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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 767768769770
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 08:46

  edvardd написав:утонул, и xyй с ним:
Хроники пикирующего бомбардировщика «москвы»:
01.00 мо рф заявило о пожаре и последующем взрыве боезапаса на крейсере москва. В ведомстве говорят о пожаре на крейсере. Причины пожара устанавливаются.
01.05 с крейсера москва был передан сигнал SOS (источник: международный морской форум).
01.14 в результате пожара и взрыва крейсер москва опрокинулся на левый борт.
01.47 На крейсере москва полностью пропало электропитание. Все плохо.
02.07 В Турции утверждают, что на 99,99 процентов в течение часа москва может затонуть (54 моряка с крейсера были спасены турецким судном.)
02.48 В Турции и Румынии заявляют о том, что крейсер москва затонул.
510 экипажа минус 54= 456 свинорыл кормят рыбок...

  Damien написав:Арестовича надо запретить, от него все устали.
Устали от бесконечного трындежа, от которого немало и вреда
Я вообще не пойму как он снова всплыл после 2017 года
https://glavred.info/ukraine/477252-ya- ... istom.html

тебя надо запретить порохоботное пeдриллo


510 это боевое рассписание, может было 505 или 502 (сколько никто не скажет)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 08:47

  prodigy написав:
  kotyk222 написав:
  vitaliian написав:В результате пожара и взрыва крейсер Москва опрокинулся на левый борт.

А звідки інфа? Є фото, відео? Не те щоб я Вам не довіряв, я просто хочу це бачити!!!)


https://dhmhtrios.livejournal.com/400340.html

ЖЖ з київсторівського мобільного нету не хоче відкриватись, бдять... Щодо берегових гарпунів - хтось в Європі їх мав, мелькала інфа, але достовірності хз якої. Те ж стосується і нептунів, невже їх від початку війни ще допилювали на коліні до вчора?[/quote]


да всё проще: Дядя Костя ловил кефаль на шаланде возле Вилково, было темно, и он решил стрельнуть из ракетницы, но ракета попала на палубу москвы, где недавно выгрузили калибры для обстрела мирных городов Украины, произошло возгорание и детонация, короче все умерли, слава дяде Косте...слава Украине
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 08:47

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  beee написав:Чтобы бомбить Киев самолётом нужно два маленьких таких пустячка: нужно чтобы он долетел и его не сбило ПВО и нужно пилотов-камикадзе, которых у 3.14раши есть?

Не совсем так.
Возможен ракетный обстрел с самолётов, не заходя в зону действия наших ПВО или даже с территории РФ или Беларуси.


подтверждаю


супротивник використовує літаки з різною метою, зокрема, для запуску крилатих ракет. За його словами, крилаті ракети запускають винищувачі Ту-160 та Ту-95 і при цьому не заходять на українську територію.

"…Зазвичай кількість таких вилетів з летовищ Білорусі, Криму та летовищ РФ на східних кордонах коливається від 100 до 150 на день. Від 30 до 50-ти з них пов'язані зі спробою завдати ракетних чи бомбових ударів по об'єктах", - сказав він.

Згурець зазначив, що цілі можуть знаходитися на великій відстані чи в тактичній глибині, де борти мають підтримати дії посіпак на землі.


Роль самолётов здесь такая как и земли. Ракете всё равно откуда её пускают, хоть с подводной лодки.
Человек бомб боится с авиаударов
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 08:53

  pesikot написав:
  edvardd написав:
  Damien написав:Арестовича надо запретить, от него все устали.
Устали от бесконечного трындежа, от которого немало и вреда
Я вообще не пойму как он снова всплыл после 2017 года
https://glavred.info/ukraine/477252-ya- ... istom.html

тебя надо запретить порохоботное пeдриллo

И эти люди рассказывают, что "порохоботы раскалывают общество" :)

Арестович делает своё дело, успокаивает провинциальных девчонок, что-то про психологию бубнит, нормально. Плохо, когда люди в беду попадали, не вывозили родных из ирпеня, когда он говорил, усе гаразд.
Но вообще сейчас получить адекватную инфу так же сложно, как выбрать хороший фильм. Дольше ищешь чем смотришь
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 08:59

  kotyk222 написав:ЖЖ з київсторівського мобільного нету не хоче відкриватись, бдять... Щодо берегових гарпунів - хтось в Європі їх мав, мелькала інфа, але достовірності хз якої. Те ж стосується і нептунів, невже їх від початку війни ще допилювали на коліні до вчора?
та ЖЖ со всех провайдеров не работает с самого начала войны. Фиг поймёшь, почему

Что касается ракет, то, могу предположить, экономили на крайний случай (типа десанта на Одессу). А теперь пошло пополнение, начали использовать активнее.
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 09:06

При атаке на флагманский русский крейсер "москва" не обошлось без "Байрактара ТВ2". Дрон выполнил задачу по дезориентации и отвлечению русского корабля когда по нему была выпущена крылатая украинская ракета "Нептун".
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 09:08

  beee написав:Роль самолётов здесь такая как и земли. Ракете всё равно откуда её пускают, хоть с подводной лодки.
Человек бомб боится с авиаударов

Чёт мне подсказывает, что человек боится, когда вообще что-то прилетает и бабахает. А было это древняя ФАБ-500 или новейший "калибр" из Каспийского моря, дело десятое.
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