edvardd написав:утонул, и xyй с ним: Хроники пикирующего бомбардировщика «москвы»: 01.00 мо рф заявило о пожаре и последующем взрыве боезапаса на крейсере москва. В ведомстве говорят о пожаре на крейсере. Причины пожара устанавливаются. 01.05 с крейсера москва был передан сигнал SOS (источник: международный морской форум). 01.14 в результате пожара и взрыва крейсер москва опрокинулся на левый борт. 01.47 На крейсере москва полностью пропало электропитание. Все плохо. 02.07 В Турции утверждают, что на 99,99 процентов в течение часа москва может затонуть (54 моряка с крейсера были спасены турецким судном.) 02.48 В Турции и Румынии заявляют о том, что крейсер москва затонул. 510 экипажа минус 54= 456 свинорыл кормят рыбок...
ЖЖ з київсторівського мобільного нету не хоче відкриватись, бдять... Щодо берегових гарпунів - хтось в Європі їх мав, мелькала інфа, але достовірності хз якої. Те ж стосується і нептунів, невже їх від початку війни ще допилювали на коліні до вчора?[/quote]
да всё проще: Дядя Костя ловил кефаль на шаланде возле Вилково, было темно, и он решил стрельнуть из ракетницы, но ракета попала на палубу москвы, где недавно выгрузили калибры для обстрела мирных городов Украины, произошло возгорание и детонация, короче все умерли, слава дяде Косте...слава Украине
beee написав:Чтобы бомбить Киев самолётом нужно два маленьких таких пустячка: нужно чтобы он долетел и его не сбило ПВО и нужно пилотов-камикадзе, которых у 3.14раши есть?
Не совсем так. Возможен ракетный обстрел с самолётов, не заходя в зону действия наших ПВО или даже с территории РФ или Беларуси.
подтверждаю
супротивник використовує літаки з різною метою, зокрема, для запуску крилатих ракет. За його словами, крилаті ракети запускають винищувачі Ту-160 та Ту-95 і при цьому не заходять на українську територію.
"…Зазвичай кількість таких вилетів з летовищ Білорусі, Криму та летовищ РФ на східних кордонах коливається від 100 до 150 на день. Від 30 до 50-ти з них пов'язані зі спробою завдати ракетних чи бомбових ударів по об'єктах", - сказав він.
Згурець зазначив, що цілі можуть знаходитися на великій відстані чи в тактичній глибині, де борти мають підтримати дії посіпак на землі.
Роль самолётов здесь такая как и земли. Ракете всё равно откуда её пускают, хоть с подводной лодки. Человек бомб боится с авиаударов
И эти люди рассказывают, что "порохоботы раскалывают общество"
Арестович делает своё дело, успокаивает провинциальных девчонок, что-то про психологию бубнит, нормально. Плохо, когда люди в беду попадали, не вывозили родных из ирпеня, когда он говорил, усе гаразд. Но вообще сейчас получить адекватную инфу так же сложно, как выбрать хороший фильм. Дольше ищешь чем смотришь
kotyk222 написав:ЖЖ з київсторівського мобільного нету не хоче відкриватись, бдять... Щодо берегових гарпунів - хтось в Європі їх мав, мелькала інфа, але достовірності хз якої. Те ж стосується і нептунів, невже їх від початку війни ще допилювали на коліні до вчора?
та ЖЖ со всех провайдеров не работает с самого начала войны. Фиг поймёшь, почему
Что касается ракет, то, могу предположить, экономили на крайний случай (типа десанта на Одессу). А теперь пошло пополнение, начали использовать активнее.
При атаке на флагманский русский крейсер "москва" не обошлось без "Байрактара ТВ2". Дрон выполнил задачу по дезориентации и отвлечению русского корабля когда по нему была выпущена крылатая украинская ракета "Нептун".