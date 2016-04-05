При атаке на флагманский русский крейсер "москва" не обошлось без "Байрактара ТВ2". Дрон выполнил задачу по дезориентации и отвлечению русского корабля когда по нему была выпущена крылатая украинская ракета "Нептун".
Конечно, ни про какой несчастный случай с пожаром и детонацией боеприпасов Путину и не пытались задвигать. Ночью ему доложили, что удар по крейсеру был нанесен с применением новейшего вооружения, которое было поставлено в Украину Великобританией непосредственно перед визитом Бориса Джонсона в Киев. Более того, Путину доложили, что операцией управляли британские военные.
По нашим данным информация, представленная Путину, не в полной мере соответствует действительности, это касается как минимум непосредственного участия британских военных в этой операции. Как бы там ни было Путин был в ярости, и таким, все кто имел удовольствие лицезреть и общаться с ним этой ночью, ещё никогда его не видели.
Флот оставался его надеждой и гордостью. Путин лично затормозил и в последствии отменил операцию с высадкой морского десанта в районе Одессы, так как опасался за сохранность кораблей Черноморского флота. Плюс Путин ещё и большой символист, а красноречивое название крейсера "Москва" говорит само за себя. В результате бурной ночи пострадал не только крейсер, но и мебель в резиденции президента России, так разбитый хрустальный столик в ванной и разбросанные стулья и ящики шкафов ощутили вместе с военным начальством гнев президента.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 кві, 2022 09:24, всього редагувалось 2 разів.
edvardd написав:При атаке на флагманский русский крейсер "москва" не обошлось без "Байрактара ТВ2". Дрон выполнил задачу по дезориентации и отвлечению русского корабля когда по нему была выпущена крылатая украинская ракета "Нептун".
По іншій версії з байрактару був нанесений удар по Москві який вивів з ладу рлс крейсера
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.04 орієнтовно склали / 🇬🇧 The total combat losses of the enemy from 24.02 to 14.04 were approximately: особового складу / personnel - близько/ about 19900 осіб, танків / tanks ‒ 753 од, бойових броньованих машин / APV ‒ 1968 од, артилерійських систем / artillery systems – 366 од, РСЗВ / MLRS - 122 од, засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 64 од, літаків / aircraft – 160 од, гелікоптерів / helicopters – 144 од, автомобільної техніки / vehicles - 1437 од, кораблі /катери / boats / cutters - 7 од, цистерн з ПММ / fuel tanks - 76, БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 134. Спеціальна техніка / special equipment - 25. Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4