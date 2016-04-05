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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 768769770771>
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 09:06

При атаке на флагманский русский крейсер "москва" не обошлось без "Байрактара ТВ2". Дрон выполнил задачу по дезориентации и отвлечению русского корабля когда по нему была выпущена крылатая украинская ракета "Нептун".
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 09:08

  beee написав:Роль самолётов здесь такая как и земли. Ракете всё равно откуда её пускают, хоть с подводной лодки.
Человек бомб боится с авиаударов

Чёт мне подсказывает, что человек боится, когда вообще что-то прилетает и бабахает. А было это древняя ФАБ-500 или новейший "калибр" из Каспийского моря, дело десятое.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 09:15

С ТГ канала генерал свр

Конечно, ни про какой несчастный случай с пожаром и детонацией боеприпасов Путину и не пытались задвигать. Ночью ему доложили, что удар по крейсеру был нанесен с применением новейшего вооружения,  которое было поставлено в Украину Великобританией непосредственно перед визитом Бориса Джонсона в Киев.  Более того,  Путину доложили, что операцией управляли британские военные.

По нашим данным информация, представленная Путину, не в полной мере соответствует действительности,  это касается как минимум непосредственного участия британских военных в этой операции. Как бы там ни было Путин был в ярости, и таким, все кто имел удовольствие лицезреть и общаться с ним этой ночью, ещё никогда его не видели.

Флот оставался его надеждой и гордостью. Путин лично затормозил и в последствии отменил операцию с высадкой морского десанта в районе Одессы, так как опасался за сохранность кораблей Черноморского флота. Плюс Путин ещё и большой символист, а красноречивое название крейсера "Москва" говорит само за себя. В результате бурной ночи пострадал не только крейсер,  но и мебель в резиденции президента России,  так разбитый хрустальный столик в ванной и разбросанные стулья и ящики шкафов ощутили вместе с военным начальством гнев президента.


Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 кві, 2022 09:24, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 09:15

  edvardd написав:При атаке на флагманский русский крейсер "москва" не обошлось без "Байрактара ТВ2". Дрон выполнил задачу по дезориентации и отвлечению русского корабля когда по нему была выпущена крылатая украинская ракета "Нептун".

По іншій версії з байрактару був нанесений удар по Москві який вивів з ладу рлс крейсера
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 09:24

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 09:25

  juristkostya написав:
  beee написав:Роль самолётов здесь такая как и земли. Ракете всё равно откуда её пускают, хоть с подводной лодки.
Человек бомб боится с авиаударов

Чёт мне подсказывает, что человек боится, когда вообще что-то прилетает и бабахает. А было это древняя ФАБ-500 или новейший "калибр" из Каспийского моря, дело десятое.

Из моего печального опыта

Если прилетает ракета, то прилёт практически не успеваешь услышать, так как летит быстро. Услышал и сразу удар

Вот авиаудары страшнее, потому что, ты слышишь как самолёт заходит на цель и абсолютно неизвестно что это за цель
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 09:31

  Damien написав:А по поводу крейсера Москва - пишут что наши, пишут что сдетонировал боекомплект. А если действительно сдетонировал, то восстановлению не подлежит. Если вообще не затопили.

Детонація боєкомплекту виглядає як деза.
Типу це не українська ракета потопила корабель, а "щось сталось" і здетонував боєкомплект.
Враховуючи що москалі постійно брешуть, я в це не вірю.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 09:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Что касается ракет, то, могу предположить, экономили на крайний случай (типа десанта на Одессу). А теперь пошло пополнение, начали использовать активнее.


десантный корабль может быть уничтожен даже РЗСО, как было с Васыль Быков (корвет)
https://www.youtube.com/watch?v=UNA2100J_2k
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 09:37

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.04 орієнтовно склали / 🇬🇧 The total combat losses of the enemy from 24.02 to 14.04 were approximately:
особового складу / personnel - близько/ about 19900 осіб,
танків / tanks ‒ 753 од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 1968 од,
артилерійських систем / artillery systems – 366 од,
РСЗВ / MLRS - 122 од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 64 од,
літаків / aircraft – 160 од,
гелікоптерів / helicopters – 144 од,
автомобільної техніки / vehicles - 1437 од,
кораблі /катери / boats / cutters - 7 од,
цистерн з ПММ / fuel tanks - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 134.
Спеціальна техніка / special equipment - 25.
Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 09:48

во главе ЛДПР поставят Киву

https://www.facebook.com/groups/humor66 ... 132750365/
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