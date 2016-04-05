edvardd написав:При атаке на флагманский русский крейсер "москва" не обошлось без "Байрактара ТВ2". Дрон выполнил задачу по дезориентации и отвлечению русского корабля когда по нему была выпущена крылатая украинская ракета "Нептун".
По іншій версії з байрактару був нанесений удар по Москві який вивів з ладу рлс крейсера
Селекцию целей по скорости умели делать ещё чуть ли не во времена 2МВ, так что, детский сад про "байрактар отвлёк" предлагаю даже не обсуждать.
может. Но это единичный случай, в строго заданном районе, на весьма малой дистанции от берега и пр. Для системного отражения попытки десанта на участке побережья в несколько сот км, очевидно, на РСЗО рассчитывать не приходится.
Российский лидер принял решение о вторжении из-за обиды, переросшей в паранойю, считает глава Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью еженедельнику Le Point, что российский лидер Владимир Путин сосредоточил наступление на Донбассе и стремится достичь победы к 9 мая. Об этом 12 апреля сообщил телеканал BFM TV.
По словам Макрона, Путин нацелился на "славный военный парад 9 мая", и его вряд ли удастся посадить за стол переговоров в краткосрочной перспективе.
Отвечая на вопрос о причинах, побудивших российского коллегу вторгнуться в Украину, Макрон подчеркнул, что "обида Путина переросла в паранойю".
"И изоляция Путина только укрепила ситуацию после санкций 2014 года. Роль COVID также не следует недооценивать... Он месяцами находился в Сочи, запирался, мало общался с другими политиками", - отметил президент Франции.
Наоборот, проблема важнейшая. Сколько там сейчас наших беженцев в Европе? Порядка 4 млн? Так вот, голод в Африке нефигово увеличит число беженцев. А голод УЖЕ неизбежен, это видно по состоянию посевной кампании
Согласен. Я специально написал как в Европе уже влияет война на продовольственное обеспечение. Украина и московия это 20% мирового экспорта пшеницы. В Африке начнуться или революции или голод. Отсутствие еды в странах с многочисленным растущим населением может вылиться также к новой войне арабов с Израилем. Все крупные войны арабских стран с Израилем ставили мир на грань ядерной войны. До этого хватало ума не применять я.о. и ограничивались конвенциональным. Жаль что на факт отсутствия масла в Европе форумчане начинают скатываться в троллинг.
я уже пытался поднять население Африки на борьбу с моцкалями,иначе поумирают, за что был забанен, кстати гугл сообщения удалял мгновенно, наверное ИИ работает...