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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 768769770771
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 09:53

  kotyk222 написав:
  edvardd написав:При атаке на флагманский русский крейсер "москва" не обошлось без "Байрактара ТВ2". Дрон выполнил задачу по дезориентации и отвлечению русского корабля когда по нему была выпущена крылатая украинская ракета "Нептун".

По іншій версії з байрактару був нанесений удар по Москві який вивів з ладу рлс крейсера

Селекцию целей по скорости умели делать ещё чуть ли не во времена 2МВ, так что, детский сад про "байрактар отвлёк" предлагаю даже не обсуждать.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 09:57

  prodigy написав:
  juristkostya написав:Что касается ракет, то, могу предположить, экономили на крайний случай (типа десанта на Одессу). А теперь пошло пополнение, начали использовать активнее.


десантный корабль может быть уничтожен даже РЗСО, как было с Васыль Быков (корвет)
https://www.youtube.com/watch?v=UNA2100J_2k
может. Но это единичный случай, в строго заданном районе, на весьма малой дистанции от берега и пр.
Для системного отражения попытки десанта на участке побережья в несколько сот км, очевидно, на РСЗО рассчитывать не приходится.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 10:03

Интересная статья написанная за 21 день до начала войны

https://nvo.ng.ru/realty/2022-02-03/3_1175_donbass.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 10:12

Российский лидер принял решение о вторжении из-за обиды, переросшей в паранойю, считает глава Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью еженедельнику Le Point, что российский лидер Владимир Путин сосредоточил наступление на Донбассе и стремится достичь победы к 9 мая. Об этом 12 апреля сообщил телеканал BFM TV.

По словам Макрона, Путин нацелился на "славный военный парад 9 мая", и его вряд ли удастся посадить за стол переговоров в краткосрочной перспективе.

Отвечая на вопрос о причинах, побудивших российского коллегу вторгнуться в Украину, Макрон подчеркнул, что "обида Путина переросла в паранойю".

"И изоляция Путина только укрепила ситуацию после санкций 2014 года. Роль COVID также не следует недооценивать... Он месяцами находился в Сочи, запирался, мало общался с другими политиками", - отметил президент Франции.

https://korrespondent.net/world/worldab ... na-ukraynu
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 10:22

  Хомякоид написав:
  juristkostya написав:
  Очкарик написав:не варто флеймити на тему олії

Наоборот, проблема важнейшая. Сколько там сейчас наших беженцев в Европе? Порядка 4 млн?
Так вот, голод в Африке нефигово увеличит число беженцев. А голод УЖЕ неизбежен, это видно по состоянию посевной кампании


Согласен. Я специально написал как в Европе уже влияет война на продовольственное обеспечение.
Украина и московия это 20% мирового экспорта пшеницы.
В Африке начнуться или революции или голод.
Отсутствие еды в странах с многочисленным растущим населением может вылиться также к новой войне арабов с Израилем.
Все крупные войны арабских стран с Израилем ставили мир на грань ядерной войны. До этого хватало ума не применять я.о. и ограничивались конвенциональным.
Жаль что на факт отсутствия масла в Европе форумчане начинают скатываться в троллинг.

я уже пытался поднять население Африки на борьбу с моцкалями,иначе поумирают, за что был забанен, кстати гугл сообщения удалял мгновенно, наверное ИИ работает...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 10:28

  edvardd написав:я уже пытался поднять население Африки на борьбу с моцкалями,
Африка за москалей, загуглите сколько оружия у них купил ебипет https://t.me/ressentiment_channel/21441

Зображення


И ещё один очень интересный документ
https://drive.google.com/file/d/1YWwcAH ... BK3o7/view
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 10:40

  kotyk222 написав:ЖЖ з київсторівського мобільного нету не хоче відкриватись, бдять...

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Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 10:41

  Starikan написав:
  kotyk222 написав:ЖЖ з київсторівського мобільного нету не хоче відкриватись, бдять...

Thunder VPN допоможе


Кабель Воля відкриває також.
alibob
 
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