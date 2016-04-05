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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 770771772773>
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 10:49

  pesikot написав:Из моего печального опыта
Если прилетает ракета, то прилёт практически не успеваешь услышать, так как летит быстро. Услышал и сразу удар
Вот авиаудары страшнее, потому что, ты слышишь как самолёт заходит на цель и абсолютно неизвестно что это за цель

Совершенно точно, я в Харькове испытал и то, и другое.
Плюс грады или артобстрел, хз.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 10:58

  Хомякоид написав:
  edvardd написав:я уже пытался поднять население Африки на борьбу с моцкалями,иначе поумирают, за что был забанен, кстати гугл сообщения удалял мгновенно, наверное ИИ работает...


Это вы тролите так ?
Тонко

Почитайте историю сообщений. Он реально так думает.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 11:08

  Хомякоид написав:
  edvardd написав:я уже пытался поднять население Африки на борьбу с моцкалями,иначе поумирают, за что был забанен, кстати гугл сообщения удалял мгновенно, наверное ИИ работает...


Это вы тролите так ?
Тонко

почему троллю, я реально этим занимался, ну пусть умирают просто так...у них был выбор, или отвлечь москалей в Африке, и помочь нам или медленно умирать от голода...


Бессонная ночь выдалась у президента россии путина. Во-первых все перипетии с ракетным крейсером "москва " ему докладывали в режиме реального времени, а во-вторых бурная реакция путина на эти события не дала возможности многим, как в окружении самого президента, так и в руководстве военного блока спокойно осмысливать всё происходящее.
Конечно, ни про какой несчастный случай с пожаром и детонацией боеприпасов путину и не пытались задвигать. Ночью ему доложили, что удар по крейсеру был нанесен с применением новейшего вооружения, которое было поставлено в Украину Великобританией непосредственно перед визитом Бориса Джонсона в Киев. Более того, путину доложили, что операцией управляли британские военные.
По нашим данным информация, представленная путину, не в полной мере соответствует действительности, это касается как минимум непосредственного участия британских военных в этой операции. Как бы там ни было путин был в ярости, и таким, все кто имел удовольствие лицезреть и общаться с ним этой ночью, ещё никогда его не видели.
Флот оставался его надеждой и гордостью. путин лично затормозил и в последствии отменил операцию с высадкой морского десанта в районе Одессы, так как опасался за сохранность кораблей Черноморского флота. Плюс путин ещё и большой символист, а красноречивое название крейсера "москва" говорит само за себя. В результате бурной ночи пострадал не только крейсер, но и мебель в резиденции президента России, так разбитый хрустальный столик в ванной и разбросанные стулья и ящики шкафов ощутили вместе с военным начальством гнев президента.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 11:11

  alibob написав:
  Starikan написав:
  kotyk222 написав:ЖЖ з київсторівського мобільного нету не хоче відкриватись, бдять...

Thunder VPN допоможе


Кабель Воля відкриває. Без впн.

Так от, мова про те що Київстар надалі виконує вимоги роспотребпозору
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 11:14

Дети РФ идут в школу

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 11:24

заразное

Апдейт по «москве»

Тушить крейсер отправилось 5 пожарных посудин. Но, при подходе к крейсеру пожарок у него начал рваться БК и одно из пожарных суден получило повреждения, вследствие чего на его борту так же возник пожар.
Конечно, пожарка это не так эпично как ракетный крейсер, но всё же...
В общем, не одна только москва ушла на дно.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 11:31

  kotyk222 написав:Так от, мова про те що Київстар надалі виконує вимоги роспотребпозору

А Укртелеком чьи требования исполняет?
А Водафон?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 11:32

  vitaliian написав:https://vimeo.com/699360707

Надо же, все как у нас....
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 11:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

шойгу вибувЗображення
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 11:42

  edvardd написав:
  Хомякоид написав:
  edvardd написав:я уже пытался поднять население Африки на борьбу с моцкалями,иначе поумирают, за что был забанен, кстати гугл сообщения удалял мгновенно, наверное ИИ работает...


Это вы тролите так ?
Тонко

почему троллю, я реально этим занимался, ну пусть умирают просто так...у них был выбор, или отвлечь москалей в Африке, и помочь нам или медленно умирать от голода...


Бессонная ночь выдалась у президента россии путина. Во-первых все перипетии с ракетным крейсером "москва " ему докладывали в режиме реального времени, а во-вторых бурная реакция путина на эти события не дала возможности многим, как в окружении самого президента, так и в руководстве военного блока спокойно осмысливать всё происходящее.
Конечно, ни про какой несчастный случай с пожаром и детонацией боеприпасов путину и не пытались задвигать. Ночью ему доложили, что удар по крейсеру был нанесен с применением новейшего вооружения, которое было поставлено в Украину Великобританией непосредственно перед визитом Бориса Джонсона в Киев. Более того, путину доложили, что операцией управляли британские военные.
По нашим данным информация, представленная путину, не в полной мере соответствует действительности, это касается как минимум непосредственного участия британских военных в этой операции. Как бы там ни было путин был в ярости, и таким, все кто имел удовольствие лицезреть и общаться с ним этой ночью, ещё никогда его не видели.
Флот оставался его надеждой и гордостью. путин лично затормозил и в последствии отменил операцию с высадкой морского десанта в районе Одессы, так как опасался за сохранность кораблей Черноморского флота. Плюс путин ещё и большой символист, а красноречивое название крейсера "москва" говорит само за себя. В результате бурной ночи пострадал не только крейсер, но и мебель в резиденции президента России, так разбитый хрустальный столик в ванной и разбросанные стулья и ящики шкафов ощутили вместе с военным начальством гнев президента.


Щось незрозумів.
Як тоді Єгипет та інші країни мають воювати з ордою ?
В них ворого №1 Ізраіль.
На мій поглад там дуже розшароване суспільство, підняти їх можна тільки на іудеїв.
Хоча з такими перебігом подій щось вистрелить в арабських країнах.
Занадто вони залежать від імпорту пшениці.
Хомякоид
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