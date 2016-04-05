pesikot написав:Из моего печального опыта Если прилетает ракета, то прилёт практически не успеваешь услышать, так как летит быстро. Услышал и сразу удар Вот авиаудары страшнее, потому что, ты слышишь как самолёт заходит на цель и абсолютно неизвестно что это за цель
Совершенно точно, я в Харькове испытал и то, и другое. Плюс грады или артобстрел, хз.
edvardd написав:я уже пытался поднять население Африки на борьбу с моцкалями,иначе поумирают, за что был забанен, кстати гугл сообщения удалял мгновенно, наверное ИИ работает...
Это вы тролите так ? Тонко
почему троллю, я реально этим занимался, ну пусть умирают просто так...у них был выбор, или отвлечь москалей в Африке, и помочь нам или медленно умирать от голода...
Бессонная ночь выдалась у президента россии путина. Во-первых все перипетии с ракетным крейсером "москва " ему докладывали в режиме реального времени, а во-вторых бурная реакция путина на эти события не дала возможности многим, как в окружении самого президента, так и в руководстве военного блока спокойно осмысливать всё происходящее. Конечно, ни про какой несчастный случай с пожаром и детонацией боеприпасов путину и не пытались задвигать. Ночью ему доложили, что удар по крейсеру был нанесен с применением новейшего вооружения, которое было поставлено в Украину Великобританией непосредственно перед визитом Бориса Джонсона в Киев. Более того, путину доложили, что операцией управляли британские военные. По нашим данным информация, представленная путину, не в полной мере соответствует действительности, это касается как минимум непосредственного участия британских военных в этой операции. Как бы там ни было путин был в ярости, и таким, все кто имел удовольствие лицезреть и общаться с ним этой ночью, ещё никогда его не видели. Флот оставался его надеждой и гордостью. путин лично затормозил и в последствии отменил операцию с высадкой морского десанта в районе Одессы, так как опасался за сохранность кораблей Черноморского флота. Плюс путин ещё и большой символист, а красноречивое название крейсера "москва" говорит само за себя. В результате бурной ночи пострадал не только крейсер, но и мебель в резиденции президента России, так разбитый хрустальный столик в ванной и разбросанные стулья и ящики шкафов ощутили вместе с военным начальством гнев президента.
Тушить крейсер отправилось 5 пожарных посудин. Но, при подходе к крейсеру пожарок у него начал рваться БК и одно из пожарных суден получило повреждения, вследствие чего на его борту так же возник пожар. Конечно, пожарка это не так эпично как ракетный крейсер, но всё же... В общем, не одна только москва ушла на дно.
edvardd написав:я уже пытался поднять население Африки на борьбу с моцкалями,иначе поумирают, за что был забанен, кстати гугл сообщения удалял мгновенно, наверное ИИ работает...
Это вы тролите так ? Тонко
почему троллю, я реально этим занимался, ну пусть умирают просто так...у них был выбор, или отвлечь москалей в Африке, и помочь нам или медленно умирать от голода...
Бессонная ночь выдалась у президента россии путина. Во-первых все перипетии с ракетным крейсером "москва " ему докладывали в режиме реального времени, а во-вторых бурная реакция путина на эти события не дала возможности многим, как в окружении самого президента, так и в руководстве военного блока спокойно осмысливать всё происходящее. Конечно, ни про какой несчастный случай с пожаром и детонацией боеприпасов путину и не пытались задвигать. Ночью ему доложили, что удар по крейсеру был нанесен с применением новейшего вооружения, которое было поставлено в Украину Великобританией непосредственно перед визитом Бориса Джонсона в Киев. Более того, путину доложили, что операцией управляли британские военные. По нашим данным информация, представленная путину, не в полной мере соответствует действительности, это касается как минимум непосредственного участия британских военных в этой операции. Как бы там ни было путин был в ярости, и таким, все кто имел удовольствие лицезреть и общаться с ним этой ночью, ещё никогда его не видели. Флот оставался его надеждой и гордостью. путин лично затормозил и в последствии отменил операцию с высадкой морского десанта в районе Одессы, так как опасался за сохранность кораблей Черноморского флота. Плюс путин ещё и большой символист, а красноречивое название крейсера "москва" говорит само за себя. В результате бурной ночи пострадал не только крейсер, но и мебель в резиденции президента России, так разбитый хрустальный столик в ванной и разбросанные стулья и ящики шкафов ощутили вместе с военным начальством гнев президента.
Щось незрозумів. Як тоді Єгипет та інші країни мають воювати з ордою ? В них ворого №1 Ізраіль. На мій поглад там дуже розшароване суспільство, підняти їх можна тільки на іудеїв. Хоча з такими перебігом подій щось вистрелить в арабських країнах. Занадто вони залежать від імпорту пшениці.