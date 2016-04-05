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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 770771772773
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 11:48

Тянут всё с восточного округа , скоро только УАЗы останутся

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 11:52

  juristkostya написав:
  kotyk222 написав:Так от, мова про те що Київстар надалі виконує вимоги роспотребпозору
А Укртелеком чьи требования исполняет?
А Водафон?

А харьковский Триолан? Еще до войны.
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 11:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

kotyk222 написав:
  alibob написав:
Кабель Воля відкриває. Без впн.

Так от, мова про те що Київстар надалі виконує вимоги роспотребпозору
До чого тут роспотребпозор? ЖЖ взагалі то російський
Думаю, тому мобільні оператори й блочать, як і ресурси з домену ру, наприклад, той же хабр (а може й всі, хз)
Щоправда, чому саме блокують, невідомо, ніби такого обмеження не вводили, і в інших провайдерів такого немає
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 12:02

  juristkostya написав:
  beee написав:Роль самолётов здесь такая как и земли. Ракете всё равно откуда её пускают, хоть с подводной лодки.
Человек бомб боится с авиаударов

Чёт мне подсказывает, что человек боится, когда вообще что-то прилетает и бабахает. А было это древняя ФАБ-500 или новейший "калибр" из Каспийского моря, дело десятое.

Есть разница в мощности.
У "Кинжала" такая же, "Калибр" в основном меньше, хотя есть более-менее близкие. Ноэтих ракет мало, во всяком случае, мало применялись. Есть много ракет с заметно меньшей мощностью.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 12:14

  juristkostya написав:
  kotyk222 написав:
  edvardd написав:При атаке на флагманский русский крейсер "москва" не обошлось без "Байрактара ТВ2". Дрон выполнил задачу по дезориентации и отвлечению русского корабля когда по нему была выпущена крылатая украинская ракета "Нептун".

По іншій версії з байрактару був нанесений удар по Москві який вивів з ладу рлс крейсера

Селекцию целей по скорости умели делать ещё чуть ли не во времена 2МВ, так что, детский сад про "байрактар отвлёк" предлагаю даже не обсуждать.

Тут вопрос может быть не в селекции целей. Байрактар можно использовать просто для отвлечения внимания оператора. Когда оператор сосредоточится на нём, может просто не успеть среагировать на ракету. Зависит от квалификации.
Но вообще, спешка нужна при ловле блох.
Пока что все сообщения достаточно мутные и удивляет, что наши не сообщают о поражении ракетой. Так что надо подождать разъяснений.
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