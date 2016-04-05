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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 14 кві, 2022 11:54
kotyk222 написав: alibob написав:
Кабель Воля відкриває. Без впн.
Так от, мова про те що Київстар надалі виконує вимоги роспотребпозору
До чого тут роспотребпозор? ЖЖ взагалі то російський
Думаю, тому мобільні оператори й блочать, як і ресурси з домену ру, наприклад, той же хабр (а може й всі, хз)
Щоправда, чому саме блокують, невідомо, ніби такого обмеження не вводили, і в інших провайдерів такого немає
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Додано: Чет 14 кві, 2022 12:02
juristkostya написав: beee написав:
Роль самолётов здесь такая как и земли. Ракете всё равно откуда её пускают, хоть с подводной лодки.
Человек бомб боится с авиаударов
Чёт мне подсказывает, что человек боится, когда вообще что-то прилетает и бабахает. А было это древняя ФАБ-500 или новейший "калибр" из Каспийского моря, дело десятое.
Есть разница в мощности.
У "Кинжала" такая же, "Калибр" в основном меньше, хотя есть более-менее близкие. Ноэтих ракет мало, во всяком случае, мало применялись. Есть много ракет с заметно меньшей мощностью.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 12:14
juristkostya написав: kotyk222 написав: edvardd написав:
При атаке на флагманский русский крейсер "москва" не обошлось без "Байрактара ТВ2". Дрон выполнил задачу по дезориентации и отвлечению русского корабля когда по нему была выпущена крылатая украинская ракета "Нептун".
По іншій версії з байрактару був нанесений удар по Москві який вивів з ладу рлс крейсера
Селекцию целей по скорости умели делать ещё чуть ли не во времена 2МВ, так что, детский сад про "байрактар отвлёк" предлагаю даже не обсуждать.
Тут вопрос может быть не в селекции целей. Байрактар можно использовать просто для отвлечения внимания оператора. Когда оператор сосредоточится на нём, может просто не успеть среагировать на ракету. Зависит от квалификации.
Но вообще, спешка нужна при ловле блох.
Пока что все сообщения достаточно мутные и удивляет, что наши не сообщают о поражении ракетой. Так что надо подождать разъяснений.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 12:18
vitaliian написав:
https://nvo.ng.ru/realty/2022-02-03/3_1175_donbass.html
Не работает.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 12:23
ЛАД написав: vitaliian написав:
https://nvo.ng.ru/realty/2022-02-03/3_1175_donbass.html
Не работает.
Работает. Моб. нэт лайфа + vpn unlimited на телефоне. Текста много. Хотел скопипастить, но передумал. Прочитайте, кто сможет. Это стоит того, чтобы поставить себе впн.
Востаннє редагувалось alibob
в Чет 14 кві, 2022 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 12:24
ЛАД написав:
Пока что все сообщения достаточно мутные и удивляет, что наши не сообщают о поражении ракетой. Так что надо подождать разъяснений.
всё уже давным давно пояснили
Українські військові поцілили у російський ракетний крейсер "Москва", повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. Це саме той корабель, що погрожував прикордонникам на Зміїному і отримав відповідь: "Русскій воєнний корабль, іді... !".
"Ракети "Нептун", які стоять на сторожі Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень. Слава Україні!" – додав Марченко.
За словами радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, на кораблі могли перебувати 510 членів екіпажу. Їх порятунок буде ускладнений через штормову погоду.
💥 Після ураження російського крейсеру "Москва" ракетами "Нептун" виникла пожежа. Флагману Чорноморського флоту намагалися допомогти інші російські кораблі та через шторм і потужний вибух боєзапасу крейсер перекинувся і почав тонути – ОК "Південь".
остается только надеяться, что всё, что именуется "москва", ждет подобная судьба .
п.с.
Выведение из строя ракетного крейсера "Москва" с 16 крылатыми ракетами уменьшило суммарный залп крылатых ракет кораблей чф рф, находящихся сейчас в Черном море, с 72 до 56.
Как передает Укринформ, об этом в Facebook сообщает руководитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.
«После того, как ракетный крейсер "Москва" с 16 крылатыми ракетами выведен из строя, суммарный залп крылатых ракет кораблей чф рф, находящихся в Черном море, уменьшился с 72 до 56», - говорится в сообщении.
Читайте также: В рф подтвердили, что крейсер «Москва» получил серьезные повреждения: «сдетонировал боезапас»
Кроме того, по информации Клименко, в Черном море находятся такие ракетные корабли чф рф с крылатыми ракетами "Калибр": фрегат "Адмирал Эссен" (8 ракет), фрегат "Адмирал Макаров" (8 ракет), корвет "Вышний Волочёк" (8 ракет), корвет «Ингушетия» (8 ракет), корвет «Грайворон» (8 ракет), подводная лодка «Ростов-на-Дону» (4 ракеты), подводная лодка «Старый Оскол» (4 ракеты), подводная лодка «Великий Новгород» (4 ракеты), подводная лодка «Колпино» (4 ракеты).
Суммарное количество ракет в "Калибре" - 56.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Чет 14 кві, 2022 12:28, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 12:25
[/quote]До чого тут роспотребпозор? ЖЖ взагалі то російський
Думаю, тому мобільні оператори й блочать, як і ресурси з домену ру, наприклад, той же хабр (а може й всі, хз)
Щоправда, чому саме блокують, невідомо, ніби такого обмеження не вводили, і в інших провайдерів такого немає[/quote]
До того, що ще до війни сайти які москаль в себе визнавав екстремістськими, не благонадійними тощо, блокував доступ, Київстар тут же закривав доступ до них в Україні. І продовжує це робити
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Додано: Чет 14 кві, 2022 12:33
edvardd написав: Хомякоид написав: edvardd написав:
я уже пытался поднять население Африки на борьбу с моцкалями,иначе поумирают, за что был забанен, кстати гугл сообщения удалял мгновенно, наверное ИИ работает...
Это вы тролите так ?
Тонко
почему троллю, я реально этим занимался, ну пусть умирают просто так...у них был выбор, или отвлечь москалей в Африке, и помочь нам или медленно умирать от голода...
Бессонная ночь выдалась у президента россии путина. Во-первых все перипетии с ракетным крейсером "москва " ему докладывали в режиме реального времени, а во-вторых бурная реакция путина на эти события не дала возможности многим, как в окружении самого президента, так и в руководстве военного блока спокойно осмысливать всё происходящее.
Конечно, ни про какой несчастный случай с пожаром и детонацией боеприпасов путину и не пытались задвигать. Ночью ему доложили, что удар по крейсеру был нанесен с применением новейшего вооружения, которое было поставлено в Украину Великобританией непосредственно перед визитом Бориса Джонсона в Киев. Более того, путину доложили, что операцией управляли британские военные.
По нашим данным информация, представленная путину, не в полной мере соответствует действительности, это касается как минимум непосредственного участия британских военных в этой операции. Как бы там ни было путин был в ярости, и таким, все кто имел удовольствие лицезреть и общаться с ним этой ночью, ещё никогда его не видели.
Флот оставался его надеждой и гордостью. путин лично затормозил и в последствии отменил операцию с высадкой морского десанта в районе Одессы, так как опасался за сохранность кораблей Черноморского флота. Плюс путин ещё и большой символист, а красноречивое название крейсера "москва" говорит само за себя. В результате бурной ночи пострадал не только крейсер, но и мебель в резиденции президента России, так разбитый хрустальный столик в ванной и разбросанные стулья и ящики шкафов ощутили вместе с военным начальством гнев президента.
Про лондонський слід операції можливо не така уже й фантастика. Якщо командний пункт комплекса отримує дані з різних джерел - рлс, супутника, безпілотників, і в свою чергу керує пусковими рознесеними також на відстані, то чому б він не міг знаходитись і в Лондоні?
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Додано: Чет 14 кві, 2022 12:38
alibob написав: ЛАД написав: vitaliian написав:
https://nvo.ng.ru/realty/2022-02-03/3_1175_donbass.html
Не работает.
Работает. Моб. нэт лайфа + vpn unlimited на телефоне. Текста много. Хотел скопипастить, но передумал. Прочитайте, кто сможет. Это стоит того, чтобы поставить себе впн.
На компе Опера с vpn - "403 Forbidden", на водафоне в Хроме с vpn открылось.
Жаль, что не такие трезвомыслящие люди принимали решения.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 12:43
Alex2007 написав: ЛАД написав:
Пока что все сообщения достаточно мутные и удивляет, что наши не сообщают о поражении ракетой. Так что надо подождать разъяснений.
всё уже давным давно пояснили
..........
Ну не знаю.
Час назад в телемарафоне кто-то из одесского руководства говорил, что ещё надо разобраться.
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