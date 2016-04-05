автор: Михаил Михайлович Ходаренок – экс-начальник группы 1-го направления 1-го управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, полковник



Отдельные представители российского политического класса сегодня утверждают, что Россия в состоянии за несколько часов (называются и более короткие сроки) нанести Украине сокрушительное поражение, если начнется военный конфликт. Разберемся, насколько подобные заявления соответствуют реальности.



Утверждать, что никто на Украине не станет защищать режим, означает на практике полное незнание военно-политической обстановки и настроений широких народных масс в соседнем государстве. Более того, градус ненависти (который, как известно, является самым эффективным топливом для вооруженной борьбы) в соседней республике по отношению к Москве откровенно недооценивается. Никто российскую армию с хлебом, солью и цветами на Украине не встретит.



даже русскоязычное население этой части Украины (включая такие города, как Харьков, Запорожье, Днепропетровск, Мариуполь) подобных замыслов в своем огромном большинстве не поддержало. Проект «Новороссия» как-то незаметно сдулся и тихо скончался.



Иногда в российском экспертном сообществе утверждается (поклонниками доктрины Дуэ), что поскольку гипотетические боевые действия на Украине будут проходить в условиях полного господства российской авиации в воздухе, то война будет крайне непродолжительной и закончится в самые короткие сроки.



При этом как-то забывается, что у вооруженных формирований афганской оппозиции в ходе конфликта 1979–1989 годов не было ни одного самолета и ни одного боевого вертолета. А война в этой стране затянулась на целых 10 лет. Ни одного летательного аппарата не было и у чеченских боевиков. А борьба с ними продолжалась несколько лет и стоила федеральным силам большой крови и жертв.



А у Вооруженных сил Украины какая-никакая боевая авиация все же присутствует. Равно как и средства противовоздушной обороны.



Теперь о тезисе «Вооруженные силы Украины находятся в плачевном состоянии». Безусловно, у ВСУ есть проблемы с авиацией и современными средствами ПВО. Но надо признать и следующее. Если до 2014 года ВСУ представляли собой осколок Советской армии, то за последние семь лет на Украине создана качественно иная армия, на совершенно другой идеологической основе и во многом на стандартах НАТО. А весьма современное оружие и техника сегодня поступает и продолжает поступать на Украину от многих стран Североатлантического альянса.



Что касается самого слабого места ВСУ – Военно-воздушных сил. Нельзя исключать, что коллективный Запад может в достаточно короткий срок поставить Киеву истребители, что называется, из наличия вооруженных сил – проще говоря, б/у. Однако этот секонд-хенд по своим тактико-техническим характеристикам будет вполне сопоставим с большинством самолетов российского авиапарка.



Безусловно, сегодня ВСУ значительно уступают ВС РФ по своим боевым и оперативным возможностям. Сомнений в этом ни у кого нет – ни на Востоке, ни на Западе.



Теперь что касается утверждения о том, что западные страны не пришлют ни одного солдата умирать за Украину.



Надо отметить, что скорее всего так и будет. Однако это отнюдь не исключает в случае вторжения России массированной помощи ВСУ со стороны коллективного Запада самыми разнообразными образцами вооружения и военной техники и объемными поставками всевозможных материальных средств. В этом плане Запад уже проявил небывалую до сих пор консолидированную позицию, которая, похоже, в Москве не прогнозировалась.



В том, что со стороны США и стран Североатлантического альянса начнется некая реинкарнация ленд-лиза по образцу и подобию Второй мировой войны, не приходится сомневаться. Не исключен и приток с Запада добровольцев, которых может быть очень много.



Вооруженная борьба в крупных украинских городах вообще плохо поддается прогнозированию. Общеизвестно, что большой город – самое лучшее поле боя для слабой и менее технически продвинутой стороны вооруженного конфликта.



Серьезные эксперты подчеркивают, что в мегаполисе можно не только сосредоточить группировку в тысячи и даже десятки тысяч бойцов, но и укрыть ее от превосходящей огневой мощи противника. А также длительно снабжать ее материальными средствами и восполнять потери в людях и технике. Ни горы, ни леса, ни джунгли сегодня такой возможности не предоставляют.



Специалисты убеждены, что городская среда помогает обороняющимся, замедляет движение атакующих, позволяет разместить рекордное количество бойцов на единицу площади, компенсирует отставание в силах и технологиях. А на Украине крупных городов, в том числе и с миллионным населением, более чем достаточно. Так что российская армия в ходе гипотетической войны с Украиной может встретиться далеко не с одним Сталинградом и Грозным.



ВЫВОДЫ



В общем, никакого украинского блицкрига не будет. Высказывания некоторых экспертов типа «Российская армия разгромит большую часть подразделений ВСУ за 30–40 минут», «Россия способна разгромить Украину за 10 минут в случае полномасштабной войны», «Россия разгромит Украину за восемь минут» не имеют под собой серьезных оснований.



И наконец, самое главное. Вооруженный конфликт с Украиной в настоящее время в корне не отвечает национальным интересам России. Поэтому некоторым перевозбужденным российским экспертам о своих шапкозакидательских фантазиях лучше всего забыть. И в целях предотвращения дальнейших репутационных потерь никогда больше не вспоминать.

