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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 764765766767
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 14:42

В русских соцсетях лютый вой по поводу Москвы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 14:48

  vitaliian написав:В русских соцсетях лютый вой по поводу Москвы.


Что там - траур или потрясение кулаками ?
С Москвой очень плохо, если бы было хоть немного позитива - показали бы уже фото.
Спутники не могут увидеть, шторм над местом проишествия.

Похоже что затонул или затоплен.

Немцы показывают это фото как момент взрыва.
Но сами говорят, что достоверность фото пока не установленаЗображення
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 15:02

  edvardd написав: были слухи, что там ещё и десант был...

Ага, и космический корабль на палубе
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 15:03

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:В русских соцсетях лютый вой по поводу Москвы.


Что там - траур или потрясение кулаками ?

Клянут власть за мягкотелость
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 15:04

  edvardd написав:
  Zebra написав:Если на Москве было 512 членов экипажа и даже если предположить, что произошла детонация боекомплекта, инстинкт самосохранения заставит многих прыгнуть вводу пока корабль не охватило пламя или он не пошел ко дну, а вода вчера была 7 градусов и шторм. Максимум полчаса и смерть. За это время спасти такое количество людей нереально.

на Привозе в Одессе говорят, бычки жырные будут, говорят что спаслось не 54, а 16 свинорыл, были слухи, что там ещё и десант был...


Много жаренных бычков получаеться, будет профит на базаре. :mrgreen:
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 15:05

  GALeon написав:️Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву, — Алексей Арестович.

"Возможности по России у нас прекрасные", – подчеркнул он.

Пацаны сказали - пацаны сделали.
Они постреляли в указатели автодора с надписью "Киев"... мы нанесли удар по "Москве". Так что пока квиты.
antey1969
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читали?

Мужчин призывного возраста будут “бронировать” для восстановления страны
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