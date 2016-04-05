Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Чет 14 кві, 2022 14:42
В русских соцсетях лютый вой по поводу Москвы.
vitaliian
Повідомлень: 12320
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1965 раз.
Подякували: 2824 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 кві, 2022 14:48
vitaliian написав:
В русских соцсетях лютый вой по поводу Москвы.
Что там - траур или потрясение кулаками ?
С Москвой очень плохо, если бы было хоть немного позитива - показали бы уже фото.
Спутники не могут увидеть, шторм над местом проишествия.
Похоже что затонул или затоплен.
Немцы показывают это фото как момент взрыва.
Но сами говорят, что достоверность фото пока не установлена
Хомякоид
Повідомлень: 1714
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2023 раз.
Подякували: 266 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 кві, 2022 15:02
edvardd написав:
были слухи, что там ещё и десант был...
Ага, и космический корабль на палубе
juristkostya
Повідомлень: 4297
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 кві, 2022 15:03
Хомякоид написав: vitaliian написав:
В русских соцсетях лютый вой по поводу Москвы.
Что там - траур или потрясение кулаками ?
Клянут власть за мягкотелость
juristkostya
Повідомлень: 4297
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 кві, 2022 15:04
edvardd написав: Zebra написав:
Если на Москве было 512 членов экипажа и даже если предположить, что произошла детонация боекомплекта, инстинкт самосохранения заставит многих прыгнуть вводу пока корабль не охватило пламя или он не пошел ко дну, а вода вчера была 7 градусов и шторм. Максимум полчаса и смерть. За это время спасти такое количество людей нереально.
на Привозе в Одессе говорят, бычки жырные будут, говорят что спаслось не 54, а 16 свинорыл, были слухи, что там ещё и десант был...
Много жаренных бычков получаеться, будет профит на базаре.
Хомякоид
Повідомлень: 1714
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2023 раз.
Подякували: 266 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 кві, 2022 15:05
GALeon написав:
️Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву, — Алексей Арестович.
"Возможности по России у нас прекрасные", – подчеркнул он.
Пацаны сказали - пацаны сделали.
Они постреляли в указатели автодора с надписью "Киев"... мы нанесли удар по "Москве". Так что пока квиты.
antey1969
1
Повідомлень: 11118
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1487 раз.
Подякували: 3282 раз.
Профіль
2
2
1
Додано: Чет 14 кві, 2022 15:11
Востаннє редагувалось
change_pm
в Чет 14 кві, 2022 15:17, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
Повідомлень: 5493
З нами з: 03.02.16
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1060 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 14 кві, 2022 15:13
juristkostya написав: Хомякоид написав: vitaliian написав:
В русских соцсетях лютый вой по поводу Москвы.
Что там - траур или потрясение кулаками ?
Клянут власть за мягкотелость
Какой там может быть у диванных войск траур?
Только злорадный вой в случае побед и остервенелое истекание ядом во все стороны в случае отхвата ихтамнетами давно заслуженных звиздюлей.
antey1969
1
Повідомлень: 11118
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1487 раз.
Подякували: 3282 раз.
Профіль
2
2
1
Додано: Чет 14 кві, 2022 15:14
Коментеры по поводу Москвы жгут
Вчера Кобзон торжественно открыл дни Черноморского Флота РФ. Сотни моряков уже посетили торжественное мероприятие. Вход свободный, мест хватит всем. Ищё одно доказательство Божьего присутствия - снисхождение благодатного огня на крейсер москва. Христос воскрес!
Хомякоид
Повідомлень: 1714
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2023 раз.
Подякували: 266 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 кві, 2022 15:16
vitaliian написав:
⚡️К восстановлению городов будут привлекать мужчин призывного возраста. Они не будут подлежать мобилизации, заявил министр инфраструктуры Олег Немчинов
я також це запостив )))
ось цікавий механізьм... геніальної ідеї
є такий, скажемо, Андрій ойтішнег - заробляє 2 куе валюти в країну...
його, що на зачистку розвалів Маріка відправлять? а скіко заплотять?
а хто принесе 2 куе валюти на межбанк?
change_pm
Повідомлень: 5493
З нами з: 03.02.16
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1060 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
1488
93410
П'ят 26 лис, 2021 09:18 Schmit
6076
448178
1
2743
Вів 05 кві, 2016 10:03 Bukka