change_pm наверное из центра занятости будут безработных брать. Я не думаю что бесплатно (хотя по закону трудовая повинность предусмотрена). Наверное на миниммалках. А чё и мужику на водку с пивом и завалы разребуться. Win-win
🤷♀️ Пентагон: ракетный крейсер «Москва» остается на плаву и самостоятельно движется в порт — его, скорее всего, поставят на ремонт в Севастополе
Там подтвердили как минимум один «довольно сильный» взрыв — он «нанес кораблю значительные повреждения», но что это было, им пока неясно.
«В любом случае Москве пришлось выбирать между двух историй: либо это их собственная некомпетентность, либо вражеский удар. Ни то, ни другое хорошо не выглядит».