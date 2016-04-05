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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 765766767768
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 15:18

  juristkostya написав:
  edvardd написав: были слухи, что там ещё и десант был...

Ага, и космический корабль на палубе

та що там коасмічний корабель... там пітун ховавсі в бункере )))
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 15:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хомякоид написав:
  vitaliian написав:В русских соцсетях лютый вой по поводу Москвы.


Что там - траур или потрясение кулаками ?
С Москвой очень плохо, если бы было хоть немного позитива - показали бы уже фото.
Спутники не могут увидеть, шторм над местом проишествия.

Похоже что затонул или затоплен.

Немцы показывают это фото как момент взрыва.
Но сами говорят, что достоверность фото пока не установленаЗображення
Видео фейк. Это испытания крылатой ракеты NSM (Naval Strike Missile), ударившей по списанному норвежскому фрегату.
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 16:04

  juristkostya написав:
  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:В русских соцсетях лютый вой по поводу Москвы.


Что там - траур или потрясение кулаками ?

Клянут власть за мягкотелость

Одна русская курва пишет почему Путин не видит что с ним не Украина воюет, а целое НАТО. Угу в телеге ж все как в подзорную трубу видно. А у пуйла телеги нет.
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 16:08

change_pm наверное из центра занятости будут безработных брать. Я не думаю что бесплатно (хотя по закону трудовая повинность предусмотрена). Наверное на миниммалках. А чё и мужику на водку с пивом и завалы разребуться. Win-win

🤷‍♀️ Пентагон: ракетный крейсер «Москва» остается на плаву и самостоятельно движется в порт — его, скорее всего, поставят на ремонт в Севастополе

Там подтвердили как минимум один «довольно сильный» взрыв — он «нанес кораблю значительные повреждения», но что это было, им пока неясно.

«В любом случае Москве пришлось выбирать между двух историй: либо это их собственная некомпетентность, либо вражеский удар. Ни то, ни другое хорошо не выглядит».
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