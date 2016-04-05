Додано: Чет 14 кві, 2022 17:14

Коменти тверезих рашиків



Бля какой позор !

проебали флагман ЧФ от страны которая не имеет флота и по заявлениям клоуна Конашенкова уже не должна иметь серьезных ракетных систем .

Весь генштаб надо гнать пинками



И чё там с не имеющим аналогов ПВО ? На нем стояло с-300ф . Видимо наше ПВО только на словах способно что то сбивать , все эти с-300,400,500 ... Сколько пантов и вранья. Полтора месяца Мариуполь взять не могут , ВСУ под Донецком разбить

Мирные переговоры мединского и отвод,передислокация (бегство) от Киева уже были дичайшим позором и проявлением слабости . Дальше что . Новые мирные переговоры ?



С НАТО такой армией воевать нельзя ни в коем случае . Проебем за полдня и Яо не поможет . Которое судя по всему такое же как и ПВО.