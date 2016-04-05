change_pm наверное из центра занятости будут безработных брать. Я не думаю что бесплатно (хотя по закону трудовая повинность предусмотрена). Наверное на миниммалках. А чё и мужику на водку с пивом и завалы разребуться. Win-win
🤷♀️ Пентагон: ракетный крейсер «Москва» остается на плаву и самостоятельно движется в порт — его, скорее всего, поставят на ремонт в Севастополе
Там подтвердили как минимум один «довольно сильный» взрыв — он «нанес кораблю значительные повреждения», но что это было, им пока неясно.
«В любом случае Москве пришлось выбирать между двух историй: либо это их собственная некомпетентность, либо вражеский удар. Ни то, ни другое хорошо не выглядит».
Zebra написав:Если на Москве было 512 членов экипажа и даже если предположить, что произошла детонация боекомплекта, инстинкт самосохранения заставит многих прыгнуть вводу пока корабль не охватило пламя или он не пошел ко дну, а вода вчера была 7 градусов и шторм. Максимум полчаса и смерть. За это время спасти такое количество людей нереально.
на Привозе в Одессе говорят, бычки жырные будут, говорят что спаслось не 54, а 16 свинорыл, были слухи, что там ещё и десант был...
Много жаренных бычков получаеться, будет профит на базаре.
США поки що не можуть оцінити, чи справді російський крейсер «Москва» був вражений українською ракетою. Відомо, що корабель залишається на плаву.
Про це повідомили у Пентагоні в четвер, 14 квітня, пише CNN.
Також речник Пентагону Джон Кірбі підтвердив вибух на «Москві». Проте Сполучені Штати поки що не можуть оцінити, чи вразила крейсер саме українська ракета.
«Ми вважаємо, що корабель здатний йти своїм ходом, і він це робить, найімовірніше, він рухається у східному напрямку. За ідеєю, його доправлять до Севастополя для ремонту, але ми не знаємо, чим саме це спровоковано», – заявив Кірбі.
Він також додав, що крейсер «Москва» знаходився орієнтовно за 60 морських миль від Одеси в групі з іншими кораблями росії. Потім був мінімум один вибух на крейсері, що завдало йому значних пошкоджень.
наприкінці грудня минулого року, також стало відомо, що Міноборони профінансувало виготовлення другого дивізіону "Нептун" (загалом військові планували придбати від трьох до п’яти дивізіонів).
...контракт на перший дивізіон наземного берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ "Нептун" був підписаний між Міністерством оборони України та ДККБ "Луч" наприкінці 2020 року. Його передача ВМСУ запланована на перший квартал 2022 року.
До складу такого дивізіону входить 19 спецмашин (по шість пускових, транспортно-заряджаючих та транспортних машин й один рухомий командний пункт РКП-360), а його озброєння складається з 72 крилатих ракет Р-360.
GALeon написав:️Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву, — Алексей Арестович.
"Возможности по России у нас прекрасные", – подчеркнул он.
Пацаны сказали - пацаны сделали. Они постреляли в указатели автодора с надписью "Киев"... мы нанесли удар по "Москве". Так что пока квиты.
спецборт влади рф кудись поспішають втекти
Той самий випадок, коли расійські пропагандисти протягом місяця розповідали про те, що Зеленський "ганебно біг" з Києва, а як тільки в ефірі ТБ прозвучало те, що Україна може на обстрілі Києва відповісти по Москві, З Москви почали масово вилітати урядові борти.
Тим часом по прикордонним областям рф вже несеться хвиля фейків та паніки, що Україна завдає авіаудари (!), але жертв та руйнувань немає ...
GALeon написав:що Україна завдає авіаудари (!), але жертв та руйнувань немає ...
колунада набирает обороты
ВСУ обстреляли поселок в Брянской области с использованием вертолетов, произвели не менее 6 авиаударов — Следственный комитет РФ
Те, кто полтора месяца назад рассказывали, как они за три дня возьмут Киев, сейчас рапортуют об обстрелах российских территорий
Следственный комитет России уверен, что поселок в Брянской области обстреляли украинские вертолеты.
Это следует из официального сообщения ведомства. По его данным, 14 апреля около 12.30 по местному времени "с использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации.
Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области".
Ранения, по данным СК, получили семь человек, никто не погиб.
Зачем украинским вертолетам понадобилось пересекать границу для нападения на поселок Климово, в СК не уточнили. Ранее украинские власти категорически отрицали, что они причастны к любым обстрелам на российской территории.
Бля какой позор ! проебали флагман ЧФ от страны которая не имеет флота и по заявлениям клоуна Конашенкова уже не должна иметь серьезных ракетных систем . Весь генштаб надо гнать пинками
И чё там с не имеющим аналогов ПВО ? На нем стояло с-300ф . Видимо наше ПВО только на словах способно что то сбивать , все эти с-300,400,500 ... Сколько пантов и вранья. Полтора месяца Мариуполь взять не могут , ВСУ под Донецком разбить Мирные переговоры мединского и отвод,передислокация (бегство) от Киева уже были дичайшим позором и проявлением слабости . Дальше что . Новые мирные переговоры ?
С НАТО такой армией воевать нельзя ни в коем случае . Проебем за полдня и Яо не поможет . Которое судя по всему такое же как и ПВО.