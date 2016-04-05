Ukrainian написав:наприкінці грудня минулого року, також стало відомо, що Міноборони профінансувало виготовлення другого дивізіону "Нептун" (загалом військові планували придбати від трьох до п’яти дивізіонів).
...контракт на перший дивізіон наземного берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ "Нептун" був підписаний між Міністерством оборони України та ДККБ "Луч" наприкінці 2020 року. Його передача ВМСУ запланована на перший квартал 2022 року.
До складу такого дивізіону входить 19 спецмашин (по шість пускових, транспортно-заряджаючих та транспортних машин й один рухомий командний пункт РКП-360), а його озброєння складається з 72 крилатих ракет Р-360.
Ukrainian написав:наприкінці грудня минулого року, також стало відомо, що Міноборони профінансувало виготовлення другого дивізіону "Нептун" (загалом військові планували придбати від трьох до п’яти дивізіонів).
...контракт на перший дивізіон наземного берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ "Нептун" був підписаний між Міністерством оборони України та ДККБ "Луч" наприкінці 2020 року. Його передача ВМСУ запланована на перший квартал 2022 року.
До складу такого дивізіону входить 19 спецмашин (по шість пускових, транспортно-заряджаючих та транспортних машин й один рухомий командний пункт РКП-360), а його озброєння складається з 72 крилатих ракет Р-360.