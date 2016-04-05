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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 766767768769
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 17:49

  Ukrainian написав:наприкінці грудня минулого року, також стало відомо, що Міноборони профінансувало виготовлення другого дивізіону "Нептун" (загалом військові планували придбати від трьох до п’яти дивізіонів).

...контракт на перший дивізіон наземного берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ "Нептун" був підписаний між Міністерством оборони України та ДККБ "Луч" наприкінці 2020 року. Його передача ВМСУ запланована на перший квартал 2022 року.

До складу такого дивізіону входить 19 спецмашин (по шість пускових, транспортно-заряджаючих та транспортних машин й один рухомий командний пункт РКП-360), а його озброєння складається з 72 крилатих ракет Р-360.

http://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3391 ... movah.html

І дороги і нептуни

І розроблено при "баризі".
Пиши вже як є :)

И один дивизион - это очень мало, а чесаться начали только в конце прошлого года на второй дивизион, который ещё и произвести нужно
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 17:59

⚡️Пораженный ВСУ российский крейсер «Москва» оценивается в 750 млн долларов, – сообщает украинский Forbes.

По данным журналистов, это пока самая дорогая потеря РФ в развязанной против Украины войне.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 18:03

  pesikot написав:
  Ukrainian написав:наприкінці грудня минулого року, також стало відомо, що Міноборони профінансувало виготовлення другого дивізіону "Нептун" (загалом військові планували придбати від трьох до п’яти дивізіонів).

...контракт на перший дивізіон наземного берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ "Нептун" був підписаний між Міністерством оборони України та ДККБ "Луч" наприкінці 2020 року. Його передача ВМСУ запланована на перший квартал 2022 року.

До складу такого дивізіону входить 19 спецмашин (по шість пускових, транспортно-заряджаючих та транспортних машин й один рухомий командний пункт РКП-360), а його озброєння складається з 72 крилатих ракет Р-360.

http://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3391 ... movah.html

І дороги і нептуни

І розроблено при "баризі".
Пиши вже як є :)

И один дивизион - это очень мало, а чесаться начали только в конце прошлого года на второй дивизион, который ещё и произвести нужно

На основі радянської х-35 не з нуля.
Тобто реально «барига» мав п’ять років і «наркоман» два.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 18:03

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