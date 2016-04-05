Один из главных учителей стратегии Джонн Арквилла - Путину: "Договаривайся о мире, дурак!"



Из статьи New York Times в переводе ЗН:



✔️Когда я позвонил Арквилле и спросил, что бы он сказал Путину сегодня, он не колебался: «Я бы сказал: договаривайся о мире, дурак!». Этот совет также известен как первое правило ямы: оказался в ней, прекрати копать.



✔️В этой книге («Блицкриг: новые вызовы кибервойны») я описал три новых правила войны. И украинцы, похоже, придерживаются каждого из них.



✔️Первое – много мелких бьют одного большого и тяжелого. ВСУ оперируют небольшими тактическими группами, вооруженными высокоточным оружием. Они разбивают крупные российские формирования и атакуют медленные и громкие вертолеты. Так что даже если у России есть количественное преимущество, у Украины есть много мелких и очень активных формирований.



✔️Второе правило, которое подтверждается на войне в Украине: «Ориентация имеет преимущество над флангированием». Тот, кто способен обнаружить врага первым, сможет первым его уничтожить. Это нетрудно сделать, если враг состоит из нескольких крупных формирований вроде 40-километровых колонн бронетехники. Естественно, в выявлении таковых целей сейчас помогают беспилотники. Но главный актив украинской армии, по мнению Арквиллы, – это «неформальная разведка». Бабушки с мобильными телефонами дают лучшие результаты, чем спутники.



✔️Третье правило: «Набеги лучше, чем большое стягивание сил». По словам Аквиллы, война – это больше не вопрос количества и цифр. Больше не нужно иметь численное преимущество, чтобы разбить оппонента. Достаточно меньших боевых подразделений с передовым вооружением.



✔️Сможет ли Россия учесть свои ошибки перед второй фазой войны против Украины? Арквилла убежден, что Москва продолжит прибегать к массовой бомбардировке. И на Донбассе она будет делать это еще более массивно.



«Но руины трудно завоевать. Вспомните Сталинград», – сказал он, напомнив, что нацистская армия полностью уничтожила город, а затем попыталась зайти в руины небольшими группами, чтобы захватить территорию. Их план провалился.



✔️«Насколько я понимаю, Россия активирует свою морскую пехоту, привыкшую проводить операции небольшими группами», - сказал он, объяснив, что в следующей фазе войны российская армия будет делать ставку больше на пехоту, чем на бронетехнику.



Но, по мнению эксперта, Украина все равно будет иметь преимущество из-за навыков быстро выявлять позиции врага, чтобы нанести удар. Армия России остается очень централизованной.



✔️Одна из причин, почему россияне потеряли такое большое количество генералов, – это потому, что на тактическом уровне у них нет людей, уполномоченных принимать быстрые решения. Только генералы могут это сделать. Поэтому они едут на передовую, чтобы проделать ту же работу, которую в армии США выполняют лейтенанты и сержанты.



✔️Что касается российских ВВС, Арквилла заметил, что «мы уже увидели, на сколько все эти самолеты и вертолеты уязвимы к ракетам Stinger. Они не повлияют на ход следующей фазы войны».

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