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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 766767768769
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 17:49

  Ukrainian написав:наприкінці грудня минулого року, також стало відомо, що Міноборони профінансувало виготовлення другого дивізіону "Нептун" (загалом військові планували придбати від трьох до п’яти дивізіонів).

...контракт на перший дивізіон наземного берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ "Нептун" був підписаний між Міністерством оборони України та ДККБ "Луч" наприкінці 2020 року. Його передача ВМСУ запланована на перший квартал 2022 року.

До складу такого дивізіону входить 19 спецмашин (по шість пускових, транспортно-заряджаючих та транспортних машин й один рухомий командний пункт РКП-360), а його озброєння складається з 72 крилатих ракет Р-360.

http://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3391 ... movah.html

І дороги і нептуни

І розроблено при "баризі".
Пиши вже як є :)

И один дивизион - это очень мало, а чесаться начали только в конце прошлого года на второй дивизион, который ещё и произвести нужно
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 17:59

⚡️Пораженный ВСУ российский крейсер «Москва» оценивается в 750 млн долларов, – сообщает украинский Forbes.

По данным журналистов, это пока самая дорогая потеря РФ в развязанной против Украины войне.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 18:03

  pesikot написав:
  Ukrainian написав:наприкінці грудня минулого року, також стало відомо, що Міноборони профінансувало виготовлення другого дивізіону "Нептун" (загалом військові планували придбати від трьох до п’яти дивізіонів).

...контракт на перший дивізіон наземного берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ "Нептун" був підписаний між Міністерством оборони України та ДККБ "Луч" наприкінці 2020 року. Його передача ВМСУ запланована на перший квартал 2022 року.

До складу такого дивізіону входить 19 спецмашин (по шість пускових, транспортно-заряджаючих та транспортних машин й один рухомий командний пункт РКП-360), а його озброєння складається з 72 крилатих ракет Р-360.

http://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3391 ... movah.html

І дороги і нептуни

І розроблено при "баризі".
Пиши вже як є :)

И один дивизион - это очень мало, а чесаться начали только в конце прошлого года на второй дивизион, который ещё и произвести нужно

На основі радянської х-35 не з нуля.
Тобто реально «барига» мав п’ять років і «наркоман» два.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 18:03

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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 18:19

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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 18:40

  Ukrainian написав:
  pesikot написав:
  Ukrainian написав:наприкінці грудня минулого року, також стало відомо, що Міноборони профінансувало виготовлення другого дивізіону "Нептун" (загалом військові планували придбати від трьох до п’яти дивізіонів).
...контракт на перший дивізіон наземного берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ "Нептун" був підписаний між Міністерством оборони України та ДККБ "Луч" наприкінці 2020 року. Його передача ВМСУ запланована на перший квартал 2022 року.
До складу такого дивізіону входить 19 спецмашин (по шість пускових, транспортно-заряджаючих та транспортних машин й один рухомий командний пункт РКП-360), а його озброєння складається з 72 крилатих ракет Р-360.
http://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3391 ... movah.html
І дороги і нептуни
І розроблено при "баризі".
Пиши вже як є :)
И один дивизион - это очень мало, а чесаться начали только в конце прошлого года на второй дивизион, который ещё и произвести нужно
На основі радянської х-35 не з нуля.
Тобто реально «барига» мав п’ять років і «наркоман» два.
Та якби розробити і випустити - це якось дві різні речі
Плюс
Барига розробляв в 2014-2019
Наркоман зміг випустити вже розроблене всього 1 штуку з 2019 по 2022...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 18:50

496 проходят лечение в стационаре на крейсере

«14 моряков из крейсера были доставлены в Севастополь, — судьба других 496 членов экипажа неизвестна» — журналист Роман Цимбалюк

Написала видимо жена одного из рашистов с крейсера Москва.

«Скажите что известно какие повреждения? Нам не говорят ничего, вы нас ненавидите но напишите там мой муж Козенко Виталий Геннадиевич. Напишите где корабль нам говорят он плывет в севастополь но связи нет, прошу».


Один из главных учителей стратегии Джонн Арквилла - Путину: "Договаривайся о мире, дурак!"

Из статьи New York Times в переводе ЗН:

✔️Когда я позвонил Арквилле и спросил, что бы он сказал Путину сегодня, он не колебался: «Я бы сказал: договаривайся о мире, дурак!». Этот совет также известен как первое правило ямы: оказался в ней, прекрати копать.

✔️В этой книге («Блицкриг: новые вызовы кибервойны») я описал три новых правила войны. И украинцы, похоже, придерживаются каждого из них.

✔️Первое – много мелких бьют одного большого и тяжелого. ВСУ оперируют небольшими тактическими группами, вооруженными высокоточным оружием. Они разбивают крупные российские формирования и атакуют медленные и громкие вертолеты. Так что даже если у России есть количественное преимущество, у Украины есть много мелких и очень активных формирований.

✔️Второе правило, которое подтверждается на войне в Украине: «Ориентация имеет преимущество над флангированием». Тот, кто способен обнаружить врага первым, сможет первым его уничтожить. Это нетрудно сделать, если враг состоит из нескольких крупных формирований вроде 40-километровых колонн бронетехники. Естественно, в выявлении таковых целей сейчас помогают беспилотники. Но главный актив украинской армии, по мнению Арквиллы, – это «неформальная разведка». Бабушки с мобильными телефонами дают лучшие результаты, чем спутники.

✔️Третье правило: «Набеги лучше, чем большое стягивание сил». По словам Аквиллы, война – это больше не вопрос количества и цифр. Больше не нужно иметь численное преимущество, чтобы разбить оппонента. Достаточно меньших боевых подразделений с передовым вооружением.

✔️Сможет ли Россия учесть свои ошибки перед второй фазой войны против Украины? Арквилла убежден, что Москва продолжит прибегать к массовой бомбардировке. И на Донбассе она будет делать это еще более массивно.

«Но руины трудно завоевать. Вспомните Сталинград», – сказал он, напомнив, что нацистская армия полностью уничтожила город, а затем попыталась зайти в руины небольшими группами, чтобы захватить территорию. Их план провалился.

✔️«Насколько я понимаю, Россия активирует свою морскую пехоту, привыкшую проводить операции небольшими группами», - сказал он, объяснив, что в следующей фазе войны российская армия будет делать ставку больше на пехоту, чем на бронетехнику.

Но, по мнению эксперта, Украина все равно будет иметь преимущество из-за навыков быстро выявлять позиции врага, чтобы нанести удар. Армия России остается очень централизованной.

✔️Одна из причин, почему россияне потеряли такое большое количество генералов, – это потому, что на тактическом уровне у них нет людей, уполномоченных принимать быстрые решения. Только генералы могут это сделать. Поэтому они едут на передовую, чтобы проделать ту же работу, которую в армии США выполняют лейтенанты и сержанты.

✔️Что касается российских ВВС, Арквилла заметил, что «мы уже увидели, на сколько все эти самолеты и вертолеты уязвимы к ракетам Stinger. Они не повлияют на ход следующей фазы войны».
___
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 19:46

CNN: На российском крейсере "Москва" все еще продолжается борьба с пожаром, рассказал высокопоставленный американский чиновник в интервью телекомпании. При этом США пока не могут с уверенностью сказать, чем именно вызваны повреждения судна.

По словам чиновника, крейсер движется на восток, и, по всей видимости, направляется в порт Севастополя для ремонта.

Кроме того, по данным американских военных, другие российские корабли на севере Черного моря возле "Москвы" впоследствии переместились южнее.

Крейсер "Москва" начал подавать сигналы бедствия в среду вечером. Украина утверждает, что корабль загорелся после обстрела украинскими противокорабельными крылатыми ракетами "Нептун". Поступала также информация, что после пожара он затонул.

Минобороны России настаивает, что крейсер загорелся после взрыва боеприпасов, а судно "сохраняет плавучесть".

@bbcrussian
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