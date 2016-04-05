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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 768769770771>
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 19:59

⚡️⚡️Зеленский о Донбассе в интервью BBC сказал, что цель рашистской мрази - окружить 44 тысячную группировку ООС и забрать Донецкую и Луганскую области. Но ВСУ готовы.

❗️Україна отримає ударні американські дрони MQ-9 Reaper. Видання пише, що вони можуть змінити баланс у російсько-українській війні, оскільки вони ще боєздатніші, ніж "Байрактар",
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 кві, 2022 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 20:07

  prodigy написав:не пишите ерунду, участок побережья(подходящий) для высадки десанта-около 60км
к западу от Одессы в сторону Затоки и дальше (чем дальше от Одессы, тем больше вероятность , что он будет уничтожен задолго до того как сможет приблизиться к ней)

уничтожить корвет Василий Быков было большой удачей, но уничтожить старые калоши БДК (1975г постройки), которые не обладают достаточной маневренностью, гораздо реальней,
тем более, что никто не даст им подойти близко к берегу
я не буду вам рассказывать детали современной высадки морского десанта (это лишная информация для форума)
системного отражения попытки десанта

слово системного-здесь лишнее

как раз РЗСО то, что надо (накрывает большую площадь, обладает дальностью больше 15-18км-фактически это предел дальности визуального наблюдения, хорошая скорострельность батареи), на малых дистанциях успешно работают ( в том числе по скоростным малым морским целям)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%BA%D1%81)
много текста.
Просто объясните, почему первого применения этого ракетного комплекса пришлось ждать полтора месяца.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Тобто реально «______» мав п’ять років і «________» два.


Яке озброєння було зроблено за 2 роки, хай навіть і "не з нуля"?
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 20:11

  prodigy написав:слово системного-здесь лишнее

Наоборот, ключевое. Хотя бы потому, что десантные операции - это не только БДК. Они обеспечиваются значительным количеством кораблей, находящихся, в том числе, и далеко за пределами возможностей наших РСЗО.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 20:17

  vitaliian написав:
  GALeon написав:що Україна завдає авіаудари (!), але жертв та руйнувань немає ...
колунада набирает обороты
ВСУ обстреляли поселок в Брянской области с использованием вертолетов, произвели не менее 6 авиаударов — Следственный комитет РФ

Те, кто полтора месяца назад рассказывали, как они за три дня возьмут Киев, сейчас рапортуют об обстрелах российских территорий


Следственный комитет России уверен, что поселок в Брянской области обстреляли украинские вертолеты.

Это следует из официального сообщения ведомства. По его данным, 14 апреля около 12.30 по местному времени "с использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации.

Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области".

Ранения, по данным СК, получили семь человек, никто не погиб.

Зачем украинским вертолетам понадобилось пересекать границу для нападения на поселок Климово, в СК не уточнили. Ранее украинские власти категорически отрицали, что они причастны к любым обстрелам на российской территории.

@bbcrussian
Показали дом разрушенный в населенном пункте и пункт пропуска. Только не понятно чем связан КПП и поселок Климово? Приплели раненого ребенка в тяжелом состоянии.
libeconomy
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 20:20

  juristkostya написав:
  prodigy написав:не пишите ерунду, участок побережья(подходящий) для высадки десанта-около 60км
к западу от Одессы в сторону Затоки и дальше (чем дальше от Одессы, тем больше вероятность , что он будет уничтожен задолго до того как сможет приблизиться к ней)

уничтожить корвет Василий Быков было большой удачей, но уничтожить старые калоши БДК (1975г постройки), которые не обладают достаточной маневренностью, гораздо реальней,
тем более, что никто не даст им подойти близко к берегу
я не буду вам рассказывать детали современной высадки морского десанта (это лишная информация для форума)
системного отражения попытки десанта

слово системного-здесь лишнее

как раз РЗСО то, что надо (накрывает большую площадь, обладает дальностью больше 15-18км-фактически это предел дальности визуального наблюдения, хорошая скорострельность батареи), на малых дистанциях успешно работают ( в том числе по скоростным малым морским целям)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%BA%D1%81)
много текста.
Просто объясните, почему первого применения этого ракетного комплекса пришлось ждать полтора месяца.


вы про Нептуны? дальность ПКР не позволяет поражать цели в Севастополе, выжидали момент, когда враг подойдет поближе

крейсер Моска находился 25км от о.Змеиный, от Змеиный до Одессы 140км, но до Приморского 55км (+25км), итого 80км, т.е. время подлета ракеты комплекса Нептун меньше 4 минут

к тому же стреляли ночью, притупляется бдительность (когда обнаружили на радаре ракету, может оставалась 1-1,5мин)
все сложилось очень удачно :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 20:25

  prodigy написав:вы про Нептуны? дальность ПКР не позволяет поражать цели в Севастополе, выжидали момент, когда враг подойдет поближе

крейсер Моска находился 25км от о.Змеиный, от Змеиный до Одессы 140км, но до Приморского 55км (+25км), итого 80км, т.е. время подлета ракеты комплекса Нептун меньше 4 минут

к тому же стреляли ночью, притупляется бдительность (когда обнаружили на радаре ракету, может оставалась 1-1,5мин)
все сложилось очень удачно :mrgreen:

Мы достоверно знаем, что он уже находился возле Змеиного.
Более того, был значительное время неподвижен.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 20:54

Ещё про крейсер


  juristkostya написав:Мы достоверно знаем, что он уже находился возле Змеиного.
Более того, был значительное время неподвижен
он спал
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 21:08

  libeconomy написав:Показали дом разрушенный в населенном пункте и пункт пропуска. Только не понятно чем связан КПП и поселок Климово? Приплели раненого ребенка в тяжелом состоянии.

Все просто они устраивают провокации чтобы в приграничных областях объявить мобилизацию. Там есть юридические тонкости, сейчас на войну едут за деньги все желающие, с мобилизацией согласия спрашивать не будут, подгребут с улицы трактористов, колхозников, водителей, официантов и отправят.

Картинка нужна для быдломассы, как мобилизованные идут защищать свои дома и границу. Признаться что у второй армии не хватает ресурсов нельзя. И без мобилизации тоже набрать пятикратный перевес не получается.

С 3-4 областей отмобилизуют до 100 тыс калек и сразу к нут их в бой.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 21:14

  juristkostya написав:Просто объясните, почему первого применения этого ракетного комплекса пришлось ждать полтора месяца.

не спрашуй пролежня, він все-рівно чось зачеше...

імхо, це були не нептуни...

раптом, після того як нам всі виробництва зброї роздовбали - ми, оппа-ча, виробили парочку нептунів...

ага-ага, вірю...
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