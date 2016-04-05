prodigy написав:не пишите ерунду, участок побережья(подходящий) для высадки десанта-около 60км к западу от Одессы в сторону Затоки и дальше (чем дальше от Одессы, тем больше вероятность , что он будет уничтожен задолго до того как сможет приблизиться к ней)
уничтожить корвет Василий Быков было большой удачей, но уничтожить старые калоши БДК (1975г постройки), которые не обладают достаточной маневренностью, гораздо реальней, тем более, что никто не даст им подойти близко к берегу я не буду вам рассказывать детали современной высадки морского десанта (это лишная информация для форума)
системного отражения попытки десанта
слово системного-здесь лишнее
как раз РЗСО то, что надо (накрывает большую площадь, обладает дальностью больше 15-18км-фактически это предел дальности визуального наблюдения, хорошая скорострельность батареи), на малых дистанциях успешно работают ( в том числе по скоростным малым морским целям) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%BA%D1%81)
много текста. Просто объясните, почему первого применения этого ракетного комплекса пришлось ждать полтора месяца.
Наоборот, ключевое. Хотя бы потому, что десантные операции - это не только БДК. Они обеспечиваются значительным количеством кораблей, находящихся, в том числе, и далеко за пределами возможностей наших РСЗО.
GALeon написав:що Україна завдає авіаудари (!), але жертв та руйнувань немає ...
колунада набирает обороты
ВСУ обстреляли поселок в Брянской области с использованием вертолетов, произвели не менее 6 авиаударов — Следственный комитет РФ
Те, кто полтора месяца назад рассказывали, как они за три дня возьмут Киев, сейчас рапортуют об обстрелах российских территорий
Следственный комитет России уверен, что поселок в Брянской области обстреляли украинские вертолеты.
Это следует из официального сообщения ведомства. По его данным, 14 апреля около 12.30 по местному времени "с использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации.
Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области".
Ранения, по данным СК, получили семь человек, никто не погиб.
Зачем украинским вертолетам понадобилось пересекать границу для нападения на поселок Климово, в СК не уточнили. Ранее украинские власти категорически отрицали, что они причастны к любым обстрелам на российской территории.
@bbcrussian
Показали дом разрушенный в населенном пункте и пункт пропуска. Только не понятно чем связан КПП и поселок Климово? Приплели раненого ребенка в тяжелом состоянии.
prodigy написав:не пишите ерунду, участок побережья(подходящий) для высадки десанта-около 60км к западу от Одессы в сторону Затоки и дальше (чем дальше от Одессы, тем больше вероятность , что он будет уничтожен задолго до того как сможет приблизиться к ней)
уничтожить корвет Василий Быков было большой удачей, но уничтожить старые калоши БДК (1975г постройки), которые не обладают достаточной маневренностью, гораздо реальней, тем более, что никто не даст им подойти близко к берегу я не буду вам рассказывать детали современной высадки морского десанта (это лишная информация для форума)
системного отражения попытки десанта
слово системного-здесь лишнее
как раз РЗСО то, что надо (накрывает большую площадь, обладает дальностью больше 15-18км-фактически это предел дальности визуального наблюдения, хорошая скорострельность батареи), на малых дистанциях успешно работают ( в том числе по скоростным малым морским целям) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%BA%D1%81)
много текста. Просто объясните, почему первого применения этого ракетного комплекса пришлось ждать полтора месяца.
вы про Нептуны? дальность ПКР не позволяет поражать цели в Севастополе, выжидали момент, когда враг подойдет поближе
крейсер Моска находился 25км от о.Змеиный, от Змеиный до Одессы 140км, но до Приморского 55км (+25км), итого 80км, т.е. время подлета ракеты комплекса Нептун меньше 4 минут
к тому же стреляли ночью, притупляется бдительность (когда обнаружили на радаре ракету, может оставалась 1-1,5мин) все сложилось очень удачно
libeconomy написав:Показали дом разрушенный в населенном пункте и пункт пропуска. Только не понятно чем связан КПП и поселок Климово? Приплели раненого ребенка в тяжелом состоянии.
Все просто они устраивают провокации чтобы в приграничных областях объявить мобилизацию. Там есть юридические тонкости, сейчас на войну едут за деньги все желающие, с мобилизацией согласия спрашивать не будут, подгребут с улицы трактористов, колхозников, водителей, официантов и отправят.
Картинка нужна для быдломассы, как мобилизованные идут защищать свои дома и границу. Признаться что у второй армии не хватает ресурсов нельзя. И без мобилизации тоже набрать пятикратный перевес не получается.
С 3-4 областей отмобилизуют до 100 тыс калек и сразу к нут их в бой.