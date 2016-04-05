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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 769770771772773>
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 21:20

  vitaliian написав:CNN: На российском крейсере "Москва" все еще продолжается борьба с пожаром, рассказал высокопоставленный американский чиновник в интервью телекомпании. При этом США пока не могут с уверенностью сказать, чем именно вызваны повреждения судна.

По словам чиновника, крейсер движется на восток, и, по всей видимости, направляется в порт Севастополя для ремонта.

Кроме того, по данным американских военных, другие российские корабли на севере Черного моря возле "Москвы" впоследствии переместились южнее.

Крейсер "Москва" начал подавать сигналы бедствия в среду вечером. Украина утверждает, что корабль загорелся после обстрела украинскими противокорабельными крылатыми ракетами "Нептун". Поступала также информация, что после пожара он затонул.

Минобороны России настаивает, что крейсер загорелся после взрыва боеприпасов, а судно "сохраняет плавучесть".

@bbcrussian


нехватило еще одного добивающего нептунчика, так чтоб на 100500% :lol:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 14 кві, 2022 21:27, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 21:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  libeconomy написав:Показали дом разрушенный в населенном пункте и пункт пропуска. Только не понятно чем связан КПП и поселок Климово? Приплели раненого ребенка в тяжелом состоянии.

Все просто они устраивают провокации чтобы в приграничных областях объявить мобилизацию. Там есть юридические тонкости, сейчас на войну едут за деньги все желающие, с мобилизацией согласия спрашивать не будут, подгребут с улицы трактористов, колхозников, водителей, официантов и отправят.

Картинка нужна для быдломассы, как мобилизованные идут защищать свои дома и границу. Признаться что у второй армии не хватает ресурсов нельзя. И без мобилизации тоже набрать пятикратный перевес не получается.

С 3-4 областей отмобилизуют до 100 тыс калек и сразу к нут их в бой.
З 3-4 областей стільки ніяк не намобілізують. Там взагалі стільки ресурсу нема, а тим більше для першої хвилі мобілізації
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 21:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

20 страниц разводили зраду, а почему ж все таки не начали эвакуацию заранее, теперь ещё 20 страниц будете плакать о том, почему ж это раньше не потопили Москву.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 21:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не стоит водить хороводы вокруг прошедшего.
Враг не дремлет: https://www.rbc.ua/rus/news/okkupanty-v ... 60594.html
Ситуация с ракетными ударами по годам и сёлам только развивается: https://mig.com.ua/zhiteli-polog-soobsh ... du-rakety/
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 21:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

О крейсере "москве" - отдельно.

АУ???
А ведь среди десятков разнотипного ракетного вооружения там было ЯО!
И Що далі?
"Нептун" слабоватые ракеты для потопления такого крейсера,(150 кг боевая часть официально для работы с целями водоизмещением до 5 000 тонн) но вызвать детонацию БК - с последствиями....
- Это судьба!
Будем рады видеть парад из оккупированного Севастополя со встречей вернувшегося из похода ракетного Крейсера Моцква.
Парадный вой их кликуш....
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 21:47

  Kudrjavuy написав:Не стоит водить хороводы вокруг прошедшего.
Враг не дремлет: https://www.rbc.ua/rus/news/okkupanty-v ... 60594.html
Ситуация с ракетными ударами по годам и сёлам только развивается: https://mig.com.ua/zhiteli-polog-soobsh ... du-rakety/

Вы выдели где Олешки находятся? там уже дней 45 оккупация.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 21:47

Faceless
Конечно, не моё собачье дело, но Вы опрокидываете даже себя - посты улетают с ходу.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 21:51

  AlexMotel написав:
  Kudrjavuy написав:Не стоит водить хороводы вокруг прошедшего.
Враг не дремлет: https://www.rbc.ua/rus/news/okkupanty-v ... 60594.html
Ситуация с ракетными ударами по годам и сёлам только развивается: https://mig.com.ua/zhiteli-polog-soobsh ... du-rakety/

Вы выдели где Олешки находятся? там уже дней 45 оккупация.

Вам, 150 раз объяснялось:
1. Что такое захват передовыми БТГ.
2. Освоение захваченного по всей территории.(вот здесь стараются применять обезьян В данном случае это второй этап оккупации)
3. На отсортированной территории "референдум" и признание РФией.
Отдельно, после второго этапа происходит укрепление позиций уже для удержания - и это больше, чем плохо.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 21:53

  juristkostya написав:Просто объясните, почему первого применения этого ракетного комплекса пришлось ждать полтора месяца.


думаю ответ не сложен.
на вооружении стоял только опытный образец установки с малым количеством ракет. если верить власти то первый дивизион был заказан и только в первом квартале 22го должен был поступить в армию.
так что берегли на случай действительно критический то что было.
видать гарпуны приехали вот и решили потестить не в рукотворных условиях нептун а в боевых.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 21:53

Kudrjavuy обезьяны вам что сделали? Это предельно мирные и дружелюбные животные.

У Міноборони РФ заявили, що крейсер «Москва» затонув під час буксирування.

Увечері 13 квітня українська сторона повідомила, що в корабель поцілили українськими ракетами, внаслідок чого він загорівся. Росія визнала пожежу на судні, однак заявила, що вона сталась унаслідок детонації боєзапасу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 кві, 2022 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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