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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 770771772773>
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 22:01

Это в догонку посту о мобилизационных возможностях(рекомендую фотки класс усё из жизни орков):
https://censor.net/ua/photo_news/333411 ... toreportaj
Там, он неисчерпаем ибо система "тоталитарная"
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 22:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

таки утоп....
Дно океана ему бетоном и якорь в дупу.
не чокаясь...и дай бог не последний.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 22:03

у оркаган траур

СИЛОВИКИ, [14.04.2022 22:54]
[Переслано из Оперативные сводки]
Минобороны РФ: при буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость.

В условиях штормового волнения моря корабль затонул.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 22:07

Титаник тоже с 14 на 15 апреля затонул

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 кві, 2022 22:12, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 22:09

самое главное, что утонуло на этом корыте, это система ПВО, прикрывавшая небо до Херсона, ну и штаб вмф, теперь наблюдаем нашу авиацию...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 22:15

  Alex2007 написав:ой, утомили уже, то затонуло корыто - то не затонуло. :lol:
таки затонул все-таки. официально признано рф-ией.
всех поздравляю.
Слава Украине - Героям Слава.

Это официально ставит под сомнение использование РФией возможностей Приднестровья.
И Бульбофюреру спать лучше спокойно - не рыпаться.
Это просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!

После Русско-Японской это первый случай затопления флагмана.
При чём государством официально без ВМФ(на надувных лодках)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 22:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:самое главное, что утонуло на этом корыте, это система ПВО, прикрывавшая небо до Херсона, ну и штаб вмф, теперь наблюдаем нашу авиацию...

Бил подбит и утонул флагман ЧФ.
большая любовь чевастополя
там уже беса гонят на всех и вся. плачут даже урки,
они так его встречали в 2008 после Грузии ............
гордость духа чевастополя.... кстати, построен таки в Николаеве

есть и "оптимисти" :

"Ничего..завтра конашенков на брифинге расскажет что уничтожено сто тысяч танков, пятьсот самолётов, двести вертолетов, четыре сарая, и две собачьих будки."

ето наверное в отместку ................... :mrgreen:
Востаннє редагувалось Goodman в Чет 14 кві, 2022 22:21, всього редагувалось 1 раз.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 22:20

  Kudrjavuy написав:
  AlexMotel написав:
  Kudrjavuy написав:Не стоит водить хороводы вокруг прошедшего.
Враг не дремлет: https://www.rbc.ua/rus/news/okkupanty-v ... 60594.html
Ситуация с ракетными ударами по годам и сёлам только развивается: https://mig.com.ua/zhiteli-polog-soobsh ... du-rakety/

Вы выдели где Олешки находятся? там уже дней 45 оккупация.

Вам, 150 раз объяснялось:
1. Что такое захват передовыми БТГ.
2. Освоение захваченного по всей территории.(вот здесь стараются применять обезьян В данном случае это второй этап оккупации)
3. На отсортированной территории "референдум" и признание РФией.
Отдельно, после второго этапа происходит укрепление позиций уже для удержания - и это больше, чем плохо.

Вывесить флаг это больше для параноиков тв войн, туда же и референдумы.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 22:21

  mephala написав:
  juristkostya написав:Просто объясните, почему первого применения этого ракетного комплекса пришлось ждать полтора месяца.


думаю ответ не сложен.
на вооружении стоял только опытный образец установки с малым количеством ракет. если верить власти то первый дивизион был заказан и только в первом квартале 22го должен был поступить в армию.
так что берегли на случай действительно критический то что было.
видать гарпуны приехали вот и решили потестить не в рукотворных условиях нептун а в боевых.

Я эту версию предложил страниц 5 назад :-)
Но Продиджи решил поспорить.....теперь вот куда-то отлучился за аргументами.....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 22:23

Если в российский крейсер "Москва" действительно попала украинская крылатая ракета (что кажется правдоподобным), – это говорит о вопиющей некомпетентности и небрежности военного руководства РФ, учитывая, что судно была оборудована сложной трехуровневой защитой от ракетного удара, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника.

"Такой значительный ущерб столь важному кораблю является ощутитмым позором для ВМФ России и во многом поднимет боевой дух украинцев, поскольку на Донбассе надвигается более крупная битва", – говорится в статье
vitaliian
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