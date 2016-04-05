Там, он неисчерпаем ибо система "тоталитарная"
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Додано: Чет 14 кві, 2022 22:01
Это в догонку посту о мобилизационных возможностях(рекомендую фотки класс усё из жизни орков):
Там, он неисчерпаем ибо система "тоталитарная"
Додано: Чет 14 кві, 2022 22:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
таки утоп....
Дно океана ему бетоном и якорь в дупу.
не чокаясь...и дай бог не последний.
Додано: Чет 14 кві, 2022 22:03
у оркаган траур
СИЛОВИКИ, [14.04.2022 22:54]
[Переслано из Оперативные сводки]
Минобороны РФ: при буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость.
В условиях штормового волнения моря корабль затонул.
Додано: Чет 14 кві, 2022 22:07
Титаник тоже с 14 на 15 апреля затонул
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 кві, 2022 22:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 14 кві, 2022 22:09
самое главное, что утонуло на этом корыте, это система ПВО, прикрывавшая небо до Херсона, ну и штаб вмф, теперь наблюдаем нашу авиацию...
Додано: Чет 14 кві, 2022 22:15
Это официально ставит под сомнение использование РФией возможностей Приднестровья.
И Бульбофюреру спать лучше спокойно - не рыпаться.
Это просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
После Русско-Японской это первый случай затопления флагмана.
При чём государством официально без ВМФ(на надувных лодках)
Додано: Чет 14 кві, 2022 22:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Бил подбит и утонул флагман ЧФ.
большая любовь чевастополя
там уже беса гонят на всех и вся. плачут даже урки,
они так его встречали в 2008 после Грузии ............
гордость духа чевастополя.... кстати, построен таки в Николаеве
есть и "оптимисти" :
"Ничего..завтра конашенков на брифинге расскажет что уничтожено сто тысяч танков, пятьсот самолётов, двести вертолетов, четыре сарая, и две собачьих будки."
ето наверное в отместку ...................
Востаннє редагувалось Goodman в Чет 14 кві, 2022 22:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 кві, 2022 22:20
Вывесить флаг это больше для параноиков тв войн, туда же и референдумы.
Додано: Чет 14 кві, 2022 22:21
Я эту версию предложил страниц 5 назад
Но Продиджи решил поспорить.....теперь вот куда-то отлучился за аргументами.....
Додано: Чет 14 кві, 2022 22:23
Если в российский крейсер "Москва" действительно попала украинская крылатая ракета (что кажется правдоподобным), – это говорит о вопиющей некомпетентности и небрежности военного руководства РФ, учитывая, что судно была оборудована сложной трехуровневой защитой от ракетного удара, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника.
"Такой значительный ущерб столь важному кораблю является ощутитмым позором для ВМФ России и во многом поднимет боевой дух украинцев, поскольку на Донбассе надвигается более крупная битва", – говорится в статье
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