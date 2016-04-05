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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 770771772773
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 22:27

  juristkostya написав:много текста.
Просто объясните, почему первого применения этого ракетного комплекса пришлось ждать полтора месяца.

Скорее всего ракет сделали мало по причине недофинансирования, а возможно вообще ничего серийного не сделали и стреляют оставшимися опытными образцами. Теперь, говорят, Гарпуны на подходе (а может уже в наличии), значит Нептуны можно не беречь.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 22:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Если в российский крейсер "Москва" действительно попала украинская крылатая ракета (что кажется правдоподобным), – это говорит о вопиющей некомпетентности и небрежности военного руководства РФ, учитывая, что судно была оборудована сложной трехуровневой защитой от ракетного удара, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника.


ТТХ - украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн
мацква - типичное корито, которому к тому же било отказано в модернизации , разворовали все средства.
все есть в откритом доступе .... основной тезис- маловисотная и подлетное время.

*********************
русичам не откажешь в "неуемном оптимизме"
мацква? - так надо
"Вполне возможно, что сразу было ясно, что не довести корабль в место ремонта.
Боролись не за живучесть, а за то, чтобы довести до более глубокого места затопления."
--- затопить на более глубокое место ---, шторм второстепенное .
Востаннє редагувалось Goodman в Чет 14 кві, 2022 22:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 22:30

  Schmit написав:
  juristkostya написав:много текста.
Просто объясните, почему первого применения этого ракетного комплекса пришлось ждать полтора месяца.

Скорее всего ракет сделали мало по причине недофинансирования, а возможно вообще ничего серийного не сделали и стреляют оставшимися опытными образцами. Теперь, говорят, Гарпуны на подходе (а может уже в наличии), значит Нептуны можно не беречь.


  juristkostya написав:Я эту версию предложил страниц 5 назад :-)
Но Продиджи решил поспорить.....теперь вот куда-то отлучился за аргументами.....
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 22:39

❗️Источник говорит, что к истории с гибелью крейсера Москва подключилось военное следствие и ФСБ РФ. Сейчас идет опрос начальника штаба Черноморского флота. — ВЧК
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 22:42

vitaliian совершенно верно , пролюбили они:

- имидж
- флагман ЧФ
- 16 пускових и бекомплект
- систему ПВО , которая закривала набо на йухом
- пролюбили много екипажа, в т ч старших офицеров
и вишенка на тортик - в кримляндию прибил борт с комиссией , разбор полетов.

PS Кстати мало кто из них верил в убойную силу Нептунов и висказивали вариант диверсии
изменившим присяге морячками чевастополя в 2014 году.
Востаннє редагувалось Goodman в Чет 14 кві, 2022 22:45, всього редагувалось 1 раз.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 22:44

Из русских ТГ каналов

Военно-политический паралич? Очень символично, что объективную информацию о состоянии крейсера «Москва» мы получаем из уст пресс–секретаря Пентагона, заявившего, что наш флагман на плаву и самостоятельно "добирается на восток" до базы в Севастополе. Что происходит? Почему мы из вражеских источников должны узнавать информацию, а не от профильных лиц Минобороны? Такие кейсы ведут к поражению в информационной войне. Люди России обязаны и должны узнавать военные новости из родных источников. Причем правдивые новости. Именно тогда, когда скрывать "себе дороже".
vitaliian
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  #<1 ... 770771772773
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