Скорее всего ракет сделали мало по причине недофинансирования, а возможно вообще ничего серийного не сделали и стреляют оставшимися опытными образцами. Теперь, говорят, Гарпуны на подходе (а может уже в наличии), значит Нептуны можно не беречь.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 22:27
Скорее всего ракет сделали мало по причине недофинансирования, а возможно вообще ничего серийного не сделали и стреляют оставшимися опытными образцами. Теперь, говорят, Гарпуны на подходе (а может уже в наличии), значит Нептуны можно не беречь.
Додано: Чет 14 кві, 2022 22:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ТТХ - украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн
мацква - типичное корито, которому к тому же било отказано в модернизации , разворовали все средства.
все есть в откритом доступе .... основной тезис- маловисотная и подлетное время.
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русичам не откажешь в "неуемном оптимизме"
мацква? - так надо
"Вполне возможно, что сразу было ясно, что не довести корабль в место ремонта.
Боролись не за живучесть, а за то, чтобы довести до более глубокого места затопления."
--- затопить на более глубокое место ---, шторм второстепенное .
Востаннє редагувалось Goodman в Чет 14 кві, 2022 22:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 кві, 2022 22:30
Додано: Чет 14 кві, 2022 22:39
❗️Источник говорит, что к истории с гибелью крейсера Москва подключилось военное следствие и ФСБ РФ. Сейчас идет опрос начальника штаба Черноморского флота. — ВЧК
Додано: Чет 14 кві, 2022 22:42
vitaliian совершенно верно , пролюбили они:
- имидж
- флагман ЧФ
- 16 пускових и бекомплект
- систему ПВО , которая закривала набо на йухом
- пролюбили много екипажа, в т ч старших офицеров
и вишенка на тортик - в кримляндию прибил борт с комиссией , разбор полетов.
PS Кстати мало кто из них верил в убойную силу Нептунов и висказивали вариант диверсии
изменившим присяге морячками чевастополя в 2014 году.
Востаннє редагувалось Goodman в Чет 14 кві, 2022 22:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 кві, 2022 22:44
Из русских ТГ каналов
Военно-политический паралич? Очень символично, что объективную информацию о состоянии крейсера «Москва» мы получаем из уст пресс–секретаря Пентагона, заявившего, что наш флагман на плаву и самостоятельно "добирается на восток" до базы в Севастополе. Что происходит? Почему мы из вражеских источников должны узнавать информацию, а не от профильных лиц Минобороны? Такие кейсы ведут к поражению в информационной войне. Люди России обязаны и должны узнавать военные новости из родных источников. Причем правдивые новости. Именно тогда, когда скрывать "себе дороже".
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