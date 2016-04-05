Скорее всего ракет сделали мало по причине недофинансирования, а возможно вообще ничего серийного не сделали и стреляют оставшимися опытными образцами. Теперь, говорят, Гарпуны на подходе (а может уже в наличии), значит Нептуны можно не беречь.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 22:27
Скорее всего ракет сделали мало по причине недофинансирования, а возможно вообще ничего серийного не сделали и стреляют оставшимися опытными образцами. Теперь, говорят, Гарпуны на подходе (а может уже в наличии), значит Нептуны можно не беречь.
Додано: Чет 14 кві, 2022 22:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ТТХ - украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн
мацква - типичное корито, которому к тому же било отказано в модернизации , разворовали все средства.
все есть в откритом доступе .... основной тезис- маловисотная и подлетное время.
*********************
русичам не откажешь в "неуемном оптимизме"
мацква? - так надо
"Вполне возможно, что сразу было ясно, что не довести корабль в место ремонта.
Боролись не за живучесть, а за то, чтобы довести до более глубокого места затопления."
--- затопить на более глубокое место ---, шторм второстепенное .
Востаннє редагувалось Goodman в Чет 14 кві, 2022 22:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 кві, 2022 22:30
Додано: Чет 14 кві, 2022 22:39
❗️Источник говорит, что к истории с гибелью крейсера Москва подключилось военное следствие и ФСБ РФ. Сейчас идет опрос начальника штаба Черноморского флота. — ВЧК
Додано: Чет 14 кві, 2022 22:42
vitaliian совершенно верно , пролюбили они:
- имидж
- флагман ЧФ
- 16 пускових и бекомплект
- систему ПВО , которая закривала набо на йухом
- пролюбили много екипажа, в т ч старших офицеров
и вишенка на тортик - в кримляндию прибил борт с комиссией , разбор полетов.
PS Кстати мало кто из них верил в убойную силу Нептунов и висказивали вариант диверсии
изменившим присяге морячками чевастополя в 2014 году.
Востаннє редагувалось Goodman в Чет 14 кві, 2022 22:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 кві, 2022 22:44
Из русских ТГ каналов
Что интересно, Минобороны Рф не сообщало что крейсер подбили украинские ракеты, но откуда-то на рф ОБ ЭТОМ ВСЕ ЗНАЮТ. то же касается и Бучи, в ТГ каналах русские могут 500 раз говорить, что это была постановка и провокация, но правду при этом они 100% знают. Доказывать приводить примеры нет смысла, они будут включать дурачка.
Автор сам того не понимая, обвинил "родные источники" в сокрытии информации. Ещё одно усилие извилиной и ему станет понятно зачем они хотят по максимуму от него всё скрыть.
Предлагаю РФ срочно отмобилизовать этого усатого очкарика, пусть своим нервно паралитический примером покажет как надо родину защищать.
Додано: Чет 14 кві, 2022 23:09
vitaliian Есть им что скривать:
Ситуация с «Москвой» оказалась лучше, чем считалось сначала. Если послушать умных и знающих людей в интернете, картина вырисовывается примерно следующая.
С-300, которая стоит на «Москве» - совсем не такая уж и плохая штука, на самом деле. Свои задачи в умелых руках, прикрепленных к умному мозгу, он вполне выполняет. Например, в руках украинских ПВО он отлично справляется с защитой неба над Киевом - эффективность сбитых ракет семьдесят - восемьдесят процентов. Советскую авиацию он сбивает всю. То, что запоребриком он достался в руки потомственных алкоголиков - другой вопрос.
Так что противостоять «Нептунам» и ВВС Украины он вполне может.
Но. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Есть одна проблема.
Байрактар! Байрактар, [*****]!
Про Байрактар забыли, ема, нарот!
А Байрактар этот зенитно-ракетный комплекс, «способный эффективно защищать крейсер от любых самолётов, даже перспективных, вертолётов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и беспилотников» - не видит.
В итоге, говорят, дело было так. Байрактар подлетел, и вывел из строя РЛС «Москвы». После чего крейсер оказался практически безоружным. Из ПВО у него остались только две устаревшие «Осы» и АК-630 - шестиствольная скорострельная пушка, способная бить по низколетящим целям. В принципе, и по ракетам тоже.
После этого по крейсеру было вмазано двумя ракетами для надёжности - но АК-630 не сработала, или сработала, но руки потомственных алкоголиков сделали свое дело, или хрен его знает, товарищ прапорщик-3, как там развивались события в эти последние секунды, но факт остается фактом - обе ракеты лупили в борт. Триста килограммов суммарной взрывчатки на скорости девятьсот километров в час.
Крейсер «Москва» со своей системой ПВО, состоящей из 64 ракет С-300 - прикрывал большие десантные корабли, которые таскают железо и пушечное мясо в Бердянск. Ну, не все уже таскают, но тем не менее.
Кораблей, способных осуществлять такое прикрытие переброски десанта, в черноморском флоте у России больше не осталось.
Где-то там еще болтается «Адмирал Эссен», но у него из средств ПВО есть «Штиль» и морской аналог «Бука» - но С-300 нет.
Так вот. Мы над русским кораблем можем ржать сколько угодно - и, безусловно, заслуженно - но это не просто ржавую лоханку потопили. Это - блестящая операция ЗСУ фактически по срыву дальнейшей переброски российских сил морем.
Это - тактическая победа.
Это намного серьезнее, чем просто плавающую железяку с полутысячей орков на борту потопить.
Пятьсот человек, кстати - это примерно как одним залпом уничтожить целую БТГ.
Это может сказаться на всем южном театре военных действий.
В общем, это реально серьёзная победа, друзья мои.
Которая может оказать влияние на ход войны.
Слава ЗСУ!
Додано: Чет 14 кві, 2022 23:11
Додано: Чет 14 кві, 2022 23:11
Это примерно как у нас по каждому факту обстрела жилого дома "прокуратура тщательно фиксирует признаки преступления".
Там тоже военная прокуратура делает свою рутину
Додано: Чет 14 кві, 2022 23:14
Затопили на более глубоком месте чтоб к "пропавшему без вести" экипажу "подводников" добавить "пропавший без вести подводный десант(650чел. или сколько там морпехов болталось в ожидании мародёрства на привозе?)" ???
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