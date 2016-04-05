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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 771772773774>
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 22:27

  juristkostya написав:много текста.
Просто объясните, почему первого применения этого ракетного комплекса пришлось ждать полтора месяца.

Скорее всего ракет сделали мало по причине недофинансирования, а возможно вообще ничего серийного не сделали и стреляют оставшимися опытными образцами. Теперь, говорят, Гарпуны на подходе (а может уже в наличии), значит Нептуны можно не беречь.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 22:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Если в российский крейсер "Москва" действительно попала украинская крылатая ракета (что кажется правдоподобным), – это говорит о вопиющей некомпетентности и небрежности военного руководства РФ, учитывая, что судно была оборудована сложной трехуровневой защитой от ракетного удара, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника.


ТТХ - украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн
мацква - типичное корито, которому к тому же било отказано в модернизации , разворовали все средства.
все есть в откритом доступе .... основной тезис- маловисотная и подлетное время.

*********************
русичам не откажешь в "неуемном оптимизме"
мацква? - так надо
"Вполне возможно, что сразу было ясно, что не довести корабль в место ремонта.
Боролись не за живучесть, а за то, чтобы довести до более глубокого места затопления."
--- затопить на более глубокое место ---, шторм второстепенное .
Востаннє редагувалось Goodman в Чет 14 кві, 2022 22:33, всього редагувалось 1 раз.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 22:30

  Schmit написав:
  juristkostya написав:много текста.
Просто объясните, почему первого применения этого ракетного комплекса пришлось ждать полтора месяца.

Скорее всего ракет сделали мало по причине недофинансирования, а возможно вообще ничего серийного не сделали и стреляют оставшимися опытными образцами. Теперь, говорят, Гарпуны на подходе (а может уже в наличии), значит Нептуны можно не беречь.


  juristkostya написав:Я эту версию предложил страниц 5 назад :-)
Но Продиджи решил поспорить.....теперь вот куда-то отлучился за аргументами.....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 22:39

❗️Источник говорит, что к истории с гибелью крейсера Москва подключилось военное следствие и ФСБ РФ. Сейчас идет опрос начальника штаба Черноморского флота. — ВЧК
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 22:42

vitaliian совершенно верно , пролюбили они:

- имидж
- флагман ЧФ
- 16 пускових и бекомплект
- систему ПВО , которая закривала набо на йухом
- пролюбили много екипажа, в т ч старших офицеров
и вишенка на тортик - в кримляндию прибил борт с комиссией , разбор полетов.

PS Кстати мало кто из них верил в убойную силу Нептунов и висказивали вариант диверсии
изменившим присяге морячками чевастополя в 2014 году.
Востаннє редагувалось Goodman в Чет 14 кві, 2022 22:45, всього редагувалось 1 раз.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 22:44

Из русских ТГ каналов

Военно-политический паралич? Очень символично, что объективную информацию о состоянии крейсера «Москва» мы получаем из уст пресс–секретаря Пентагона, заявившего, что наш флагман на плаву и самостоятельно "добирается на восток" до базы в Севастополе. Что происходит? Почему мы из вражеских источников должны узнавать информацию, а не от профильных лиц Минобороны? Такие кейсы ведут к поражению в информационной войне. Люди России обязаны и должны узнавать военные новости из родных источников. Причем правдивые новости. Именно тогда, когда скрывать "себе дороже"

Что интересно, Минобороны Рф не сообщало что крейсер подбили украинские ракеты, но откуда-то на рф ОБ ЭТОМ ВСЕ ЗНАЮТ. то же касается и Бучи, в ТГ каналах русские могут 500 раз говорить, что это была постановка и провокация, но правду при этом они 100% знают. Доказывать приводить примеры нет смысла, они будут включать дурачка.

Автор сам того не понимая, обвинил "родные источники" в сокрытии информации. Ещё одно усилие извилиной и ему станет понятно зачем они хотят по максимуму от него всё скрыть.


Предлагаю РФ срочно отмобилизовать этого усатого очкарика, пусть своим нервно паралитический примером покажет как надо родину защищать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 23:09

vitaliian Есть им что скривать:

Ситуация с «Москвой» оказалась лучше, чем считалось сначала. Если послушать умных и знающих людей в интернете, картина вырисовывается примерно следующая.
С-300, которая стоит на «Москве» - совсем не такая уж и плохая штука, на самом деле. Свои задачи в умелых руках, прикрепленных к умному мозгу, он вполне выполняет. Например, в руках украинских ПВО он отлично справляется с защитой неба над Киевом - эффективность сбитых ракет семьдесят - восемьдесят процентов. Советскую авиацию он сбивает всю. То, что запоребриком он достался в руки потомственных алкоголиков - другой вопрос.
Так что противостоять «Нептунам» и ВВС Украины он вполне может.
Но. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Есть одна проблема.

Байрактар! Байрактар, [*****]!
Про Байрактар забыли, ема, нарот!


А Байрактар этот зенитно-ракетный комплекс, «способный эффективно защищать крейсер от любых самолётов, даже перспективных, вертолётов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и беспилотников» - не видит.


В итоге, говорят, дело было так. Байрактар подлетел, и вывел из строя РЛС «Москвы». После чего крейсер оказался практически безоружным. Из ПВО у него остались только две устаревшие «Осы» и АК-630 - шестиствольная скорострельная пушка, способная бить по низколетящим целям. В принципе, и по ракетам тоже.
После этого по крейсеру было вмазано двумя ракетами для надёжности - но АК-630 не сработала, или сработала, но руки потомственных алкоголиков сделали свое дело, или хрен его знает, товарищ прапорщик-3, как там развивались события в эти последние секунды, но факт остается фактом - обе ракеты лупили в борт. Триста килограммов суммарной взрывчатки на скорости девятьсот километров в час.

Крейсер «Москва» со своей системой ПВО, состоящей из 64 ракет С-300 - прикрывал большие десантные корабли, которые таскают железо и пушечное мясо в Бердянск. Ну, не все уже таскают, но тем не менее.
Кораблей, способных осуществлять такое прикрытие переброски десанта, в черноморском флоте у России больше не осталось.
Где-то там еще болтается «Адмирал Эссен», но у него из средств ПВО есть «Штиль» и морской аналог «Бука» - но С-300 нет.

Так вот. Мы над русским кораблем можем ржать сколько угодно - и, безусловно, заслуженно - но это не просто ржавую лоханку потопили. Это - блестящая операция ЗСУ фактически по срыву дальнейшей переброски российских сил морем.
Это - тактическая победа.

Это намного серьезнее, чем просто плавающую железяку с полутысячей орков на борту потопить.
Пятьсот человек, кстати - это примерно как одним залпом уничтожить целую БТГ.
Это может сказаться на всем южном театре военных действий.
В общем, это реально серьёзная победа, друзья мои.
Которая может оказать влияние на ход войны.
Слава ЗСУ! 8)
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 23:11

  Goodman написав:Это намного серьезнее, чем просто плавающую железяку с полутысячей орков на борту потопить
Потеря крейсера "Москва" - самая большая потеря от действий врага в русском флоте с момента поражения немецкой авиацией линкора "Марат" в 1941 году.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 23:11

  vitaliian написав:❗️Источник говорит, что к истории с гибелью крейсера Москва подключилось военное следствие и ФСБ РФ. Сейчас идет опрос начальника штаба Черноморского флота. — ВЧК

Это примерно как у нас по каждому факту обстрела жилого дома "прокуратура тщательно фиксирует признаки преступления".
Там тоже военная прокуратура делает свою рутину
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 23:14

  Goodman написав:
  vitaliian написав:Если в российский крейсер "Москва" действительно попала украинская крылатая ракета (что кажется правдоподобным), – это говорит о вопиющей некомпетентности и небрежности военного руководства РФ, учитывая, что судно была оборудована сложной трехуровневой защитой от ракетного удара, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника.


ТТХ - украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн
мацква - типичное корито, которому к тому же било отказано в модернизации , разворовали все средства.
все есть в откритом доступе .... основной тезис- маловисотная и подлетное время.

*********************
русичам не откажешь в "неуемном оптимизме"
мацква? - так надо
"Вполне возможно, что сразу было ясно, что не довести корабль в место ремонта.
Боролись не за живучесть, а за то, чтобы довести до более глубокого места затопления."
--- затопить на более глубокое место ---, шторм второстепенное .

Затопили на более глубоком месте чтоб к "пропавшему без вести" экипажу "подводников" добавить "пропавший без вести подводный десант(650чел. или сколько там морпехов болталось в ожидании мародёрства на привозе?)" ???
барабашов
 
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