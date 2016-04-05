Соединенными Штатами при поддержке Европы реализуется проект масштабного перевооружения Украины



В распоряжение ВСУ передаются тяжелые наступательные системы, которые открывают новый этап военного противостояния.



Стало известно о поставке на Украину около трехсот модернизированных танков советского производства.



Польша передает модернизированные Т-72M1R. Свои Т-72 снимает с хранения Чехия.

В распоряжение ВСУ также оказалось 170 польских БМП-1.



Кроме того, США приняли решение о передаче американской бронетехники, состоящей на хранении в Германии.

Эшелоны с гаубицами М109 и бронетранспортеров М113 уже находятся на украинской границе.



Совокупные запасы техники и вооружений НАТО в Европе позволяют сделать процесс восполнения потерь ВСУ ритмичным.



С артиллерийскими установками передаются высокоточные боеприпасы: M982 «Экскалибур» с GPS-наведением, противотанковые SMArt 155.



Это создает условия для реализации оперативного превосходства на отдельном участке боевых действий при насыщении войск современными средствами ПВО – британскими ПЗРК Starstreak и американскими Stinger.



Но это полбеды.



Принято решение о поэтапной передаче Украине ударных ракетных комплексов.



Украине передаются норвежские ПКР NSM, которые выпускаются в варианте с наземными пусковыми установками.



Мобильные комплексы NSM, которые представляют собой просто транспортный грузовик, с наведением через разведывательную авиацию НАТО в акватории Черного моря создают кораблям ЧФ РФ острую угрозу поражения.



Проблем добавляет композитный состав ракет, что делает их чрезвычайно трудной мишенью для перехвата.



Есть пока неофициальные данные о передаче оперативно–тактических комплексов MGM-140, которые также в товарном количестве находятся на складах в Европе.

Эти комплексы, чья дистанция поражения достигает 300 км, позволяют наносить удары в глубину территории России.



Украине также предоставлены мобильные барражирующие боеприпасы Switchblade.



Какие выводы мы можем сделать?



Первый и главный вывод, заключается в том, что начальный этап военной операции, когда Россия могла диктовать свои условия и удерживать инициативу за счет преимуществ в отдельных родах войск себя исчерпал.



Второе – США оперативно компенсировали потери ВСУ в бронетехнике и артиллерии, и готовы удерживать этот баланс за счет задела Варшавского блока и собственных запасов в Европе.



Третье – происходит постепенное насыщение ВСУ современными вооружениями, которые нивелируют превосходство российской армии и флота.



Все это приводит к очевидному выводу, что сломать Украину просто за счет неспешного перемалывания ВСУ, в гонке ресурсов не получится.



Мы воюем не с Киевом, а совокупным потенциалом США и ЕС.

Запасов техники в Европе хватит чтобы компенсировать все потенциальные потери ВСУ.



Нужно искать иные, ассиметричные модели ведения боевых действий и готовиться к новым вызовам, которые несут в себе современные системы вооружений, переданные Украине.

В том числе и на своей территории.



Начинается новый этап военного противостояния, который требует мобилизации и концентрации ресурсов государства, изменения подходов в ведении военной операции.



Маленькой победоносной войны не получилось.



И главное, что нужно помнить – мы воюем не с Украиной.



Мы воюем с объединенным и далеко не полным военным потенциалом Западного мира во главе с США на территории Украины, где страна – поле боевых действий и ресурсная база войны.



Украина – не единственный, и боюсь далеко не последний театр боевых действий этого глобального противостояния.



Пока мы идем по навязанному коридору действий, который ведет к исчерпанию военного и экономического потенциала.



Ракетное поражение крейсера «Москва» открывает новый этап боевых действий на Украине



Приоритетным направлением ВСУ при поддержке НАТО выступает Юг Украины в направлении Крыма и Донбасса



Ситуация вокруг атаки на крейсер «Москва» имеет два измерения:

военно–технический и общественно–медийный.



Военно–техническую часть этой ситуации наиболее полно описал автор канала Atomic Cherry, рекомендую к чтению, светлый и глубокий ум, который редко ошибается в оценках.



Добавить к изложенному могу лишь неготовность российского флота к активным действиям ВСУ, которая лежит в слабых разведывательных и аналитических возможностях штаба ЧФ и ВМФ России.



Спустя 50 дней операции, в ходе которой мы наблюдаем возрастающий масштаб и темп активности противника, не происходит какой–либо рефлексии.



В очередной раз мы столкнулись с критической недооценкой возможностей ВСУ.



Пока все говорит о том, что корабль был поражен в ходе комбинированной атаки с участием БПЛА и украинской ПКР «Нептун» при прямой поддержке НАТО (в первую очередь в разведке и целеуказании).



Сложно сказать, какие имел шансы корабль без прикрытия с устаревшими РЛC и ПВО в таких условиях.



В общем рисунке произошедшего вызывает интерес два момента:



1. Принимали ли участие разведывательные самолеты НАТО в непрерывной подсветке цели, или только дали точные координаты.

Первый вариант говорит уже о прямом участии ВВС Великобритании в военной операции против ракетного крейсера «Москва».



2. Использовались ли турецкие БПЛА «Байрактар» в атаке на корабль. Это также может резко понизить градус взаимоотношений Турции с Россией.



В очередной раз, мы получили болезненный урок грамотного и четкого планирования операции, единого и эффективного управления силами и средствами, чего критически не хватает ВС РФ.



Крайне удивляет медийно–общественная рефлексия.

СМИ пытаются объяснить успех Украины неким чудо–оружием НАТО, ракетами, которые смогли волшебным образом поразить корабль.



Этот карго–культ, магическое восприятие войны еще дальше уводит общество от реальности.



России нанесено серьезные символическое и военное поражение.



И если потерю первого крупного корабля (БДК) можно было списать на случайность, то потеря второго – это уже закономерность, говорящая об опасной недооценке противника.



К каким выводам и прогнозам мы можем прийти в настоящий момент:



1. Морская блокада украинских портов находится под угрозой. ЧФ в силу своей малочисленности не может далее терять надводные корабли.

Нужно искать иные средства держать побережье и украинские порты под контролем.



2. Атаки на ЧФ продолжатся, в первую очередь силами ПКР NSM, чья дальность (до 200 км) позволяет поражать корабли ЧФ практически на всей акватории Черного моря, включая побережье Крыма.

ЧФ будет выдавливаться из акватории Черного моря к побережью полуострова.



3. Главным направлением наступления ВСУ становится Юг Украины – Херсонская и Николаевская область.

Британия неоднократно давала понять, что черноморские порты Украины, в первую очередь Одесские, имеют для них стратегическую ценность.



Также укрепляется Донбасс, в качестве инструмента истощения российских и союзных сил. Группировка ВСУ, которая укреплялась семь лет, далека от истощения.



4. Вторым центром сил становится Днепропетровская область, как политический центр Юга, которая связывает собой все окружающие регионы.



5. Крым становится приоритетной целью операций ВСУ и НАТО. Это подтверждает "смелое" заявление Пентагона, что США будут предоставлять Киеву разведывательную информацию по целям в Крыму и на Донбассе.



Под удар попадет не только ЧФ, но и объекты и силы крымской наземной группировки.



ВСУ критически важно парализовать тыловое обеспечение и пополнение "южной" группировки ВС РФ, действующей из Херсона.