Goodman написав:

Есть им что скривать:Ситуация с «Москвой» оказалась лучше, чем считалось сначала. Если послушать умных и знающих людей в интернете, картина вырисовывается примерно следующая.С-300, которая стоит на «Москве» - совсем не такая уж и плохая штука, на самом деле. Свои задачи в умелых руках, прикрепленных к умному мозгу, он вполне выполняет. Например, в руках украинских ПВО он отлично справляется с защитой неба над Киевом - эффективность сбитых ракет семьдесят - восемьдесят процентов. Советскую авиацию он сбивает всю. То, что запоребриком он достался в руки потомственных алкоголиков - другой вопрос.Так что противостоять «Нептунам» и ВВС Украины он вполне может.Но. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.Есть одна проблема.Байрактар! Байрактар, [*****]!Про Байрактар забыли, ема, нарот!А Байрактар этот зенитно-ракетный комплекс, «способный эффективно защищать крейсер от любых самолётов, даже перспективных, вертолётов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и беспилотников» - не видит.В итоге, говорят, дело было так. Байрактар подлетел, и вывел из строя РЛС «Москвы». После чего крейсер оказался практически безоружным. Из ПВО у него остались только две устаревшие «Осы» и АК-630 - шестиствольная скорострельная пушка, способная бить по низколетящим целям. В принципе, и по ракетам тоже.После этого по крейсеру было вмазано двумя ракетами для надёжности - но АК-630 не сработала, или сработала, но руки потомственных алкоголиков сделали свое дело, или хрен его знает, товарищ прапорщик-3, как там развивались события в эти последние секунды, но факт остается фактом - обе ракеты лупили в борт. Триста килограммов суммарной взрывчатки на скорости девятьсот километров в час.Крейсер «Москва» со своей системой ПВО, состоящей из 64 ракет С-300 - прикрывал большие десантные корабли, которые таскают железо и пушечное мясо в Бердянск. Ну, не все уже таскают, но тем не менее.Кораблей, способных осуществлять такое прикрытие переброски десанта, в черноморском флоте у России больше не осталось.Где-то там еще болтается «Адмирал Эссен», но у него из средств ПВО есть «Штиль» и морской аналог «Бука» - но С-300 нет.Так вот. Мы над русским кораблем можем ржать сколько угодно - и, безусловно, заслуженно - но это не просто ржавую лоханку потопили. Это - блестящая операция ЗСУ фактически по срыву дальнейшей переброски российских сил морем.Это - тактическая победа.Это намного серьезнее, чем просто плавающую железяку с полутысячей орков на борту потопить.Пятьсот человек, кстати - это примерно как одним залпом уничтожить целую БТГ.Это может сказаться на всем южном театре военных действий.В общем, это реально серьёзная победа, друзья мои.Которая может оказать влияние на ход войны.Слава ЗСУ!