Goodman написав:Это намного серьезнее, чем просто плавающую железяку с полутысячей орков на борту потопить
Потеря крейсера "Москва" - самая большая потеря от действий врага в русском флоте с момента поражения немецкой авиацией линкора "Марат" в 1941 году.
советский флот в годы второй мировой не имел каких то морских достижений (практически воевал на берегу), в Севастополе корабли сперва заперли в бухте (обложив все Черное море минами), потом на этих минах сами подрывались, когда пытались перевозить вооружение с Батуми (туда обратно раненых), в итоге часть флота сами уничтожили, аналогично и с Балтийских флотом (после позорного бегства в 1941г из Таллина заперлись в бухте Ленинграда (где были уничтожены авиацией немцев)
Головним противником флоту з початком війни стали не морські, а повітряні і сухопутні сили противника. Головним в бойовій діяльності флоту стало сприяння приморському флангу сухопутних військ в обороні і настанні (за роки війни до 85% боєзапасу корабельної артилерії було витрачено по берегових цілях і до 40% літако-вильотів морської авіації було вироблено для нанесення ударів по сухопутних військах). При цьому за роки війни жоден з трьох наявних в СРСР лінкорів ні разу не вступав в бойовий контакт з кораблями ворожих флотів.
снять экипажи с кораблей и сделать их "морской пехотой!", снять пушки с линкора и сделать береговой артилерией т.е. по прямому назначении флот так и не использовали (почти)
пс. а как же "корабли Дунайской флотилии"? ну да, конечно Дунайская военная флотилия 2-го формирования
Бронекатера Дунайской военной флотилии. 1944 г. Вторично флотилия была сформирована приказом Наркома ВМФ от 13 апреля 1944 года. Основой для её формирования послужила бывшая Азовская военная флотилия Черноморского флота. Переброска первых кораблей и материальной базы флотилии началась с Азовского моря в Одессу по железной дороге, поскольку Крым ещё не был освобождён.[3] (если корабль мог поместиться на жд платформы-можно сделать вывод, что он был раза 3 меньше современного портового буксира)
Боевое крещение воссозданная Дунайская флотилия приняла в Ясско-Кишинёвской наступательной операции, затем активно действовала в Белградской операции, Будапештской операции, Венской наступательной операции и в значительном количестве армейских и частных наступательных операций
Moody's попередило Росію про дефолт, якщо вона не здійснить виплату у доларах за держоблігаціями до 4 травня
4 квітня Росія здійснила платежі за двома облігаціями з терміном погашення в 2022 і 2042 роках в рублях, а не в доларах США, що є зміною умов платежів в порівнянні з початковими контрактами на облігації", - зазначають в агентстві.
За визначенням Moody's, у РФ може наступити дефолт, якщо облігації не будуть погашені до 4 травня - кінця пільгового періоду.
Крім того, Moody's акцентує увагу, що контракти на облігації не передбачають погашення в будь-якій іншій валюті, крім доларів.
Мы очень много говорим о том, что нужно вводить нефтяное эмбарго, страны Евросоюза обсуждают, насколько ощутимо это ударит по России, но на самом деле оказалось, что гораздо сильнее и быстрее по российской экономике бьет отказ приобретать российские нефтепродукты. Европейские компании заявили, что не будут покупать российский мазут, а это одна из фракций переработки нефти, которая обязательно остается в остатке. В результате хранилища [одной из крупнейших российских нефтяных компаний] Лукойл переполнены и Лукойл заявляет, что останавливает нефтеперерабатывающие заводы из-за того, что не может сбыть мазут. Сокращается переработка нефти на НПЗ — соответственно, приходится сокращать ее добычу. И с каждым днем возникают все новые и новые подобные цепочки. В целом важно понимать, что для того, чтобы введенные санкции начали работать, и мы увидели их проявления, требуется время.
Ситуация с «Москвой» оказалась лучше, чем считалось сначала. Если послушать умных и знающих людей в интернете, картина вырисовывается примерно следующая. С-300, которая стоит на «Москве» - совсем не такая уж и плохая штука, на самом деле. Свои задачи в умелых руках, прикрепленных к умному мозгу, он вполне выполняет. Например, в руках украинских ПВО он отлично справляется с защитой неба над Киевом - эффективность сбитых ракет семьдесят - восемьдесят процентов. Советскую авиацию он сбивает всю. То, что запоребриком он достался в руки потомственных алкоголиков - другой вопрос. Так что противостоять «Нептунам» и ВВС Украины он вполне может. Но. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Есть одна проблема.
Байрактар! Байрактар, [*****]! Про Байрактар забыли, ема, нарот!
А Байрактар этот зенитно-ракетный комплекс, «способный эффективно защищать крейсер от любых самолётов, даже перспективных, вертолётов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и беспилотников» - не видит.
В итоге, говорят, дело было так. Байрактар подлетел, и вывел из строя РЛС «Москвы». После чего крейсер оказался практически безоружным. Из ПВО у него остались только две устаревшие «Осы» и АК-630 - шестиствольная скорострельная пушка, способная бить по низколетящим целям. В принципе, и по ракетам тоже. После этого по крейсеру было вмазано двумя ракетами для надёжности - но АК-630 не сработала, или сработала, но руки потомственных алкоголиков сделали свое дело, или хрен его знает, товарищ прапорщик-3, как там развивались события в эти последние секунды, но факт остается фактом - обе ракеты лупили в борт. Триста килограммов суммарной взрывчатки на скорости девятьсот километров в час.
Крейсер «Москва» со своей системой ПВО, состоящей из 64 ракет С-300 - прикрывал большие десантные корабли, которые таскают железо и пушечное мясо в Бердянск. Ну, не все уже таскают, но тем не менее. Кораблей, способных осуществлять такое прикрытие переброски десанта, в черноморском флоте у России больше не осталось. Где-то там еще болтается «Адмирал Эссен», но у него из средств ПВО есть «Штиль» и морской аналог «Бука» - но С-300 нет.
Так вот. Мы над русским кораблем можем ржать сколько угодно - и, безусловно, заслуженно - но это не просто ржавую лоханку потопили. Это - блестящая операция ЗСУ фактически по срыву дальнейшей переброски российских сил морем. Это - тактическая победа.
Это намного серьезнее, чем просто плавающую железяку с полутысячей орков на борту потопить. Пятьсот человек, кстати - это примерно как одним залпом уничтожить целую БТГ. Это может сказаться на всем южном театре военных действий. В общем, это реально серьёзная победа, друзья мои. Которая может оказать влияние на ход войны. Слава ЗСУ!
Goodman написав:Это намного серьезнее, чем просто плавающую железяку с полутысячей орков на борту потопить
Потеря крейсера "Москва" - самая большая потеря от действий врага в русском флоте с момента поражения немецкой авиацией линкора "Марат" в 1941 году.
советский флот в годы второй мировой не имел каких то морских достижений (практически воевал на берегу), в Севастополе корабли сперва заперли в бухте (обложив все Черное море минами), потом на этих минах сами подрывались, когда пытались перевозить вооружение с Батуми (туда обратно раненых), в итоге часть флота сами уничтожили, аналогично и с Балтийских флотом (после позорного бегства в 1941г из Таллина заперлись в бухте Ленинграда (где были уничтожены авиацией немцев)
Головним противником флоту з початком війни стали не морські, а повітряні і сухопутні сили противника. Головним в бойовій діяльності флоту стало сприяння приморському флангу сухопутних військ в обороні і настанні (за роки війни до 85% боєзапасу корабельної артилерії було витрачено по берегових цілях і до 40% літако-вильотів морської авіації було вироблено для нанесення ударів по сухопутних військах). При цьому за роки війни жоден з трьох наявних в СРСР лінкорів ні разу не вступав в бойовий контакт з кораблями ворожих флотів.
снять экипажи с кораблей и сделать их "морской пехотой!", снять пушки с линкора и сделать береговой артилерией т.е. по прямому назначении флот так и не использовали (почти)
пс. а как же "корабли Дунайской флотилии"? ну да, конечно Дунайская военная флотилия 2-го формирования
Бронекатера Дунайской военной флотилии. 1944 г. Вторично флотилия была сформирована приказом Наркома ВМФ от 13 апреля 1944 года. Основой для её формирования послужила бывшая Азовская военная флотилия Черноморского флота. Переброска первых кораблей и материальной базы флотилии началась с Азовского моря в Одессу по железной дороге, поскольку Крым ещё не был освобождён.[3] (если корабль мог поместиться на жд платформы-можно сделать вывод, что он был раза 3 меньше современного портового буксира)
Боевое крещение воссозданная Дунайская флотилия приняла в Ясско-Кишинёвской наступательной операции, затем активно действовала в Белградской операции, Будапештской операции, Венской наступательной операции и в значительном количестве армейских и частных наступательных операций
я могу вас попросить не захламлять тему? Ладно бы ещё пару срок оффтопа, но не такие же простыни....
prodigy написав: 4 квітня Росія здійснила платежі за двома облігаціями з терміном погашення в 2022 і 2042 роках в рублях, а не в доларах США, що є зміною умов платежів в порівнянні з початковими контрактами на облігації", - зазначають в агентстві.
Глупость пишут? Это как она"здійснила платежі..... в рублях"? Кто то им выставил инвойс в рублях?
prodigy написав: 4 квітня Росія здійснила платежі за двома облігаціями з терміном погашення в 2022 і 2042 роках в рублях, а не в доларах США, що є зміною умов платежів в порівнянні з початковими контрактами на облігації", - зазначають в агентстві.
Глупость пишут? Это как она"здійснила платежі..... в рублях"? Кто то им выставил инвойс в рублях?