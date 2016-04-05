Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:07

Причина всего позора последних двух месяцев это надменное восприятие нашим руководством Украины как несущественной угрозы, которую можно шлёпнуть по попе и полумерами склонить к сотрудничеству, а не как опаснейшего врага, которого нужно бить насмерть, в полную силу и без всякой пощады.



Если что, словивший взрыв боекомплекта и оставленный (читай — уничтоженный) гвардейский ракетный крейсер Москва проекта 1164 это буквально флагман Черноморского флота и крупнейший не авианосный боевой корабль ВМС РФ. Хохлы могут праздновать крупную победу.



РФ такие корабли не производит, она завалила серию куда более скромных «Горшковых». А фиаско ВС РФ на Украине явно похоронит все остатки флотоводских амбиций МО, т.к. если у кого-то наверху есть хоть капля самосохранения, то после кадровых перестановок все немногочисленные (санкции) ресурсы пойдут на Сухопутные войска и ударную авиацию.



Мы видим конец эры, и если честно, туда ей и дорога. Это лишь очередное свидетельство, что тувинцы готовились к прошедшей войне прошедшему параду. Лучше десятки, сотни объединённых в сеть частично и полностью роботизированных кораблей, чем один гигантский мастодонт, который топит одна украинская ПКР.



Другое дело, что роботизированные корабли, предтечей которых стал многострадальный Zumwalt, РФ тоже не освоит — не тот технологический уровень.

Вообщем утонувший крейсер вместе с усталостью и отсутствием больших побед это 2й перелом понимания ситуации в русских тг каналах (1й был отход от Киева)Зрада на зраде. В основном (почти все) критикуют мин.обороны рф за некомпетентность и нерешительность, про Киев, Чернигов и Сумы только недоумение (мы же рядом были, почему не взяли), достается и 5й колоне.Настроения очень радикальные, намного более чем неделю две назад.Большинство писателей хотят эскалации и большой крови. Среди союзников в большой войне видят Болгарию, Сербию, Венгрию, Австрию и Германию.Вполне серьезно обсуждают нападение на страны нато (видимо полагая, что Германия ради русского газа из НАТО выйдет). Что удивило, Китай как союзник не рассматриваетсяя не разделяю мнение из вражеской цитаты если что.Произошел прорыв инфовакуума. Уже никто не пишет про Киев за 3 дня или Львов. Начинается поиск виноватых и ... союзников. (Проскакивал текст что одной РФ эту войну не выиграть).Раньше союзников не искали, это принципиально новая попытка самообмана. Понимания что РФ в изоляции нет.