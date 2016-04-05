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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:03
ЛАД написав: flysoulfly написав:
ЛАД написав:
Можно Вас попросить не тащить сюда бред?
а не бред - ваши ссылки на насквозь продажного подонка Гордона с супругой и Ко ? [рукалицо]
О Гордоне я с Вами спорить не буду, потому что я даю ссылки на беседы Гордона с достаточно известными и авторитетными людьми
А те новости, которые я давал с его сайта пока что оказались правдивыми - все. Если какая-то неверна - покажите.
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:07
Вообщем утонувший крейсер вместе с усталостью и отсутствием больших побед это 2й перелом понимания ситуации в русских тг каналах (1й был отход от Киева)
Зрада на зраде. В основном (почти все) критикуют мин.обороны рф за некомпетентность и нерешительность, про Киев, Чернигов и Сумы только недоумение (мы же рядом были, почему не взяли), достается и 5й колоне.
Настроения очень радикальные, намного более чем неделю две назад.
Большинство писателей хотят эскалации и большой крови. Среди союзников в большой войне видят Болгарию, Сербию, Венгрию, Австрию и Германию.
Вполне серьезно обсуждают нападение на страны нато (видимо полагая, что Германия ради русского газа из НАТО выйдет). Что удивило, Китай как союзник не рассматривается
Причина всего позора последних двух месяцев это надменное восприятие нашим руководством Украины как несущественной угрозы, которую можно шлёпнуть по попе и полумерами склонить к сотрудничеству, а не как опаснейшего врага, которого нужно бить насмерть, в полную силу и без всякой пощады.
Если что, словивший взрыв боекомплекта и оставленный (читай — уничтоженный) гвардейский ракетный крейсер Москва проекта 1164 это буквально флагман Черноморского флота и крупнейший не авианосный боевой корабль ВМС РФ. Хохлы могут праздновать крупную победу.
РФ такие корабли не производит, она завалила серию куда более скромных «Горшковых». А фиаско ВС РФ на Украине явно похоронит все остатки флотоводских амбиций МО, т.к. если у кого-то наверху есть хоть капля самосохранения, то после кадровых перестановок все немногочисленные (санкции) ресурсы пойдут на Сухопутные войска и ударную авиацию.
Мы видим конец эры, и если честно, туда ей и дорога. Это лишь очередное свидетельство, что тувинцы готовились к прошедшей войне прошедшему параду. Лучше десятки, сотни объединённых в сеть частично и полностью роботизированных кораблей, чем один гигантский мастодонт, который топит одна украинская ПКР.
Другое дело, что роботизированные корабли, предтечей которых стал многострадальный Zumwalt, РФ тоже не освоит — не тот технологический уровень.
я не разделяю мнение из вражеской цитаты если что.
Произошел прорыв инфовакуума. Уже никто не пишет про Киев за 3 дня или Львов. Начинается поиск виноватых и ... союзников. (Проскакивал текст что одной РФ эту войну не выиграть).
Раньше союзников не искали, это принципиально новая попытка самообмана. Понимания что РФ в изоляции нет.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 15 кві, 2022 09:35, всього редагувалось 11 разів.
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:13
flysoulfly написав: ЛАД написав:
А те новости, которые я давал с его сайта пока что оказались правдивыми - все. Если какая-то неверна - покажите.
а разве ЛАД цитировал это заявление Гордона?
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:25
juristkostya написав: flysoulfly написав: ЛАД написав:
А те новости, которые я давал с его сайта пока что оказались правдивыми - все. Если какая-то неверна - покажите.
а разве ЛАД цитировал это заявление Гордона?
а разве Гордоны не продажны? не враги? -
ну и зачем цитировать их ресурсы, будучи не шариебнутым ?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:25
vitaliian написав:
Вообщем (....) видимо полагая что Германия и Австрия ради ихнего газа из НАТО выйдут
Австрия не в НАТО, если что.
Хотя, после "вообщем"....чему я удивляюсь ...
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:27
flysoulfly написав:
а разве Гордоны не продажны? не враги?
Без понятия.
Просто, если вы хотите оппонировать - делайте это с умом. Данный ролик на "доказательство" не тянет даже близко.
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:31
juristkostya написав: vitaliian написав:
Вообщем (....) видимо полагая что Германия и Австрия ради ихнего газа из НАТО выйдут
Австрия не в НАТО, если что.
Хотя, после "вообщем"....чему я удивляюсь ...
Вы удивляетесь своей нелогичности, вашу "высокую оценку" я давно услышал, и она меня больше не интересует, зачем вы продолжаете меня читать и давать мне оценки когда вас об этом не просят?
Моё мнение не абсолютно, может содержать неточности и ошибки. У вас мнения вообще нет никакого, вы - высокомерный ноль.
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:40
vitaliian написав:
У вас мнения вообще нет никакого,
В значительной мере это верно. Ведь умный человек не полезет с суждениями в те сферы, где он не специалист.
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:41
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:46
Shaman написав:
а автора указать?
автор - Народ України.
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