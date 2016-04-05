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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 774775776777778>
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:03

  ЛАД написав:
  flysoulfly написав:
  ЛАД написав:Можно Вас попросить не тащить сюда бред?
:mrgreen: а не бред - ваши ссылки на насквозь продажного подонка Гордона с супругой и Ко ? [рукалицо]
О Гордоне я с Вами спорить не буду, потому что я даю ссылки на беседы Гордона с достаточно известными и авторитетными людьми

А те новости, которые я давал с его сайта пока что оказались правдивыми - все. Если какая-то неверна - покажите.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:07

Вообщем утонувший крейсер вместе с усталостью и отсутствием больших побед это 2й перелом понимания ситуации в русских тг каналах (1й был отход от Киева)

Зрада на зраде. В основном (почти все) критикуют мин.обороны рф за некомпетентность и нерешительность, про Киев, Чернигов и Сумы только недоумение (мы же рядом были, почему не взяли), достается и 5й колоне.

Настроения очень радикальные, намного более чем неделю две назад.

Большинство писателей хотят эскалации и большой крови. Среди союзников в большой войне видят Болгарию, Сербию, Венгрию, Австрию и Германию.

Вполне серьезно обсуждают нападение на страны нато (видимо полагая, что Германия ради русского газа из НАТО выйдет). Что удивило, Китай как союзник не рассматривается :D

Причина всего позора последних двух месяцев это надменное восприятие нашим руководством Украины как несущественной угрозы, которую можно шлёпнуть по попе и полумерами склонить к сотрудничеству, а не как опаснейшего врага, которого нужно бить насмерть, в полную силу и без всякой пощады.

Если что, словивший взрыв боекомплекта и оставленный (читай — уничтоженный) гвардейский ракетный крейсер Москва проекта 1164 это буквально флагман Черноморского флота и крупнейший не авианосный боевой корабль ВМС РФ. Хохлы могут праздновать крупную победу.

РФ такие корабли не производит, она завалила серию куда более скромных «Горшковых». А фиаско ВС РФ на Украине явно похоронит все остатки флотоводских амбиций МО, т.к. если у кого-то наверху есть хоть капля самосохранения, то после кадровых перестановок все немногочисленные (санкции) ресурсы пойдут на Сухопутные войска и ударную авиацию.

Мы видим конец эры, и если честно, туда ей и дорога. Это лишь очередное свидетельство, что тувинцы готовились к прошедшей войне прошедшему параду. Лучше десятки, сотни объединённых в сеть частично и полностью роботизированных кораблей, чем один гигантский мастодонт, который топит одна украинская ПКР.

Другое дело, что роботизированные корабли, предтечей которых стал многострадальный Zumwalt, РФ тоже не освоит — не тот технологический уровень.
я не разделяю мнение из вражеской цитаты если что.

Произошел прорыв инфовакуума. Уже никто не пишет про Киев за 3 дня или Львов. Начинается поиск виноватых и ... союзников. (Проскакивал текст что одной РФ эту войну не выиграть).

Раньше союзников не искали, это принципиально новая попытка самообмана. Понимания что РФ в изоляции нет.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 кві, 2022 09:35, всього редагувалось 11 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:13

  flysoulfly написав:
  ЛАД написав:
А те новости, которые я давал с его сайта пока что оказались правдивыми - все. Если какая-то неверна - покажите.
а разве ЛАД цитировал это заявление Гордона?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:25

  juristkostya написав:
  flysoulfly написав:
  ЛАД написав:
А те новости, которые я давал с его сайта пока что оказались правдивыми - все. Если какая-то неверна - покажите.
а разве ЛАД цитировал это заявление Гордона?
а разве Гордоны не продажны? не враги? -
ну и зачем цитировать их ресурсы, будучи не шариебнутым ?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:25

  vitaliian написав:Вообщем (....) видимо полагая что Германия и Австрия ради ихнего газа из НАТО выйдут

Австрия не в НАТО, если что.

Хотя, после "вообщем"....чему я удивляюсь ...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:27

  flysoulfly написав: а разве Гордоны не продажны? не враги?

Без понятия.
Просто, если вы хотите оппонировать - делайте это с умом. Данный ролик на "доказательство" не тянет даже близко.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:31

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Вообщем (....) видимо полагая что Германия и Австрия ради ихнего газа из НАТО выйдут

Австрия не в НАТО, если что.

Хотя, после "вообщем"....чему я удивляюсь ...

Вы удивляетесь своей нелогичности, вашу "высокую оценку" я давно услышал, и она меня больше не интересует, зачем вы продолжаете меня читать и давать мне оценки когда вас об этом не просят?

Моё мнение не абсолютно, может содержать неточности и ошибки. У вас мнения вообще нет никакого, вы - высокомерный ноль.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:40

  vitaliian написав: У вас мнения вообще нет никакого,

В значительной мере это верно. Ведь умный человек не полезет с суждениями в те сферы, где он не специалист.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:41

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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а автора указать?

автор - Народ України.
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