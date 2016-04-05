Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:48
Goodman написав: Shaman написав:
а автора указать?
автор - Народ України.
Неправда
Хотя, конечно, плагиат стал почти нормой, это да .... И вы могли найти этот текст уже без указания автора
Востаннє редагувалось
juristkostya
в П'ят 15 кві, 2022 09:50, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:50
prodigy а скажите пожалуйста - вот сейчас Мацкву потопили, а она вроде как закрывала остальные корабли. Сейчас они отошли дальше от берега, но: 1. если правда что у нас уже есть "ПКР NSM, чья дальность (до 200 км) позволяет поражать корабли ЧФ практически на всей акватории Черного моря" то мы же теоретически можем тогда потопить их полностью? 2. насколько тактика сомалийских пиратов, которые подплывают на быстроходных катерах с ПЗРК и угрожают потопить торговые суда является реальной в нашей ситуации? У нас уже есть мобильные охотники за танками, почему бы не попробовать на море?
striped
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:54
striped написав:
prodigy а скажите пожалуйста - вот сейчас Мацкву потопили, а она вроде как закрывала остальные корабли. Сейчас они отошли дальше от берега, но:
она прикривала десантние и транспортние операции по доставке техники и живой сили с воздуха по морю, того и болталась на рейде - "держала" сектор.
"по морю" било бистрее и оперативнее , чем тащится по суше или жд.
Goodman
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:56
juristkostya написав:
Неправда
я би не застав заперечувати роль та заслуги Українського Народу в цій битві за власну Свободу та Незалежність. Все правда. Все..... і крапка.
Goodman
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:01
Goodman написав: juristkostya написав:
Неправда
я би не застав заперечувати роль та заслуги Українського Народу в цій битві за власну Свободу та Незалежність. Все правда. Все..... і крапка.
а кто вас заставляет "заперечувати"?
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juristkostya
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:08
juristkostya написав: Goodman написав: juristkostya написав:
Неправда
я би не застав заперечувати роль та заслуги Українського Народу в цій битві за власну Свободу та Незалежність. Все правда. Все..... і крапка.
а кто вас заставляет "заперечувати"?
Дали ссылку на первоисточник, и гордитесь дальше
братэло, уймись!
то, что
тут на форуме ты просто работаешь
- понятно всем
давно понятно.
Не мельтеши - палишься же.
flysoulfly
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:09
juristkostya написав: Goodman написав: juristkostya написав:
Неправда
я би не застав заперечувати роль та заслуги Українського Народу в цій битві за власну Свободу та Незалежність. Все правда. Все..... і крапка.
а кто вас заставляет "заперечувати"?
Дали ссылку на первоисточник, и гордитесь дальше
Ищется поиском по двум словам.
https://site.ua/arkadiy.babchenko/marka ... -s-iynpgnv
lel
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:11
vitaliian написав: juristkostya
зачем вы продолжаете меня читать и давать мне оценки когда вас об этом не просят?
он же работает тут
flysoulfly
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:15
juristkostya написав:
Дали ссылку на первоисточник, и гордитесь дальше
Что значит гордитесь?
А Ви тут хто? сторонний наблюдатель ?
16 пускових пошло на дно с боезапасом, все гордятся, уже не прилетит по мирняку.
Goodman
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:17
Об этом и речь:
человек вываливает простыню, не потратив даже 10 секунд ради уважения к автору. Неприятно, согласитесь.
juristkostya
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