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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 775776777778>
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:48

  Goodman написав:
  Shaman написав:а автора указать?

автор - Народ України.

Неправда
Хотя, конечно, плагиат стал почти нормой, это да .... И вы могли найти этот текст уже без указания автора
Востаннє редагувалось juristkostya в П'ят 15 кві, 2022 09:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:50

prodigy а скажите пожалуйста - вот сейчас Мацкву потопили, а она вроде как закрывала остальные корабли. Сейчас они отошли дальше от берега, но:

1. если правда что у нас уже есть "ПКР NSM, чья дальность (до 200 км) позволяет поражать корабли ЧФ практически на всей акватории Черного моря" то мы же теоретически можем тогда потопить их полностью?

2. насколько тактика сомалийских пиратов, которые подплывают на быстроходных катерах с ПЗРК и угрожают потопить торговые суда является реальной в нашей ситуации? У нас уже есть мобильные охотники за танками, почему бы не попробовать на море?
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  striped написав:prodigy а скажите пожалуйста - вот сейчас Мацкву потопили, а она вроде как закрывала остальные корабли. Сейчас они отошли дальше от берега, но:


она прикривала десантние и транспортние операции по доставке техники и живой сили с воздуха по морю, того и болталась на рейде - "держала" сектор.
"по морю" било бистрее и оперативнее , чем тащится по суше или жд.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Неправда

я би не застав заперечувати роль та заслуги Українського Народу в цій битві за власну Свободу та Незалежність. Все правда. Все..... і крапка.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:01

  Goodman написав:
  juristkostya написав:Неправда

я би не застав заперечувати роль та заслуги Українського Народу в цій битві за власну Свободу та Незалежність. Все правда. Все..... і крапка.
а кто вас заставляет "заперечувати"?
Дали ссылку на первоисточник, и гордитесь дальше
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:08

  juristkostya написав:
  Goodman написав:
  juristkostya написав:Неправда

я би не застав заперечувати роль та заслуги Українського Народу в цій битві за власну Свободу та Незалежність. Все правда. Все..... і крапка.
а кто вас заставляет "заперечувати"?
Дали ссылку на первоисточник, и гордитесь дальше
братэло, уймись!
то, что тут на форуме ты просто работаешь - понятно всем :D давно понятно.
Не мельтеши - палишься же.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:09

  juristkostya написав:
  Goodman написав:
  juristkostya написав:Неправда

я би не застав заперечувати роль та заслуги Українського Народу в цій битві за власну Свободу та Незалежність. Все правда. Все..... і крапка.
а кто вас заставляет "заперечувати"?
Дали ссылку на первоисточник, и гордитесь дальше

Ищется поиском по двум словам.
https://site.ua/arkadiy.babchenko/marka ... -s-iynpgnv
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:11

  vitaliian написав:juristkostya
зачем вы продолжаете меня читать и давать мне оценки когда вас об этом не просят?
он же работает тут :D
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Дали ссылку на первоисточник, и гордитесь дальше

Что значит гордитесь?
А Ви тут хто? сторонний наблюдатель ?
16 пускових пошло на дно с боезапасом, все гордятся, уже не прилетит по мирняку.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:17

  lel написав:Ищется поиском по двум словам.
https://site.ua/arkadiy.babchenko/marka ... -s-iynpgnv

Об этом и речь:
человек вываливает простыню, не потратив даже 10 секунд ради уважения к автору. Неприятно, согласитесь.
juristkostya
 
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