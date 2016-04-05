Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:50
prodigy а скажите пожалуйста - вот сейчас Мацкву потопили, а она вроде как закрывала остальные корабли. Сейчас они отошли дальше от берега, но: 1. если правда что у нас уже есть "ПКР NSM, чья дальность (до 200 км) позволяет поражать корабли ЧФ практически на всей акватории Черного моря" то мы же теоретически можем тогда потопить их полностью? 2. насколько тактика сомалийских пиратов, которые подплывают на быстроходных катерах с ПЗРК и угрожают потопить торговые суда является реальной в нашей ситуации? У нас уже есть мобильные охотники за танками, почему бы не попробовать на море?
striped
Повідомлень: 1395
З нами з: 10.12.08
Подякував: 2926 раз.
Подякували: 545 раз.
Профіль
Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:54
striped написав:
prodigy а скажите пожалуйста - вот сейчас Мацкву потопили, а она вроде как закрывала остальные корабли. Сейчас они отошли дальше от берега, но:
она прикривала десантние и транспортние операции по доставке техники и живой сили с воздуха по морю, того и болталась на рейде - "держала" сектор.
"по морю" било бистрее и оперативнее , чем тащится по суше или жд.
Goodman
Повідомлень: 4969
З нами з: 23.11.14
Подякував: 719 раз.
Подякували: 509 раз.
Профіль
Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:56
juristkostya написав:
Неправда
я би не застав заперечувати роль та заслуги Українського Народу в цій битві за власну Свободу та Незалежність. Все правда. Все..... і крапка.
Goodman
Повідомлень: 4969
З нами з: 23.11.14
Подякував: 719 раз.
Подякували: 509 раз.
Профіль
Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:01
Goodman написав: juristkostya написав:
Неправда
я би не застав заперечувати роль та заслуги Українського Народу в цій битві за власну Свободу та Незалежність. Все правда. Все..... і крапка.
а кто вас заставляет "заперечувати"?
Дали ссылку на первоисточник, и гордитесь дальше
juristkostya
Повідомлень: 4318
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
Профіль
Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:09
juristkostya написав: Goodman написав: juristkostya написав:
Неправда
я би не застав заперечувати роль та заслуги Українського Народу в цій битві за власну Свободу та Незалежність. Все правда. Все..... і крапка.
а кто вас заставляет "заперечувати"?
Дали ссылку на первоисточник, и гордитесь дальше
Ищется поиском по двум словам.
https://site.ua/arkadiy.babchenko/marka ... -s-iynpgnv
lel
Повідомлень: 3159
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 361 раз.
Профіль
Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:15
juristkostya написав:
Дали ссылку на первоисточник, и гордитесь дальше
Что значит гордитесь?
А Ви тут хто? сторонний наблюдатель ?
16 пускових пошло на дно с боезапасом, все гордятся, уже не прилетит по мирняку.
Goodman
Повідомлень: 4969
З нами з: 23.11.14
Подякував: 719 раз.
Подякували: 509 раз.
Профіль
Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:17
Об этом и речь:
человек вываливает простыню, не потратив даже 10 секунд ради уважения к автору. Неприятно, согласитесь.
juristkostya
Повідомлень: 4318
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
Профіль
Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:17
Goodman написав: juristkostya написав:
Дали ссылку на первоисточник, и гордитесь дальше
Что значит гордитесь?
А Ви тут хто? сторонний наблюдатель ?
16 пускових пошло на дно с боезапасом, все гордятся, уже не прилетит по мирняку.
Вместо того, чтобы извиниться за плагиат - подмена предмета обсуждения и переход на личность собеседника
juristkostya
Повідомлень: 4318
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
Профіль
Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:20
flysoulfly написав:
Не мельтеши - палишься же.
В вашей Вселенной элементарное уважение к журналисту возможно только за деньги? Печально...
juristkostya
Повідомлень: 4318
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
Профіль
Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:20
Goodman написав: Shaman написав:
а автора указать?
автор - Народ України.
Аркадию возможно лестно, что его так величают, но тем не менее
Telegram
или
Facebook
- тут не смог дать ссылку на пост, только на журнал
перлы "потомственные алкоголики"или "хер его знает, товарищ прапорщик" стоят того
Shaman
Повідомлень: 1802
З нами з: 29.09.19
Подякував: 300 раз.
Подякували: 627 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
1488
93429
П'ят 26 лис, 2021 09:18 Schmit
6076
448209
1
2743
Вів 05 кві, 2016 10:03 Bukka