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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:46
Россия потребовала от США прекратить вооружать Украину, угрожая в противном случае "непредсказуемыми последствиями", — The Washington Post
Жалоба РФ поступила после того, как Байден одобрил резкое расширение спектра вооружений, предоставляемых Украине (артиллерия, вертолеты и т.д.).
В ноте говорится, что поставки США и НАТО "наиболее чувствительных" систем вооружений в Украину "подливают масла" в конфликт и могут привести к "непредсказуемым последствиям".
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vitaliian
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:55
flysoulfly написав:
..........
1. "Ах, Моська, знать она сильна, коль лает на слона" - очень подходит к этому видео. Петров - "широко известный в узких кругах"
и Гордон, которому не стесняются давать интервью весьма известные и авторитетные личности.
2. Легко мог бы предложить более логичное объяснение высказыванию Гордона, но Вам это не нужно и не поможет.flysoulfly, Goodman
на работе здесь, скорее, вы. Вполне вероятно, не за зарплату, а "по зову души" - слишком низкий уровень подготовки.
Удивляюсь, почему при таком "патриотизме" вы до сих пор не на фронте.
Конечно, лёжа на диване, вылавливать "врагов народа" среди окружающих гораздо легче и безопаснее, чем воевать с захватчиком.
Но объективно ваша деятельность наносит вред Украине, а не общему врагу.
Печально, но к vitaliian
это тоже относится. Слишком много бегает по телегам, подумать времени не остаётся.
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ЛАД
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:19
ЛАД написав: flysoulfly, Goodman
на работе здесь, скорее, вы. Вполне вероятно, не за зарплату, а "по зову души" - слишком низкий уровень подготовки.
Удивляюсь, почему при таком "патриотизме" вы до сих пор не на фронте.
Конечно, лёжа на диване, вылавливать "врагов народа" среди окружающих гораздо легче и безопаснее, чем воевать с захватчиком.
Но объективно ваша деятельность наносит вред Украине, а не общему врагу.
Печально, но к vitaliian
это тоже относится. Слишком много бегает по телегам, подумать времени не остаётся.
Совершенно с вами согласен.
Ушел с ветки. 20 страниц ликования ура-патриотической школоты по поводу мацквы, с массовым цитированием вражеских ресурсов, в то время как растет угроза Киеву и Чернигову. Совершенно забыли о Херсоне, Донбассе и Харькове. Делать здесь больше нечего.
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Starikan
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:23
Starikan написав:
Ушел с ветки
уходя не заблудились, я вас тут почему то вижу)
Starikan написав:
в то время как растет угроза Киеву и Чернигову
здрада? Что делать бежать здаваться? Эта угроза с 24.02 н куда не девалась но с целью манипуляции мнениями форумчан, вы её вытащили именно сейчас.
ЛАД написав:
Печально, но к vitaliian это тоже относится. Слишком много бегает по телегам, подумать времени не остаётся
вы меня кажется послали (или хотели послать) за русским кораблем, за что отправились в недельный бан, а тут какая неожиданность... вы меня снова читаете. Зачем? Определитесь трусы или крестик, вам же не 16 лет для такой амбивалентности. Слишком много или мало Я бегаю по телегам решать не вам, в своих оценках присутствующих форумчан вы выходите за рамки своих полномочий и здравого смысла.
Небольшое наблюдение, в русских ТГ каналах после инцидента с крейсером Москва наблюдается расстерянность, эту же растерянность и недовольство здесь транслируют Starikan и ЛАД. Тогда когда в украинских ТГ каналах массовый подъем уверенности в силах ВСУ и эффективности западного оружия.
Кто нибудь видит в этой цитате позитивную реакцию на такое неординарное для войны событие?
Starikan написав:
20 страниц ликования ура-патриотической школоты по поводу мацквы,
ура-патриотизм это русский нарратив, у нас его не употребляют. я вижу ваше недовольство как много внимания уделяется на ветке утонувшему крейсеру. Видимо вам хочется читать как всё плохо, да?
Объясню на пальцах его значимость
1. Использование чф в войне будет очень ограниченным, потопленного крейсера Адмирал Эссен руководству флота не простят
2. Это снимает некоторые риски обстрела Одессы кораблями с моря и высадки десанта
3. Порты николаевской и одесской области вскоре смогут возобновить свою работу.
4. Подрывает веру народа РФ в непобедимость своей армии, что сказывается на желании конкретных военнообязанных воевать с Украиной
5. Даёт сигнал западным партнёрам что высокоточное оружие может переломить ход войны
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 15 кві, 2022 12:02, всього редагувалось 3 разів.
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vitaliian
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:36
Starikan написав: ЛАД написав: flysoulfly, Goodman
на работе здесь, скорее, вы. Вполне вероятно, не за зарплату, а "по зову души" - слишком низкий уровень подготовки.
Удивляюсь, почему при таком "патриотизме" вы до сих пор не на фронте.
Конечно, лёжа на диване, вылавливать "врагов народа" среди окружающих гораздо легче и безопаснее, чем воевать с захватчиком.
Но объективно ваша деятельность наносит вред Украине, а не общему врагу.
Печально, но к vitaliian
это тоже относится. Слишком много бегает по телегам, подумать времени не остаётся.
Совершенно с вами согласен.
Ушел с ветки. 20 страниц ликования ура-патриотической школоты по поводу мацквы, с массовым цитированием вражеских ресурсов, в то время как растет угроза Киеву и Чернигову. Совершенно забыли о Херсоне, Донбассе и Харькове. Делать здесь больше нечего.
я тут наблюдаю более тонкий момент, когда типа под патриотическими лозунгами проталкивается антиукраинская повестка, - хотя формально не придерешься.
а с москвой - это было круто
Скажи-ка, дядя, ведь недаром
"Москва", спалённая пожаром,
бычку на корм отдана?
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:43
striped написав:prodigy
а скажите пожалуйста - вот сейчас Мацкву потопили, а она вроде как закрывала остальные корабли. Сейчас они отошли дальше от берега, но:
1. если правда что у нас уже есть "ПКР NSM, чья дальность (до 200 км) позволяет поражать корабли ЧФ практически на всей акватории Черного моря" то мы же теоретически можем тогда потопить их полностью?
2. насколько тактика сомалийских пиратов, которые подплывают на быстроходных катерах с ПЗРК и угрожают потопить торговые суда является реальной в нашей ситуации? У нас уже есть мобильные охотники за танками, почему бы не попробовать на море?
Ви не зовсім розумієте що таке Москва.
Москва - це крейсер для боротьби проти авіаносних груп і проти великих кораблів. Він ефективний в океанах і віддалених морях.
Використання його біля Одеси - це помилка(м'яко кажучи). А наші спрацювали просто блискуче - відразу вдарили по флагману, не розмінюючись на менші цілі. Ризикували сильно - але успішно. Тому що збити таку ракету(дозвукову) - теоретично взагалі не проблема для флоту РФ.
Взагалі Москву мали прикривати фрегати. І ракету мали знищити в першу чергу кораблі прикриття. Чому не знищили - я хз. Відповідно розмови, що Байрактар щось там пошкодив на москві, я не вірю.
1.Відстань від Одеси до Севастополя - 300км. Ніяку усю
акваторію Чорного моря ми контролювати не можемо. Ми навіть Севастополь дістати не можем.
2.Брєд. "Сомалійські пірати" проти бойових кораблів безсилі.
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:49
vitaliian написав:
Кто нибудь видит в этой цитате позитивную реакцию на такое неординарное для войны событие?
если можно, ссылочку на ДСТУ, как правильно выражать радость по поводу военных успехов и иных событий.
Спасибо.
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:51
andrijk777 написав: striped написав:prodigy
а скажите пожалуйста - вот сейчас Мацкву потопили, а она вроде как закрывала остальные корабли. Сейчас они отошли дальше от берега, но:
1. если правда что у нас уже есть "ПКР NSM, чья дальность (до 200 км) позволяет поражать корабли ЧФ практически на всей акватории Черного моря" то мы же теоретически можем тогда потопить их полностью?
2. насколько тактика сомалийских пиратов, которые подплывают на быстроходных катерах с ПЗРК и угрожают потопить торговые суда является реальной в нашей ситуации? У нас уже есть мобильные охотники за танками, почему бы не попробовать на море?
Ви не зовсім розумієте що таке Москва.
Москва - це крейсер для боротьби проти авіаносних груп і проти великих кораблів. Він ефективний в океанах і віддалених морях.
Використання його біля Одеси - це помилка(м'яко кажучи). А наші спрацювали просто блискуче - відразу вдарили по флагману, не розмінюючись на менші цілі. Ризикували сильно - але успішно. Тому що збити таку ракету(дозвукову) - теоретично
взагалі не проблема для флоту РФ.
Взагалі Москву мали прикривати фрегати. І ракету мали знищити в першу чергу кораблі прикриття. Чому не знищили - я хз. Відповідно розмови, що Байрактар щось там пошкодив на москві, я не вірю.
1.Відстань від Одеси до Севастополя - 300км. Ніяку усю
акваторію Чорного моря ми контролювати не можемо. Ми навіть Севастополь дістати не можем.
2.Брєд. "Сомалійські пірати" проти бойових кораблів безсилі.
на практике мы сейчас и наблюдаем, чем это отличается от теории
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:51
ЛАД написав: flysoulfly написав:
..........
1. "Ах, Моська, знать она сильна, коль лает на слона" - очень подходит к этому видео. Петров - "широко известный в узких кругах"
и Гордон, которому не стесняются давать интервью весьма известные и авторитетные личности.
2. Легко мог бы предложить более логичное объяснение высказыванию Гордона, но Вам это не нужно и не поможет.flysoulfly, Goodman
на работе здесь, скорее, вы. Вполне вероятно, не за зарплату, а "по зову души" - слишком низкий уровень подготовки.
Удивляюсь, почему при таком "патриотизме" вы до сих пор не на фронте.
Конечно, лёжа на диване, вылавливать "врагов народа" среди окружающих гораздо легче и безопаснее, чем воевать с захватчиком.
Но объективно ваша деятельность наносит вред Украине, а не общему врагу.
Печально, но к vitaliian
это тоже относится. Слишком много бегает по телегам, подумать времени не остаётся.
Не ищите чёрных кошек, в тёмной комнате, особенно, если известно, что их там нет.
Хотя и на...рано.
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:57
vitaliian написав:
ура-патриотизм это русский нарратив, у нас его не употребляют.
"Ура-патриотизм" - это не "нарратив", это фразеологизм, включенный, в том числе, и в украинские словари фразеологии.
Да. Но любое обучение должно идти постепенно. И обычно к фразеологизмам переходят уже после освоения слов "вообще" и "в общем", как-то так ...
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