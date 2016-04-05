Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:23

Starikan написав: Ушел с ветки Ушел с ветки

Starikan написав: в то время как растет угроза Киеву и Чернигову в то время как растет угроза Киеву и Чернигову

ЛАД написав: Печально, но к vitaliian это тоже относится. Слишком много бегает по телегам, подумать времени не остаётся Печально, но к vitaliian это тоже относится. Слишком много бегает по телегам, подумать времени не остаётся

Starikan написав: 20 страниц ликования ура-патриотической школоты по поводу мацквы, 20 страниц ликования ура-патриотической школоты по поводу мацквы,

уходя не заблудились, я вас тут почему то вижу)здрада? Что делать бежать здаваться? Эта угроза с 24.02 н куда не девалась но с целью манипуляции мнениями форумчан, вы её вытащили именно сейчас.вы меня кажется послали (или хотели послать) за русским кораблем, за что отправились в недельный бан, а тут какая неожиданность... вы меня снова читаете. Зачем? Определитесь трусы или крестик, вам же не 16 лет для такой амбивалентности. Слишком много или мало Я бегаю по телегам решать не вам, в своих оценках присутствующих форумчан вы выходите за рамки своих полномочий и здравого смысла.Небольшое наблюдение, в русских ТГ каналах после инцидента с крейсером Москва наблюдается расстерянность, эту же растерянность и недовольство здесь транслируют Starikan и ЛАД. Тогда когда в украинских ТГ каналах массовый подъем уверенности в силах ВСУ и эффективности западного оружия.Кто нибудь видит в этой цитате позитивную реакцию на такое неординарное для войны событие?ура-патриотизм это русский нарратив, у нас его не употребляют. я вижу ваше недовольство как много внимания уделяется на ветке утонувшему крейсеру. Видимо вам хочется читать как всё плохо, да?Объясню на пальцах его значимость1. Использование чф в войне будет очень ограниченным, потопленного крейсера Адмирал Эссен руководству флота не простят2. Это снимает некоторые риски обстрела Одессы кораблями с моря и высадки десанта3. Порты николаевской и одесской области вскоре смогут возобновить свою работу.4. Подрывает веру народа РФ в непобедимость своей армии, что сказывается на желании конкретных военнообязанных воевать с Украиной5. Даёт сигнал западным партнёрам что высокоточное оружие может переломить ход войны