Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:58

vitaliian

Я, в отличие от Вас, читаю всех.

Разве что по ссылкам flysoulflyходить перестал - пустая трата времени.

А Вы меня броде заблокировали. После выхода из бана хотел отправить Вам письмо в личку - не вышло.

"за русским кораблем" послал вполне заслуженно, после того как Вы заявили, что я "поклонник Путина", или как-то там.

Никакой "растерянности и недовольства" ни Starikan, ни ЛАД здесь не транслируют, а если у Вас не хватает ума понять это, то это сугубо Ваши проблемы.

Сидите себе в тихом месте подальше от фронта и от обстрелов и продолжайте.

Интересно, тем баном я обязан Вашей жалобе, или prodigy, или чьей ещё?