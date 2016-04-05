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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 776777778779
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:58

vitaliian
Я, в отличие от Вас, читаю всех.
Разве что по ссылкам flysoulflyходить перестал - пустая трата времени.
А Вы меня броде заблокировали. После выхода из бана хотел отправить Вам письмо в личку - не вышло.
"за русским кораблем" послал вполне заслуженно, после того как Вы заявили, что я "поклонник Путина", или как-то там.
Никакой "растерянности и недовольства" ни Starikan, ни ЛАД здесь не транслируют, а если у Вас не хватает ума понять это, то это сугубо Ваши проблемы.
Сидите себе в тихом месте подальше от фронта и от обстрелов и продолжайте.
Интересно, тем баном я обязан Вашей жалобе, или prodigy, или чьей ещё?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:01

  Shaman написав:на практике мы сейчас и наблюдаем, чем это отличается от теории ;)

Насколько я могу понять, без ответа остаётся вопрос и причинах столь низкой эффективности средств ПВО флота. Реально, много кто высказывается в духе "операторы не ждали атаки и тупо провтыкали". Это приятно, но не позволяет планировать дальнейшие аналогичные операции
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