vitaliian
Я, в отличие от Вас, читаю всех.
Разве что по ссылкам flysoulflyходить перестал - пустая трата времени.
А Вы меня броде заблокировали. После выхода из бана хотел отправить Вам письмо в личку - не вышло.
"за русским кораблем" послал вполне заслуженно, после того как Вы заявили, что я "поклонник Путина", или как-то там.
Никакой "растерянности и недовольства" ни Starikan, ни ЛАД здесь не транслируют, а если у Вас не хватает ума понять это, то это сугубо Ваши проблемы.
Сидите себе в тихом месте подальше от фронта и от обстрелов и продолжайте.
Интересно, тем баном я обязан Вашей жалобе, или prodigy, или чьей ещё?