Две новости из Ебанариума.



1. - Военная спецоперация РФ на Украине довольно скоро закончится, мы не собираемся ее растягивать — сенатор ГосДумы РФ Климов.



2. РЖД сообщила, что с 29 апреля возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение с Монголией.



Первая новость говорит о том, что власть РФ тестирует настроения и россиян начали готовить к тому, что окончание войны - это нормально, даже с такими потерями, как крейсер "Москва" и 20 000 дохлых солдат. Теперь в Кремле хотят получить хоть какую-то имитацию победы, чтоб предъявить её своему электорату. Любую. Хотят сказать, что они уже Украину денацифицировали и конечно же демилитаризировали. Даже могут мультик на эту тему снять.



А вторая новость говорит о том, что для России сегодня пассажирские перевозки с Монголией - это сверхдостижение о котором они с гордостью говорят. Причина? РФ находится в изоляции и руководству страны необходимо "продавать" своим зомби хоть какую-то достижения. И долго они так не продержаться. Монголии у Кремля заканчиваются.