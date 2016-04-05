vitaliian Я, в отличие от Вас, читаю всех. Разве что по ссылкам flysoulflyходить перестал - пустая трата времени. А Вы меня броде заблокировали. После выхода из бана хотел отправить Вам письмо в личку - не вышло. "за русским кораблем" послал вполне заслуженно, после того как Вы заявили, что я "поклонник Путина", или как-то там. Никакой "растерянности и недовольства" ни Starikan, ни ЛАД здесь не транслируют, а если у Вас не хватает ума понять это, то это сугубо Ваши проблемы. Сидите себе в тихом месте подальше от фронта и от обстрелов и продолжайте. Интересно, тем баном я обязан Вашей жалобе, или prodigy, или чьей ещё?
Shaman написав:на практике мы сейчас и наблюдаем, чем это отличается от теории
Насколько я могу понять, без ответа остаётся вопрос и причинах столь низкой эффективности средств ПВО флота. Реально, много кто высказывается в духе "операторы не ждали атаки и тупо провтыкали". Это приятно, но не позволяет планировать дальнейшие аналогичные операции
AlexMotel написав:Вы выдели где Олешки находятся? там уже дней 45 оккупация.
Вам, 150 раз объяснялось: 1. Что такое захват передовыми БТГ. 2. Освоение захваченного по всей территории.(вот здесь стараются применять обезьян В данном случае это второй этап оккупации) 3. На отсортированной территории "референдум" и признание РФией. Отдельно, после второго этапа происходит укрепление позиций уже для удержания - и это больше, чем плохо.
Вывесить флаг это больше для параноиков тв войн, туда же и референдумы.
Shaman написав:на практике мы сейчас и наблюдаем, чем это отличается от теории
Насколько я могу понять, без ответа остаётся вопрос и причинах столь низкой эффективности средств ПВО флота. Реально, много кто высказывается в духе "операторы не ждали атаки и тупо провтыкали". Это приятно, но не позволяет планировать дальнейшие аналогичные операции
"операторы не ждали атаки и тупо провтыкали" - з одної сторони пояснення логічне. Але з іншої. ЦЕ ЯК? ЯК цілий флот провтикав всього 2 ракети? Ракети летіли орієнтовно 15-20 хвилин - часу більше ніж достатньо. Я звичайно розумію що там повний бардак.... але ж є якась межа бардаку. Були ж якісь учения. Що вони на тих учениях роблять? Бухають. *по новим даним летіла 10 хвилин, все-рівно багато часу.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 15 кві, 2022 12:33, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Рашистская ракетная истерия, паника в СМИ и отсутствие "великого наступления" говорит лишь о том, что всё, по большому счёту, кончено
Я не хотел это писать, чтобы не злить харьковчан, но вы меня опередили. Операция по освобождению бомбаса ( пуйло недавно назвал такую её цель) не стоит потопленного флагмана, 20 тыс русских жмуров и международной изоляции РФ. Это несуразная потерям цель. Проиграть миллион, чтобы выиграть доллар.
До умных людей это должно начать доходить. Ещё шашкой помахают но в крупные масштабные наступления не верю. По водоразделу останется как есть или (надеюсь) Херсон с Каховкой мы заберём.
Две новости из Ебанариума.
1. - Военная спецоперация РФ на Украине довольно скоро закончится, мы не собираемся ее растягивать — сенатор ГосДумы РФ Климов.
2. РЖД сообщила, что с 29 апреля возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение с Монголией.
Первая новость говорит о том, что власть РФ тестирует настроения и россиян начали готовить к тому, что окончание войны - это нормально, даже с такими потерями, как крейсер "Москва" и 20 000 дохлых солдат. Теперь в Кремле хотят получить хоть какую-то имитацию победы, чтоб предъявить её своему электорату. Любую. Хотят сказать, что они уже Украину денацифицировали и конечно же демилитаризировали. Даже могут мультик на эту тему снять.
А вторая новость говорит о том, что для России сегодня пассажирские перевозки с Монголией - это сверхдостижение о котором они с гордостью говорят. Причина? РФ находится в изоляции и руководству страны необходимо "продавать" своим зомби хоть какую-то достижения. И долго они так не продержаться. Монголии у Кремля заканчиваются.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 кві, 2022 12:39, всього редагувалось 1 раз.