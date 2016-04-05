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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 777778779780>
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:58

vitaliian
Я, в отличие от Вас, читаю всех.
Разве что по ссылкам flysoulflyходить перестал - пустая трата времени.
А Вы меня броде заблокировали. После выхода из бана хотел отправить Вам письмо в личку - не вышло.
"за русским кораблем" послал вполне заслуженно, после того как Вы заявили, что я "поклонник Путина", или как-то там.
Никакой "растерянности и недовольства" ни Starikan, ни ЛАД здесь не транслируют, а если у Вас не хватает ума понять это, то это сугубо Ваши проблемы.
Сидите себе в тихом месте подальше от фронта и от обстрелов и продолжайте.
Интересно, тем баном я обязан Вашей жалобе, или prodigy, или чьей ещё?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:01

  Shaman написав:на практике мы сейчас и наблюдаем, чем это отличается от теории ;)

Насколько я могу понять, без ответа остаётся вопрос и причинах столь низкой эффективности средств ПВО флота. Реально, много кто высказывается в духе "операторы не ждали атаки и тупо провтыкали". Это приятно, но не позволяет планировать дальнейшие аналогичные операции
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:18

  AlexMotel написав:
  Kudrjavuy написав:
  AlexMotel написав:Вы выдели где Олешки находятся? там уже дней 45 оккупация.

Вам, 150 раз объяснялось:
1. Что такое захват передовыми БТГ.
2. Освоение захваченного по всей территории.(вот здесь стараются применять обезьян В данном случае это второй этап оккупации)
3. На отсортированной территории "референдум" и признание РФией.
Отдельно, после второго этапа происходит укрепление позиций уже для удержания - и это больше, чем плохо.

Вывесить флаг это больше для параноиков тв войн, туда же и референдумы.

Туда же Крым и Донбасс.
А это свежий пример развития по сценарию второго варианта:
https://censor.net/ru/news/3334226/zahv ... jskaya_ova
Для укрепления веры населения в неспособности ВСУ защиты мирных поселений.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:25

  juristkostya написав:
  Shaman написав:на практике мы сейчас и наблюдаем, чем это отличается от теории ;)

Насколько я могу понять, без ответа остаётся вопрос и причинах столь низкой эффективности средств ПВО флота. Реально, много кто высказывается в духе "операторы не ждали атаки и тупо провтыкали". Это приятно, но не позволяет планировать дальнейшие аналогичные операции

"операторы не ждали атаки и тупо провтыкали" - з одної сторони пояснення логічне.
Але з іншої. ЦЕ ЯК? ЯК цілий флот провтикав всього 2 ракети? Ракети летіли орієнтовно 15-20 хвилин - часу більше ніж достатньо.
Я звичайно розумію що там повний бардак.... але ж є якась межа бардаку. Були ж якісь учения. Що вони на тих учениях роблять? Бухають.
*по новим даним летіла 10 хвилин, все-рівно багато часу.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 15 кві, 2022 12:33, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рашистская ракетная истерия, паника в СМИ и отсутствие "великого наступления" говорит лишь о том, что всё, по большому счёту, кончено
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:32

  andrijk777 написав:ЯК цілий флот провтикав всього 2 ракети? Ракети летіли орієнтовно 15-20 хвилин - часу більше ніж достатньо.
они просто не думали, что в ВСУ такие ракеты есть. Очень сильная недооценка врага, там сейчас прозревают.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:34

  beee написав:Рашистская ракетная истерия, паника в СМИ и отсутствие "великого наступления" говорит лишь о том, что всё, по большому счёту, кончено

Я не хотел это писать, чтобы не злить харьковчан, но вы меня опередили. Операция по освобождению бомбаса ( пуйло недавно назвал такую её цель) не стоит потопленного флагмана, 20 тыс русских жмуров и международной изоляции РФ. Это несуразная потерям цель. Проиграть миллион, чтобы выиграть доллар.

До умных людей это должно начать доходить. Ещё шашкой помахают но в крупные масштабные наступления не верю. По водоразделу останется как есть или (надеюсь) Херсон с Каховкой мы заберём.

Две новости из Ебанариума.

1. - Военная спецоперация РФ на Украине довольно скоро закончится, мы не собираемся ее растягивать — сенатор ГосДумы РФ Климов.

2. РЖД сообщила, что с 29 апреля возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение с Монголией.

Первая новость говорит о том, что власть РФ тестирует настроения и россиян начали готовить к тому, что окончание войны - это нормально, даже с такими потерями, как крейсер "Москва" и 20 000 дохлых солдат. Теперь в Кремле хотят получить хоть какую-то имитацию победы, чтоб предъявить её своему электорату. Любую. Хотят сказать, что они уже Украину денацифицировали и конечно же демилитаризировали. Даже могут мультик на эту тему снять.

А вторая новость говорит о том, что для России сегодня пассажирские перевозки с Монголией - это сверхдостижение о котором они с гордостью говорят. Причина? РФ находится в изоляции и руководству страны необходимо "продавать" своим зомби хоть какую-то достижения. И долго они так не продержаться. Монголии у Кремля заканчиваются.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 кві, 2022 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:39

vitaliian
Если у Вас выйдет выложите скан и закрывайте тему с крейсером "моЦква"
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=625DC8C3
Здесь хорошо и кратко звучит о всей орде официально.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:41

  vitaliian написав:
  edvardd написав:почему возвращаться еще рано! Вот почему все просят киевлян поберечь свою жизнь
а работать кто будет, платить налоги на войну?

4 дня потерпите?
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:43

  Kudrjavuy написав:vitaliian
Если у Вас выйдет выложите скан и закрывайте тему с крейсером "моЦква"
Здесь хорошо и кратко звучит о всей орде официально.
если вам неприятно об этом читать, добавьте меня в ЧС. О том как бомбят Киев и насилуют в Буче я писать не буду, не просите.
  edvardd написав:
  vitaliian написав:
  edvardd написав:почему возвращаться еще рано! Вот почему все просят киевлян поберечь свою жизнь
а работать кто будет, платить налоги на войну?

4 дня потерпите?

Почему 4 дня? Обоснуйте)
vitaliian
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