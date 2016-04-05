andrijk777 написав:ЯК цілий флот провтикав всього 2 ракети? Ракети летіли орієнтовно 15-20 хвилин - часу більше ніж достатньо.
они просто не думали, что в ВСУ такие ракеты есть. Очень сильная недооценка врага, там сейчас прозревают.
Ага, ага, а то что пусков Нептунов ДО этого попадания было больше десятка, но с разным успехом, ничему не научило. Скорее тут тупое разгильдяйство, и вера в собственную крутость. Ну и еще четкая работа многих подразделений ВСУ в этой операции.
Это скорее всего оплата аж целых 4290 грн. ЕСВ налогов ФОПом за 1-й квартал, надо до 19.04 оплатить. Закинуть, там тысячу-пять-десять... тысяч, на "Повернись живим", "Фонд Притулы" или вообще напрямую "Укроборонпрому" на счет... Не не слышал... Патриоты, они такие патриоты...
andrijk777 написав:Але з іншої. ЦЕ ЯК? ЯК цілий флот провтикав всього 2 ракети? Ракети летіли орієнтовно 15-20 хвилин - часу більше ніж достатньо. Я звичайно розумію що там повний бардак.... але ж є якась межа бардаку. Були ж якісь учения. Що вони на тих учениях роблять? Бухають. *по новим даним летіла 10 хвилин, все-рівно багато часу.
Це морські ракети що летять над водою. Їх не так просто виявити. До того ж могли збити одну, а іншу провтикали.
Это от родных и близких: https://storage2.censor.net/video/3/150422_mar.mp4 Вы представляете, состояние Луганщины, Харьковщины, Запорожской области,.... Малых городов и сёл - названия которых Вам ни о чём не говорят? Там, где сейчас хозяйничает Враг? Или по аналогу Крыма и Донбасса - с глаз долой - из сердца вон? Такое прописывают, для "полезных идиотов" - только лица заинтересованные.
Вы не сравнивайте 14 год и 22 ,это уже пережованый и выплюнутый вариант,пока там оккупация флаг чисто палка и под собой не несет никаких значений, сейчас все решается в бою,тогда на это не хватало смелости и сил.В данный момент ситуация будет исправлена огнем и мечом" + с умом. Даже не сомневаюсь что будет атака по направлению Геническа.И Херсон будет отдан назад без боев.