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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 777778779780
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:05

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:ЯК цілий флот провтикав всього 2 ракети? Ракети летіли орієнтовно 15-20 хвилин - часу більше ніж достатньо.
они просто не думали, что в ВСУ такие ракеты есть. Очень сильная недооценка врага, там сейчас прозревают.

Ага, ага, а то что пусков Нептунов ДО этого попадания было больше десятка, но с разным успехом, ничему не научило. Скорее тут тупое разгильдяйство, и вера в собственную крутость. Ну и еще четкая работа многих подразделений ВСУ в этой операции.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:09

  vitaliian написав:Почему 4 дня? Обоснуйте)

Это скорее всего оплата аж целых 4290 грн. ЕСВ налогов ФОПом за 1-й квартал, надо до 19.04 оплатить. ;)
Закинуть, там тысячу-пять-десять... тысяч, на "Повернись живим", "Фонд Притулы" или вообще напрямую "Укроборонпрому" на счет...
Не не слышал...
Патриоты, они такие патриоты... :evil:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:15

  andrijk777 написав:Але з іншої. ЦЕ ЯК? ЯК цілий флот провтикав всього 2 ракети? Ракети летіли орієнтовно 15-20 хвилин - часу більше ніж достатньо.
Я звичайно розумію що там повний бардак.... але ж є якась межа бардаку. Були ж якісь учения. Що вони на тих учениях роблять? Бухають.
*по новим даним летіла 10 хвилин, все-рівно багато часу.

Це морські ракети що летять над водою. Їх не так просто виявити. До того ж могли збити одну, а іншу провтикали.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:19

  vitaliian написав:
  edvardd написав:4 дня потерпите?

Почему 4 дня? Обоснуйте)

Потому что на крейсере "Москва" была куча морской пехоты, очевидно же.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:20

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Крейсер Москва, наступ на Донбас, перемога України | ПОРТНИКОВ
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:28

В ход пошли грады на базе ЗИЛ 131



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Такое гавно даже трофеить стыдно :(
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:36

  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:vitaliian
Если у Вас выйдет выложите скан и закрывайте тему с крейсером "моЦква"
Здесь хорошо и кратко звучит о всей орде официально.
если вам неприятно об этом читать, добавьте меня в ЧС. О том как бомбят Киев и насилуют в Буче я писать не буду, не просите.

Это не Буча: https://storage2.censor.net/video/3/150422_mar1.mp4
Рекомендую всем к обязательному просмотру :roll: !

Это от родных и близких: https://storage2.censor.net/video/3/150422_mar.mp4
Вы представляете, состояние Луганщины, Харьковщины, Запорожской области,....
Малых городов и сёл - названия которых Вам ни о чём не говорят?
Там, где сейчас хозяйничает Враг?
Или по аналогу Крыма и Донбасса - с глаз долой - из сердца вон?
Такое прописывают, для "полезных идиотов" - только лица заинтересованные.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:52

  Kudrjavuy написав:Туда же Крым и Донбасс.
А это свежий пример развития по сценарию второго варианта:
https://censor.net/ru/news/3334226/zahv ... jskaya_ova
Для укрепления веры населения в неспособности ВСУ защиты мирных поселений.

Вы не сравнивайте 14 год и 22 ,это уже пережованый и выплюнутый вариант,пока там оккупация флаг чисто палка и под собой не несет никаких значений, сейчас все решается в бою,тогда на это не хватало смелости и сил.В данный момент ситуация будет исправлена огнем и мечом" + с умом.
Даже не сомневаюсь что будет атака по направлению Геническа.И Херсон будет отдан назад без боев.
AlexMotel
 
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