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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 778779780781>
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:05

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:ЯК цілий флот провтикав всього 2 ракети? Ракети летіли орієнтовно 15-20 хвилин - часу більше ніж достатньо.
они просто не думали, что в ВСУ такие ракеты есть. Очень сильная недооценка врага, там сейчас прозревают.

Ага, ага, а то что пусков Нептунов ДО этого попадания было больше десятка, но с разным успехом, ничему не научило. Скорее тут тупое разгильдяйство, и вера в собственную крутость. Ну и еще четкая работа многих подразделений ВСУ в этой операции.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:09

  vitaliian написав:Почему 4 дня? Обоснуйте)

Это скорее всего оплата аж целых 4290 грн. ЕСВ налогов ФОПом за 1-й квартал, надо до 19.04 оплатить. ;)
Закинуть, там тысячу-пять-десять... тысяч, на "Повернись живим", "Фонд Притулы" или вообще напрямую "Укроборонпрому" на счет...
Не не слышал...
Патриоты, они такие патриоты... :evil:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:15

  andrijk777 написав:Але з іншої. ЦЕ ЯК? ЯК цілий флот провтикав всього 2 ракети? Ракети летіли орієнтовно 15-20 хвилин - часу більше ніж достатньо.
Я звичайно розумію що там повний бардак.... але ж є якась межа бардаку. Були ж якісь учения. Що вони на тих учениях роблять? Бухають.
*по новим даним летіла 10 хвилин, все-рівно багато часу.

Це морські ракети що летять над водою. Їх не так просто виявити. До того ж могли збити одну, а іншу провтикали.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:19

  vitaliian написав:
  edvardd написав:4 дня потерпите?

Почему 4 дня? Обоснуйте)

Потому что на крейсере "Москва" была куча морской пехоты, очевидно же.
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Крейсер Москва, наступ на Донбас, перемога України | ПОРТНИКОВ
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В ход пошли грады на базе ЗИЛ 131



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Такое гавно даже трофеить стыдно :(
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:52

  Kudrjavuy написав:Туда же Крым и Донбасс.
А это свежий пример развития по сценарию второго варианта:
https://censor.net/ru/news/3334226/zahv ... jskaya_ova
Для укрепления веры населения в неспособности ВСУ защиты мирных поселений.

Вы не сравнивайте 14 год и 22 ,это уже пережованый и выплюнутый вариант,пока там оккупация флаг чисто палка и под собой не несет никаких значений, сейчас все решается в бою,тогда на это не хватало смелости и сил.В данный момент ситуация будет исправлена огнем и мечом" + с умом.
Даже не сомневаюсь что будет атака по направлению Геническа.И Херсон будет отдан назад без боев.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:17

  beee написав:Рашистская ракетная истерия, паника в СМИ и отсутствие "великого наступления" говорит лишь о том, что всё, по большому счёту, кончено

Но есть и другие мнение Ия

😱😱😱Война в Украине может продлиться до конца 2022 года, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом же говорят и источники CNN. Никаких предпосылок, что конечные цели Путина изменились, нет. Маловероятно и то, что он пойдёт по пути дипломатических переговоров.

Собеседники среди европейских чиновников предполагают, что военные действия будут продолжаться ещё «от четырёх до шести месяцев».
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:31

И всё же свежие кадры из Мариуполя - удалять зря.
https://storage2.censor.net/video/3/150422_mar1.mp4
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:35

vitaliian
я писал утром про 4 города и 4 дня, опасных для них...

вот немного про "патриотов" на западной
🇺🇦Олександр Старух
Хочу подякувати Івано-Франківську за спільну роботу задля допомоги українській армії!✊🏼
Отримали карпатські сосни і смереки для бліндажей, будемо використовувати для захисту наших солдат.
Кілька тижнів зверталися по допомогу до різних областей, але не будо результату. Після звернення до заступника голови Офісу Президента, Кирила Тимошенко, отримали деревину дуже швидко. Тож, особлива дяка!
Все буде Україна!🇺🇦
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