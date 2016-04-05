edvardd написав:
я писал утром про 4 города и 4 дня, опасных для них
анонсировали 2ю сталинградскую битву с сотнями танков и десятками тысяч пехотинцев. Правда чья сторона анонсировала я уже не вспомню, за 4 дня думаю такой масштаб не решится. Шоб за месяц справились.
Время играет на стороне ВСУ, к линии фронта нам снабжение удобнее тянуть чем оркам из Симферополя в Херсон (270 км) или под обстрелами из Белгорода в Изюм (200км). Исключение - Таганрог Мариуполь (100км) против Запорожье- Мариуполь (227 км) там расстояние не в нашу пользу.
На нашей стороне небольшое расстояние Днепр кривой рог (150 км) даже если (в теории) они захватят кривой рог, снабжать его будет уже проблемно. Кривой рог - Симферополь (400 км) Кривой рог - Донецк (400 км) их машины так далеко не ездят.