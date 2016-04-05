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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 779780781782>
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:48

Улыбнитесь:
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Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:55

  edvardd написав:я писал утром про 4 города и 4 дня, опасных для них
анонсировали 2ю сталинградскую битву с сотнями танков и десятками тысяч пехотинцев. Правда чья сторона анонсировала я уже не вспомню, за 4 дня думаю такой масштаб не решится. Шоб за месяц справились.

Время играет на стороне ВСУ, к линии фронта нам снабжение удобнее тянуть чем оркам из Симферополя в Херсон (270 км) или под обстрелами из Белгорода в Изюм (200км). Исключение - Таганрог Мариуполь (100км) против Запорожье- Мариуполь (227 км) там расстояние не в нашу пользу.

На нашей стороне небольшое расстояние Днепр кривой рог (150 км) даже если (в теории) они захватят кривой рог, снабжать его будет уже проблемно. Кривой рог - Симферополь (400 км) Кривой рог - Донецк (400 км) их машины так далеко не ездят.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:09

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:22

  vitaliian написав:
😱😱😱Война в Украине может продлиться до конца 2022 года, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом же говорят и источники CNN. Никаких предпосылок, что конечные цели Путина изменились, нет. Маловероятно и то, что он пойдёт по пути дипломатических переговоров.

Собеседники среди европейских чиновников предполагают, что военные действия будут продолжаться ещё «от четырёх до шести месяцев».

В мене є тільки одне питання: Який зміст путіну закінчувати війну(на сьогоднішній день)?
Перемога РФ у війні - це взяття Києва. Все інше - не перемога. Сьогоднішня ситуація - це однозначно поразка.
Тому НА СЬОГОДНІ путіну немає змісту цю війну закінчувати.
І продовження - а коли складуться умови щоб путіну було вигідно її закінчити? Можливо ніколи....
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:29

andrijk777 я думаю речь о заморозке. Конечно вы правы
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:29

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:
😱😱😱Война в Украине может продлиться до конца 2022 года, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом же говорят и источники CNN. Никаких предпосылок, что конечные цели Путина изменились, нет. Маловероятно и то, что он пойдёт по пути дипломатических переговоров.

Собеседники среди европейских чиновников предполагают, что военные действия будут продолжаться ещё «от четырёх до шести месяцев».

В мене є тільки одне питання: Який зміст путіну закінчувати війну(на сьогоднішній день)?
Перемога РФ у війні - це взяття Києва. Все інше - не перемога. Сьогоднішня ситуація - це однозначно поразка.
Тому НА СЬОГОДНІ путіну немає змісту цю війну закінчувати.
І продовження - а коли складуться умови щоб путіну було вигідно її закінчити? Можливо ніколи....

Иногда для окончания процесса достаточно и осознания размера потерь: даже самый заядлый игроман останавливается проиграв одну почку...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:35

  _hunter написав:Иногда для окончания процесса достаточно и осознания размера потерь: даже самый заядлый игроман останавливается проиграв одну почку...

У этого игрока или десяток почек или они безразмерные. Двадцать тысяч погибших и 60-80 раненых (пускай даже в два раза меньше, все равно колоссальное количество потерь), уничтоженные корабли, страна под санкциями, второй месяц ВСУ возят россию мордой по ссакам, огромные репутационные потери в мире, даже у дружеских людоедских режимов, и игрок пока не отступает.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:44

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:В мене є тільки одне питання: Який зміст путіну закінчувати війну(на сьогоднішній день)?
Перемога РФ у війні - це взяття Києва. Все інше - не перемога. Сьогоднішня ситуація - це однозначно поразка.
Тому НА СЬОГОДНІ путіну немає змісту цю війну закінчувати.
І продовження - а коли складуться умови щоб путіну було вигідно її закінчити? Можливо ніколи....

Иногда для окончания процесса достаточно и осознания размера потерь: даже самый заядлый игроман останавливается проиграв одну почку...

Статус ядерной державы изменит аппетит фюрера, но нужно хорошо поработать.С союзниками проблем быть не должно, экономически и политически тут вопрос.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Ага, ага, а то что пусков Нептунов ДО этого попадания было больше десятка

Можно подробнее об этом? По кому и когда пускали, попали ли? Впервые слышу о применении нептунов до момента, как матросы на "Москве" преступно покурили в неположенном месте.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 17:05

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:В мене є тільки одне питання: Який зміст путіну закінчувати війну(на сьогоднішній день)?
Перемога РФ у війні - це взяття Києва. Все інше - не перемога. Сьогоднішня ситуація - це однозначно поразка.
Тому НА СЬОГОДНІ путіну немає змісту цю війну закінчувати.
І продовження - а коли складуться умови щоб путіну було вигідно її закінчити? Можливо ніколи....

Иногда для окончания процесса достаточно и осознания размера потерь: даже самый заядлый игроман останавливается проиграв одну почку...

Втрати РФ мізерні в масштабах РФ. :D
andrijk777
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