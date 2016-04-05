edvardd написав:я писал утром про 4 города и 4 дня, опасных для них
анонсировали 2ю сталинградскую битву с сотнями танков и десятками тысяч пехотинцев. Правда чья сторона анонсировала я уже не вспомню, за 4 дня думаю такой масштаб не решится. Шоб за месяц справились.
Время играет на стороне ВСУ, к линии фронта нам снабжение удобнее тянуть чем оркам из Симферополя в Херсон (270 км) или под обстрелами из Белгорода в Изюм (200км). Исключение - Таганрог Мариуполь (100км) против Запорожье- Мариуполь (227 км) там расстояние не в нашу пользу.
На нашей стороне небольшое расстояние Днепр кривой рог (150 км) даже если (в теории) они захватят кривой рог, снабжать его будет уже проблемно. Кривой рог - Симферополь (400 км) Кривой рог - Донецк (400 км) их машины так далеко не ездят.
😱😱😱Война в Украине может продлиться до конца 2022 года, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.
Об этом же говорят и источники CNN. Никаких предпосылок, что конечные цели Путина изменились, нет. Маловероятно и то, что он пойдёт по пути дипломатических переговоров.
Собеседники среди европейских чиновников предполагают, что военные действия будут продолжаться ещё «от четырёх до шести месяцев».
В мене є тільки одне питання: Який зміст путіну закінчувати війну(на сьогоднішній день)? Перемога РФ у війні - це взяття Києва. Все інше - не перемога. Сьогоднішня ситуація - це однозначно поразка. Тому НА СЬОГОДНІ путіну немає змісту цю війну закінчувати. І продовження - а коли складуться умови щоб путіну було вигідно її закінчити? Можливо ніколи....
😱😱😱Война в Украине может продлиться до конца 2022 года, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.
Об этом же говорят и источники CNN. Никаких предпосылок, что конечные цели Путина изменились, нет. Маловероятно и то, что он пойдёт по пути дипломатических переговоров.
Собеседники среди европейских чиновников предполагают, что военные действия будут продолжаться ещё «от четырёх до шести месяцев».
В мене є тільки одне питання: Який зміст путіну закінчувати війну(на сьогоднішній день)? Перемога РФ у війні - це взяття Києва. Все інше - не перемога. Сьогоднішня ситуація - це однозначно поразка. Тому НА СЬОГОДНІ путіну немає змісту цю війну закінчувати. І продовження - а коли складуться умови щоб путіну було вигідно її закінчити? Можливо ніколи....
Иногда для окончания процесса достаточно и осознания размера потерь: даже самый заядлый игроман останавливается проиграв одну почку...
_hunter написав:Иногда для окончания процесса достаточно и осознания размера потерь: даже самый заядлый игроман останавливается проиграв одну почку...
У этого игрока или десяток почек или они безразмерные. Двадцать тысяч погибших и 60-80 раненых (пускай даже в два раза меньше, все равно колоссальное количество потерь), уничтоженные корабли, страна под санкциями, второй месяц ВСУ возят россию мордой по ссакам, огромные репутационные потери в мире, даже у дружеских людоедских режимов, и игрок пока не отступает.
andrijk777 написав:В мене є тільки одне питання: Який зміст путіну закінчувати війну(на сьогоднішній день)? Перемога РФ у війні - це взяття Києва. Все інше - не перемога. Сьогоднішня ситуація - це однозначно поразка. Тому НА СЬОГОДНІ путіну немає змісту цю війну закінчувати. І продовження - а коли складуться умови щоб путіну було вигідно її закінчити? Можливо ніколи....
Иногда для окончания процесса достаточно и осознания размера потерь: даже самый заядлый игроман останавливается проиграв одну почку...
Статус ядерной державы изменит аппетит фюрера, но нужно хорошо поработать.С союзниками проблем быть не должно, экономически и политически тут вопрос.
andrijk777 написав:В мене є тільки одне питання: Який зміст путіну закінчувати війну(на сьогоднішній день)? Перемога РФ у війні - це взяття Києва. Все інше - не перемога. Сьогоднішня ситуація - це однозначно поразка. Тому НА СЬОГОДНІ путіну немає змісту цю війну закінчувати. І продовження - а коли складуться умови щоб путіну було вигідно її закінчити? Можливо ніколи....
Иногда для окончания процесса достаточно и осознания размера потерь: даже самый заядлый игроман останавливается проиграв одну почку...