andrijk777 написав:vitaliian написав:😱😱😱Война в Украине может продлиться до конца 2022 года, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.
Об этом же говорят и источники CNN. Никаких предпосылок, что конечные цели Путина изменились, нет. Маловероятно и то, что он пойдёт по пути дипломатических переговоров.
Собеседники среди европейских чиновников предполагают, что военные действия будут продолжаться ещё «от четырёх до шести месяцев».
В мене є тільки одне питання: Який зміст путіну закінчувати війну(на сьогоднішній день)?
Перемога РФ у війні - це взяття Києва. Все інше - не перемога. Сьогоднішня ситуація - це однозначно поразка.
Тому НА СЬОГОДНІ путіну немає змісту цю війну закінчувати.
І продовження - а коли складуться умови щоб путіну було вигідно її закінчити? Можливо ніколи....
смысла нет - не было смысла и начинать...
так что либо получит по зубам в военном плане, либо закончатся ресурсы внутри страны - как материальные, так и человеческие.
третий вариант - истощение страны катализирует многие процессы в РФ, включая попытки развала, сепаратизм и смену власти...