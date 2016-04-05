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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 779780781782
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 17:05

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:
😱😱😱Война в Украине может продлиться до конца 2022 года, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом же говорят и источники CNN. Никаких предпосылок, что конечные цели Путина изменились, нет. Маловероятно и то, что он пойдёт по пути дипломатических переговоров.

Собеседники среди европейских чиновников предполагают, что военные действия будут продолжаться ещё «от четырёх до шести месяцев».

В мене є тільки одне питання: Який зміст путіну закінчувати війну(на сьогоднішній день)?
Перемога РФ у війні - це взяття Києва. Все інше - не перемога. Сьогоднішня ситуація - це однозначно поразка.
Тому НА СЬОГОДНІ путіну немає змісту цю війну закінчувати.
І продовження - а коли складуться умови щоб путіну було вигідно її закінчити? Можливо ніколи....

смысла нет - не было смысла и начинать...

так что либо получит по зубам в военном плане, либо закончатся ресурсы внутри страны - как материальные, так и человеческие.
третий вариант - истощение страны катализирует многие процессы в РФ, включая попытки развала, сепаратизм и смену власти...
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