😱😱😱Война в Украине может продлиться до конца 2022 года, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.
Об этом же говорят и источники CNN. Никаких предпосылок, что конечные цели Путина изменились, нет. Маловероятно и то, что он пойдёт по пути дипломатических переговоров.
Собеседники среди европейских чиновников предполагают, что военные действия будут продолжаться ещё «от четырёх до шести месяцев».
В мене є тільки одне питання: Який зміст путіну закінчувати війну(на сьогоднішній день)? Перемога РФ у війні - це взяття Києва. Все інше - не перемога. Сьогоднішня ситуація - це однозначно поразка. Тому НА СЬОГОДНІ путіну немає змісту цю війну закінчувати. І продовження - а коли складуться умови щоб путіну було вигідно її закінчити? Можливо ніколи....
смысла нет - не было смысла и начинать...
так что либо получит по зубам в военном плане, либо закончатся ресурсы внутри страны - как материальные, так и человеческие. третий вариант - истощение страны катализирует многие процессы в РФ, включая попытки развала, сепаратизм и смену власти...
Shaman написав:смысла нет - не было смысла и начинать...
так что либо получит по зубам в военном плане, либо закончатся ресурсы внутри страны - как материальные, так и человеческие. третий вариант - истощение страны катализирует многие процессы в РФ, включая попытки развала, сепаратизм и смену власти...
Планували виконати поставлені завдання за 3-4 дні - очевидно що це правда. Не вийшло. Наперед ж не знали як воно буде. "либо получит по зубам в военном плане" - це реально, вже получає. Але є проблемка - ми не можемо захоплювати територію РФ по багатьом причинам. Без захоплення їх території і перемогти ми якби не можемо... "либо закончатся ресурсы внутри страны - как материальные" - москалі будуть жити в ніщеті, але будуть воювати далі, їм не привикати. "так и человеческие" - це нереально. "истощение страны катализирует многие процессы в РФ, включая попытки развала, сепаратизм и смену власти" - не хочу багато писати, щоб не банили, тому скажу м'яко - це дуже повільний процес. На роки. В розпад РФ не вірю зовсім.
Відмовляється, але ще не відмовився. А то, что поставили в Европу меньше газа, компенсируется значительно более высокими ценами на газ. Так что пока они ничего особо в этом отношении не потеряли. И об отказе от газа в ближайшее время речь не идёт. В отличие от нефти.
Та не треба на війну багато бабла - ви перебільшуєте цю проблему. Нових крейсерів будувати не будуть - це очевидно. Зброя - є купа на складах. Танків - купа на зберіганні. Ось недавно яхту олігарха заарештували - 800 лямів. Дорожча за крейсер Москва(750 лямів)!! А олігах то не один, яхт багато! А скільки крейсерів побудувала/купила РФ за 30 років? - НУЛЬ. Немає проблем в баблі(для воєнної компанії), є проблема в технологіях, в санкціях, неможливості купити деякі товари, бойкоті і т.д. Ось наскільки ці проблеми критичні ще поки не ясно, побачимо.
Starikan написав:Совершенно с вами согласен. Ушел с ветки. 20 страниц ликования ура-патриотической школоты по поводу мацквы, с массовым цитированием вражеских ресурсов, в то время как растет угроза Киеву и Чернигову. Совершенно забыли о Херсоне, Донбассе и Харькове. Делать здесь больше нечего.
Согласен . мы теряем ключевой город Мариуполь . новости все печальнее от-туда .