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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 780781782783>
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 17:05

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:
😱😱😱Война в Украине может продлиться до конца 2022 года, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом же говорят и источники CNN. Никаких предпосылок, что конечные цели Путина изменились, нет. Маловероятно и то, что он пойдёт по пути дипломатических переговоров.

Собеседники среди европейских чиновников предполагают, что военные действия будут продолжаться ещё «от четырёх до шести месяцев».

В мене є тільки одне питання: Який зміст путіну закінчувати війну(на сьогоднішній день)?
Перемога РФ у війні - це взяття Києва. Все інше - не перемога. Сьогоднішня ситуація - це однозначно поразка.
Тому НА СЬОГОДНІ путіну немає змісту цю війну закінчувати.
І продовження - а коли складуться умови щоб путіну було вигідно її закінчити? Можливо ніколи....

смысла нет - не было смысла и начинать...

так что либо получит по зубам в военном плане, либо закончатся ресурсы внутри страны - как материальные, так и человеческие.
третий вариант - истощение страны катализирует многие процессы в РФ, включая попытки развала, сепаратизм и смену власти...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 17:22

  Shaman написав:смысла нет - не было смысла и начинать...

так что либо получит по зубам в военном плане, либо закончатся ресурсы внутри страны - как материальные, так и человеческие.
третий вариант - истощение страны катализирует многие процессы в РФ, включая попытки развала, сепаратизм и смену власти...

Планували виконати поставлені завдання за 3-4 дні - очевидно що це правда. Не вийшло. Наперед ж не знали як воно буде.
"либо получит по зубам в военном плане" - це реально, вже получає. Але є проблемка - ми не можемо захоплювати територію РФ по багатьом причинам. Без захоплення їх території і перемогти ми якби не можемо...
"либо закончатся ресурсы внутри страны - как материальные" - москалі будуть жити в ніщеті, але будуть воювати далі, їм не привикати.
"так и человеческие" - це нереально.
"истощение страны катализирует многие процессы в РФ, включая попытки развала, сепаратизм и смену власти" - не хочу багато писати, щоб не банили, тому скажу м'яко - це дуже повільний процес. На роки. В розпад РФ не вірю зовсім.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 17:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Планували виконати поставлені завдання за 3-4 дні - очевидно що це правда.


в них і бюджет на а-ля мікро-війну був на пару днів
питання - де вони беруть бабки на війну яка ото вже триває добрих 50 днів???

в жодному піда-рашинському бюджеті воно не було передбачено

і то при тому що через санкції і персональну відразу світ відмовляється купляти бензину в бензоколонки

https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/15/685815/
Востаннє редагувалось greenozon в П'ят 15 кві, 2022 17:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 17:35

  Hotab написав:
  _Mykola_ написав:Ага, ага, а то что пусков Нептунов ДО этого попадания было больше десятка

Можно подробнее об этом? По кому и когда пускали, попали ли? Впервые слышу о применении нептунов до момента, как матросы на "Москве" преступно покурили в неположенном месте.

Чмут на последней поплаве рассказывал, более подробно. Ну и в целом о Нептуне. Это НЕ первое его применение.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Это НЕ первое его применение.

Тогда вообще не понятно, что делал ГРКР у змеиного, да ещё неподвижно.
И даже если ему байрактаром снесли РЛС, логично сразу сменить локацию,а не продолжать стоять. РЛС сносят не от скуки.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 17:57

  greenozon написав:
  andrijk777 написав:Планували виконати поставлені завдання за 3-4 дні - очевидно що це правда.


в них і бюджет на а-ля мікро-війну був на пару днів
питання - де вони беруть бабки на війну яка ото вже триває добрих 50 днів???

в жодному піда-рашинському бюджеті воно не було передбачено

і то при тому що через санкції і персональну відразу світ відмовляється купляти бензину в бензоколонки

https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/15/685815/

Відмовляється, але ще не відмовився.
А то, что поставили в Европу меньше газа, компенсируется значительно более высокими ценами на газ. Так что пока они ничего особо в этом отношении не потеряли. И об отказе от газа в ближайшее время речь не идёт. В отличие от нефти.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 18:02

  greenozon написав:
  andrijk777 написав:Планували виконати поставлені завдання за 3-4 дні - очевидно що це правда.


в них і бюджет на а-ля мікро-війну був на пару днів
питання - де вони беруть бабки на війну яка ото вже триває добрих 50 днів???

в жодному піда-рашинському бюджеті воно не було передбачено

і то при тому що через санкції і персональну відразу світ відмовляється купляти бензину в бензоколонки

https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/15/685815/

Та не треба на війну багато бабла - ви перебільшуєте цю проблему.
Нових крейсерів будувати не будуть - це очевидно.
Зброя - є купа на складах. Танків - купа на зберіганні.
Ось недавно яхту олігарха заарештували - 800 лямів. Дорожча за крейсер Москва(750 лямів)!!
А олігах то не один, яхт багато! А скільки крейсерів побудувала/купила РФ за 30 років? - НУЛЬ. :D
Немає проблем в баблі(для воєнної компанії), є проблема в технологіях, в санкціях, неможливості купити деякі товари, бойкоті і т.д. Ось наскільки ці проблеми критичні ще поки не ясно, побачимо.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 18:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:В розпад РФ не вірю зовсім.

В распад СССР тоже многие не верили.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 18:14

  Starikan написав:Совершенно с вами согласен.
Ушел с ветки. 20 страниц ликования ура-патриотической школоты по поводу мацквы, с массовым цитированием вражеских ресурсов, в то время как растет угроза Киеву и Чернигову. Совершенно забыли о Херсоне, Донбассе и Харькове. Делать здесь больше нечего.


Согласен . мы теряем ключевой город Мариуполь . новости все печальнее от-туда .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 18:25

  _Mykola_ написав:
  Hotab написав:
  _Mykola_ написав:Ага, ага, а то что пусков Нептунов ДО этого попадания было больше десятка

Можно подробнее об этом? По кому и когда пускали, попали ли? Впервые слышу о применении нептунов до момента, как матросы на "Москве" преступно покурили в неположенном месте.

Чмут на последней поплаве рассказывал, более подробно. Ну и в целом о Нептуне. Это НЕ первое его применение.

Вы не могли бы дать ссылку? Ими понятное сказать,. где искать? Интересно прочитать.
ЛАД
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