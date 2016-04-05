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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 780781782783
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 18:34

  Hotab написав:
  _Mykola_ написав:Это НЕ первое его применение.

Тогда вообще не понятно, что делал ГРКР у змеиного, да ещё неподвижно.
И даже если ему байрактаром снесли РЛС, логично сразу сменить локацию,а не продолжать стоять. РЛС сносят не от скуки.

В сносе РЛС байрактаром сильно сомневаюсь, очень уж слабая гипотеза. Скорее уж поверю в низкую квалификацию или раздолбайство оператора РЛС.
Одно из утверждений состоит в том, что ракета или ракеты были выпущены из скрытой батареи недалеко от Одессы, в то время как экипаж «Москвы» был отвлечен двумя турецкими беспилотниками, работающими поблизости.

https://www.theguardian.com/world/2022/apr/15/sinking-moskva-what-we-know-russia-ship-sunk-missile-ukraine
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 15 кві, 2022 18:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 18:44

... к июньскому саммиту НАТО в Мадриде НАТО будет на пути к увеличению своего населения на 16 миллионов человек, ВВП на 800 миллиардов евро и территории на 780 000 квадратных километров. Украина, напротив, имеет население 41 млн человек, площадь суши 603 000 кв. км и ВВП в размере 155 млрд евро. Может быть сформирована новая граница с НАТО протяженностью 1300 км, что является полной противоположностью тому, чего Путин намеревался добиться в договорах, направленных на сокращение НАТО, которые он приказал Западу принять в прошлом году. Хуже для Москвы то, что НАТО могло укрепиться в Балтийском море, прямо рядом с Калининградским анклавом, стратегической военно-морской базой России.

https://www.theguardian.com/world/2022/apr/15/putin-thought-ukraine-war-was-a-missile-to-nato-it-may-be-a-boomerang
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 18:44

  ЛАД написав:
  Hotab написав:
  _Mykola_ написав:Это НЕ первое его применение.

Тогда вообще не понятно, что делал ГРКР у змеиного, да ещё неподвижно.
И даже если ему байрактаром снесли РЛС, логично сразу сменить локацию,а не продолжать стоять. РЛС сносят не от скуки.

В сносе РЛС байрактаром сильно сомневаюсь, очень уж слабая гипотеза. Скорее уж поверю в низкую квалификацию или раздолбайство оператора РЛС.

Иностранные СМИ пишут, что в тот момент крупная группировка байрактаров действовала над херсонской областью и именно их мониторил крейсер. Потому, дескать, и профукали атаку.
Но все равно, верится слабо. Ну как может современная электроника не выделять явно опасную цель с явно отличающимися характеристиками?
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