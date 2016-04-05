Тогда вообще не понятно, что делал ГРКР у змеиного, да ещё неподвижно. И даже если ему байрактаром снесли РЛС, логично сразу сменить локацию,а не продолжать стоять. РЛС сносят не от скуки.
В сносе РЛС байрактаром сильно сомневаюсь, очень уж слабая гипотеза. Скорее уж поверю в низкую квалификацию или раздолбайство оператора РЛС.
Одно из утверждений состоит в том, что ракета или ракеты были выпущены из скрытой батареи недалеко от Одессы, в то время как экипаж «Москвы» был отвлечен двумя турецкими беспилотниками, работающими поблизости.
... к июньскому саммиту НАТО в Мадриде НАТО будет на пути к увеличению своего населения на 16 миллионов человек, ВВП на 800 миллиардов евро и территории на 780 000 квадратных километров. Украина, напротив, имеет население 41 млн человек, площадь суши 603 000 кв. км и ВВП в размере 155 млрд евро. Может быть сформирована новая граница с НАТО протяженностью 1300 км, что является полной противоположностью тому, чего Путин намеревался добиться в договорах, направленных на сокращение НАТО, которые он приказал Западу принять в прошлом году. Хуже для Москвы то, что НАТО могло укрепиться в Балтийском море, прямо рядом с Калининградским анклавом, стратегической военно-морской базой России.
Тогда вообще не понятно, что делал ГРКР у змеиного, да ещё неподвижно. И даже если ему байрактаром снесли РЛС, логично сразу сменить локацию,а не продолжать стоять. РЛС сносят не от скуки.
В сносе РЛС байрактаром сильно сомневаюсь, очень уж слабая гипотеза. Скорее уж поверю в низкую квалификацию или раздолбайство оператора РЛС.
Иностранные СМИ пишут, что в тот момент крупная группировка байрактаров действовала над херсонской областью и именно их мониторил крейсер. Потому, дескать, и профукали атаку. Но все равно, верится слабо. Ну как может современная электроника не выделять явно опасную цель с явно отличающимися характеристиками?